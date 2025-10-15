“แจ็คกี้” บอก “ไผ่” เชื่อใจตนได้แน่นอน รับประกัน “น้ำตาล” ไม่มีทางรู้!

“แจ็คกี้” บอกเทวดาชอบเหวี่ยงคอนเทนต์ ดวงสมพงษ์กับมิจฉาชีพ เจอบ่อยจนระแวงไปถึงผู้ชายที่เข้ามา แต่ถือว่าดี เพราะผู้ชายชิงออกตัวว่าไม่ยืมเงินเหมือนคนก่อนหน้านี้ ฝากบอก “ไผ่ พาทิศ” ไม่หลุดโป๊ะเรื่องเซอร์ไพรส์ขอแต่ง “น้ำตาล” แน่นอน แม้จะขี้เม้าธ์แค่ไหนก็ตาม เชื่อน้ำตาลใส่ชุดขาวรอ พร้อมทุกวัน ดีใจเพื่อนมีความสุข ส่วนตัวเองคงหาคู่ทัน
น่าจะเป็นขวัญใจของเหล่ามิจฉาชีพจริงๆ สำหรับสาวสวยอารมณ์ดี “แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นช์” ที่โดนมาสารพัดรูปแบบ ล่าสุดเจ้าตัวก็มาเล่าให้ฟังว่าเกือบหลงกลให้มิจฉาชีพที่อ้างว่าจะมาซ่อมแอร์ โชคดีช่างทำผมทักไว้ทัน มองอาจเป็นเรื่องดีก็ได้ พร้อมเผยว่าตอนนี้เวลามีผู้ชายเข้ามา ก็จะมาแสดงตัวให้รู้ก่อนว่าเขาจะไม่มายืมเงินเหมือนคนก่อนหน้านี้แน่นอน
“อาจจะเป็นปัญหาของคนมีเงิน (หัวเราะ) ส่วนหนูก็พอมีเงินจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟได้ ถ้าเป็นมิจฉาชีพตอนนี้ก็จะตามข่าวสารบ้านเมือง อาจจะไม่ได้มาหลอกเรา แต่อาจจะเป็นฟีลว่าเราประสบต่างๆ ตามเรื่องตามราวไปเอง เช่นซื้อแอร์มาแล้วก็โดนมิจฉาชีพหลอกว่าแอร์มีปัญหา จะทำการรื้อถอนแล้วจะคืนเงินให้ ขอเลขที่บัญชีหน่อยอะไรแบบนี้ แต่โชคดีมากที่ช่างแต่งหน้าบอกว่ากรีดอายไลน์เนอร์ไม่ถนัด วางสายก่อนได้ไหม ก็เลยวางสายก่อน
แล้วพี่ช่างผมก็ได้ยินที่เราพูดทั้งหมด ก็เลยบอกว่านี่คือมิจฉาชีพ นี่ยังไปเถียงเขาอีกนะ บอกว่าไม่ใช่พี่ แอร์มีปัญหา ก็มีคอลเซ็นเตอร์ด้วย บางทีก็มีเงินโอนเข้ามาไม่ทราบสาเหตุ และช่วงนั้นบัญชีม้ากำลังมาเลย ก็เลยโทร.ไปหาธนาคาร แต่โชคดีตรงที่เขาบอกว่าถ้าเป็นบัญชีม้าต้องเป็นบุคคลธรรมดาโอนเท่านั้น แต่ถ้าเป็นบริษัทก็ไม่ใช่ แต่ของเรามันขึ้นเลยว่าบริษัทโอน
แล้วหลังๆ ก็ไม่ค่อยมีคนมายืมเงินแล้ว ก็ถือเป็นความโชคดี เพราะคนที่เขาอยากจะเข้ามาหาเรา เขาก็สามารถขายตัวเองได้ว่าเขาเลี้ยงดูตัวเองดี ไม่มีเรื่องของการยืมเงินแน่นอน เขาก็จะเอาตรงนี้มาขายเลยว่าเขาจะไม่เหมือนคนก่อนแน่นอน เราก็รู้สึกว่าดีจังเลย ก็ยังคิดว่าดวงเราน่าจะสมพงษ์กับพวกมิจฉาชีพประมาณนึง เพราะอะไรที่เป็นข่าวมักจะเจอกับเราเสมอ เทพประจำตัวคงคิดว่าเดี๋ยวยัยนี่คงไม่มีคอนเทนต์ทำ ก็เลยชอบเหวี่ยงคอนเทนต์มาให้เราได้มีอะไรกับเขาหน่อย แต่ตอนนี้ก็แยกไม่ค่อยออกแล้วว่าผู้ชายที่เข้ามาคือมาจีบหรือเปล่าหรือยังไง
