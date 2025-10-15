“กาละแมร์” ร้องไห้ซึ้งเมีย “เชน ธนา” ส่งข้อความขอบคุณ ตั้งเป้าช่วยปลดหนี้ 500 ล้านใน 1 ปี

ทำเอา “กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ” ถึงกับน้ำตาแตกกลางไลฟ์ เมื่อได้อ่านข้อความของ “เจมส์ กณิการ์” ภรรยา “เชน ธนา” ธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ ที่ส่งมาขอบคุณที่ช่วยเหลือให้ได้ไปไลฟ์ที่บ้าน “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ และบัดดี้ “น้องทาส” ยังเข้าไปช่วยเชนไลฟ์จนทำยอดทะลุ 10 ล้านบาท
“พี่ทาส พี่แมร์ครอบครัวเราอยากขอบคุณพี่ทั้งสองมากๆๆๆๆๆ จริงๆ ถ้าไม่ได้พี่ๆเราคงไม่มีโอกาสแบบนี้ในชีวิต ไม่รู้บุญกุศลอะไรหนุนนำให้พี่ทั้งสองต้องมาช่วยเหลือเรา ขอบคุณมากๆ จริงๆ ค่ะ ตอนนี้ทำอะไรไม่ถูก เมื่อวานคือเครียดมาก พอพ้นเมื่อวานเหมือนเป็นอีกโลกนึงเลย ปรากฎการณ์เจนนี่ก็เรื่องนึง แต่สิ่งที่ทำให้หนูก้าวข้ามผ่านทุกอย่างมาได้คือพี่ๆ ทั้งสองคนจริงๆ
ถ้าไม่มีพี่ทั้งสองคนดึงหนูกับเชนไปในวันนั้นยังคิดไม่ออกเรื่องเงินเลย แถมพี่ไปช่วยในไลฟ์อีก ถ้าพี่ไม่มาช่วย พี่เชนไม่มีทางทำได้ขนาดนี้ มันบอกไม่ถูกเลย ขอบคุณมากๆนะคะ ถ้ามีอะไรให้หนูช่วยได้บอกมาได้เลยนะคะ“
อ่านข้อความจาก เจมส์ ภรรยา เชน ธนา จบ ทำกาละแมร์ ร้องไห้ แล้วเล่าถึงสาเหตุทำไมถึงเข้าไปช่วยเชน
“โถ กู กูร้องไห้อีกแล้ว ตากูยังบวมไม่หายเลย (ร้องไห้) ทำไมเราถึงอินกับเชน เพราะเรารู้สถานการณ์เขาเว้ย โรงงานที่ผลิตสินค้าให้เชนคือโรงงานเดียวกันกับเรา เรารู้ว่าเขาเป็นหนี้จริงๆ เขาไม่หนี้เว้ย เขาสู้ โรงงานเองก็ใจดีกับเขามาก ตอนที่รู้เรื่องครั้งแรกเราตกใจมาก ห๊ะ เขาเป็นหนี้โรงงานเยอะขนาดนี้เลยเหรอ ทำไมมันเกิดขึ้นได้ ก็เลยมารู้เบื้องหลัง โรงงานเขาก็อยากให้เชนใช้หนี้ได้ โรงงานเลยไม่ได้ไปฟ้องร้องเชน เขาก็ไลฟ์ขายของใช้หนี้ เราเลยรู้ว่าเชนเขาต้องสู้ขนาดไหน
คนที่ขายของทุกวัน คนที่ขายของด้วยกันมันเข้าใจกันเว้ยว่ามันเหนื่อยแค่ไหน (ร้องหนัก) คนขายของด้วยกันมันเข้าใจกันเลยว่าโคตรจะเหนื่อย อย่างเชนหนี้มันเยอะมาก กูงงมากว่ามึงต้องไลฟ์กี่วันหนี้มึงถึงจะหมด นี่เชนมันก็ไลฟ์มาจะปีนึงแล้ว แล้วไลฟ์ทุกวัน ร่างมันจะไม่ไหวแล้ว บางทีเราเปิดไปเจอเชน สภาพมันไม่ไหวแล้ว เราไม่กล้าดู โคตรสงสารมันเลย”
หลังจากนั้นทั้งกาละแมร์และน้องทาสก็ไปช่วยเชน ธนา ไลฟ์สดขายของที่โกดังเชนอีกวัน พร้อมบอกว่าจะมาช่วยเชนไลฟ์ขายของอีก จากที่เชนตั้งใจจะปลดหนี้ทั้งหมดที่เหลือภายใน 3 ปี ตอนนี้มองเห็นอนาคตและคำนวณแล้วว่าอาจจะใช้เวลาเพียง 1 ปีในการใช้หนี้ที่เหลือทั้งหมดราว 500 ล้านบาท จากหนี้ทั้งหมดมากกว่า 800 ล้านบาท