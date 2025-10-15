xs
จุก! “ต้อม ยุทธเลิศ” เปิดหมายศาล ถูก “บี ออน คลาวด์” ฟ้อง แจ้งความกลับ 4 ข้อหาหนัก ฟ้องตรงต่อศาลอีก 1 คดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยังเดือดไม่แผ่ว สำหรับกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์บุปผาราตรี ที่ “ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค” ออกมาฟาดค่าย บี ออน คลาวด์ และอดีตเพื่อนรักอย่าง “พิง ลำพระเพลิง” ผู้กำกับหนังบุปผาราตรี มาลีรัตติกาล ที่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง และยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรกันแน่

ล่าสุด ต้อม ยุทธเลิศ เปิดหมายศาล ที่ถูกค่ายบีออนคลาวด์ฟ้อง ฟาดแหลก ต้องการปิดปิดปากให้เงียบ หรือกลัว หรือฟ้องไว้ต่อรองไกล่เกลี่ยกรณีคิดฟ้องกลับ ถ้าคิดแบบนั้น พวกมันคิดผิดมหันต์ มึงเล่นถูกแล้วแล้ว วันนี้เปิดวอร์ พร้อมรับคำท้า ถือว่าพวกมึงเปิดก่อน พร้อมประกาศจะเดินทางไปแจ้งความ ปอนด์ ผู้บริหารค่ายบี ออน คลาวด์ และ พิง ลำพระเพลิง 4 ข้อหา

ต่อมาต้อมได้โพสต์ข้อความว่า

“แจ้งความดำเนินคดีกับ ลุงพิง และ บอสปอนด์ ในข้อหา

• ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ประกอบมาตรา 83

• ร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร ทำให้เอกสารสิทธิเสียหาย ตามมาตรา 264

• ร่วมกันใช้เอกสารอันเป็นเท็จ ตามมาตรา 268

• ร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามมาตรา 328

เหลืออีกคดีที่ ฟ้องตรงกับศาลคือ — ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา #บุปผาthemovie #บุปผาราตรีมาลีรัตติกาล —อันนี้รอเอกสารจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ที่รับปากจะส่งให้ในหนึ่งอาทิตย์) จุกๆ”