คนที่เข้ามาตอนนี้ก็ต้องคุยกันก่อน หน้าตาก็นิดนึงแล้วกัน ถ้าผิวเข้มจะได้คะแนนเพิ่ม แต่นี่ก็จะหมดปีแล้ว ก็มีคุยกับพี่สไปรท์ตอนที่ไปญี่ปุ่นด้วยกัน บอกว่าหรือเราจะจริงจังเรื่องความรักกันเกินไป เราลองผ่อนให้มันสบายๆ ไหม คิดแค่ว่าคริสต์มาสนี้ไม่อยากอยู่คนเดียว เอาแค่นี้ดูก่อน เพราะบางทีเราก็คิดเยอะเกินไปในเรื่องของความรัก ตอนนี้ก็อยู่กับแม่ กับหมา กับแมวไป”
ขอให้สัญญากับ “ไผ่ พาทิศ พิสิฐกุล” ว่าจะไม่เปิดเผยเรื่องแผนการขอ “น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์” แน่นอน
“ถ้าสื่อได้ไปถึงพี่ไผ่ ก็อยากบอกพี่ไผ่ว่าพี่เตี๊ยมหนูหน่อย หนูสัญญาว่าหนูจะทำให้ดีที่สุด แม้สภาพร่างกายพร้อมกับหน้าตาหนูจะขี้เม้าธ์แค่ไหนก็ตาม แต่หนูสัญญาว่าหนูจะไม่ให้มันหลุดรอดออกไปเลยเด็ดขาด ไม่โป๊ะ ตอนนี้หนูดูโป๊ะเหรอ แต่ถ้าเขาบอกไม่ไว้ใจเรา ก็เป็นไปได้ เขาก็คิดถูกแล้ว เห็นด้วย แต่อยากรู้นิดนึงไง เราก็เป็นเพื่อนเนอะ จะได้รู้ว่าเขาไปฉลองกันวันไหน เราจะได้เตรียมดอกไม้เตรียมอะไร ก็ให้พี่ไผ่ส่งสัญญาณด้วยการโทร. พี่มีเบอร์หนู พี่มีไลน์หนู พี่มีทุกอย่างของหนูอยู่แล้ว หนูจะไม่หลุดเด็ดขาด แต่หนูจะขอเตรียมของเพิ่มเติม
เมื่อกี้ดูคลิปที่พี่ไผ่สัมภาษณ์จบแล้วก็ดีใจ ไม่กล้าส่งคลิปให้เพื่อนเลย เพราะไม่รู้ว่ามีใครส่งให้เขาหรือยัง และเราก็ไม่รู้ว่าคลิปนั้นคือสัมภาษณ์ไปเมื่อไหร่ ก็เพิ่งรู้ว่าสัมภาษณ์ไปเมื่อวาน แต่ยืนยันว่าหนูไม่รู้เรื่องเลยจริงๆ นะ หนูแค่รู้ว่าเขาจะไปเที่ยวด้วยกัน สปอยสุดๆ ได้แค่นี้จริงๆ แต่หนูพร้อมเป็นที่ปรึกษาค่ะ พี่ไผ่บอกหนูได้เลย หนูจะเตรียมการเป็นสายลับ 007 ให้ หนูว่าตอนนี้เพื่อนน่าจะอยู่ไม่สุข น่าจะลุกลี้ลุกลน น่าจะคิดทุกอย่างว่ามันคือที่ไหน ฉันมีจะไปที่ไหนกับผู้ชายบ้างนะอะไรแบบนี้ เผลอๆ หลังจากนี้ใส่ชุดขาวทุกวันแล้วนะ ฟีลปฏิบัติธรรม”
บอกไม่คาดหวังกับเพื่อนของไผ่ เพราะคงต้องตามเข้าป่าด้วย
“ดีใจ วันไหนก็ได้ พรุ่งนี้เลยก็ได้ เราพร้อมทุกวันเลยและเชื่อว่าเพื่อนเราก็พร้อมมากๆ ถามว่าจะมีคู่ไปงานเขาทันไหม คือเริ่มไม่มีความหวังแล้ว เมื่อกี้แฮปปี้โลกเป็นสีชมพูเวอร์ พอถึงเรื่องตัวเองปุ๊บเศร้าเลย สีเทาหม่นๆ (หัวเราะ) แต่ก็ยังมีความหวัง ต้องสู้ ต้องสู้จึงจะชนะ พี่เจินเจินบอก ส่วนเพื่อนพี่ไผ่หมดหวังกว่าเดิม (หัวเราะ) เพื่อนพี่ไผ่ส่วนนึงก็ต้องเข้าป่าไปกับพี่ไผ่เนอะ และเราคนที่คุยสายอยู่กับแฟนผู้รอคอยของเขา ซึ่งแฟนผู้รอคอยต้องนอนรอในเต็นท์จนกว่าผู้ชายจะหาปลาเสร็จ แล้วฉันจะต้องเป็นอีกคนที่นอนอยู่เต็นท์ข้างๆ หรือ ก็อาจจะขอดูก่อนนะว่าจะหาปลาได้หรือเปล่า แต่ก็ไม่แน่อาจจะมีทันงานแต่งเขาก็ได้”