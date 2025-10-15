“นาวิน ต้าร์” ตื่นมาช็อกเลย! “เจนนี่” เดือด ประกาศตัดขาด คืนเงินเอเจนซี่ แก๊งดารามาบ้านโดยไม่ได้นัด ฟาดโคตรไม่มืออาชีพ

เป็นอีกดรามากับกรณีแบรนด์สินค้าแห่จองคิวไลฟ์สดกับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ โดยบางเจ้าดีลผ่านเอเจนซี่ งานนี้เจนนี่ไลฟ์ประกาศขอตัดขาด และไม่ขอร่วมงานกับเอเจนซี่รายหนึ่งอีกต่อไป พร้อมเล่าปัญหาจัดคิวงานสุดวุ่นวาย รับงานไม่ปรึกษา จนทำให้ลูกค้าด่ารับงานมามากเกินไป วันละกว่า 70 ตัว ไม่ผ่านการตรวจสอบสินค้าก่อน แล้วบี้ให้เจนนี่รันคิวไวๆ พีกไปกว่านั้นคือบวกเปอร์เซ็นต์ค่านายหน้าเกินจริง จากเรตราคาที่เจนนี่รับ 4 พันบ้าน 2 แสน ถูกนำไปขายต่อในราคาสูงถึง 6 แสน แถมการันตีว่าจะได้ขึ้นไลฟ์เร็ว ทำให้มีเหตุการณ์ดาราแก๊งนึงเดินทางไปบ้านเจนนี่เพื่อรอไลฟ์ทั้งที่เจนนี่ยังไม่ได้รับคิวอย่างเป็นทางการ เจนนี่ประกาศขอตัดขาดการทำงานกับเอเจนซี่เจ้านี้ แม้เจ้าตัวจะร้องไห้ขอโอกาสเพราะทำงานโคตรไม่มืออาชีพ อีกทั้งจะคืนเงินลูกค้าที่จ่ายผ่านเอเจนซี่คนนี้ ก่อนบอกว่าติดต่อผ่านเธอโดยตรงถึงช้าแต่ชัวร์ดีที่สุด
โดยหนึ่งในลูกค้าที่ดีลงานผ่านเอเจนซี่รายดังกล่าว คือ “นาวิน ต้าร์” นาวิน เยาวพลกุล ที่ได้ออกมาโพสต์คลิปในอินสตาแกรมเผยว่าตนเองตื่นมาแล้วช็อกเลย
“ตื่นมาเจออย่างนี้ (หัวเราะ) ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่น ตอนแรกคิดว่าจะได้กลับไปไลฟ์กับน้องเจนนี่ เราติดต่อไว้ว่าจะได้กลับไปไลฟ์กับน้องเจนนี่ ตอนแรกอยากฝากน้องคนอื่นไลฟ์แทนเรา แต่ว่าได้คุยกับเพื่อนคนนึง เขาบอกว่าเจ้าของต้องไปเองถึงจะดูดี ก็โอเค ขอทิ้งครอบครัวไว้ที่นี่สักวัน แล้วไปไลฟ์กับเขา ทุกอย่างจอง เตรียมการไว้หมดแล้ว จะไปยังไง
แต่ตื่นมาเจอข่าวช็อก สรุปว่ายังไม่ต้องไป แจ็กพอต เป็นเอเจนซี่เจ้าที่น้องเจนนี่พูดถึง ขอบคุณมาก ก็ต้องเปลี่ยนแผน ตอนนี้คนอยากไลฟ์กับน้องเจนนี่ นาวินต้าร์เป็นหนึ่งในนั้น เข้าใจได้ว่ามีความวุ่นวาย หลายคนคงติดต่อในหลายทาง เราก็อยากร่วมงานกับน้องเขา คิดได้ว่าคงเป็นดาราคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ไปไลฟ์”
ขณะที่เอเจนซี่รายดังกล่าว ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงว่า เงินอยู่กับเจนนี่ทั้งหมด พร้อมยอมรับมีการบวกเปอร์เซ็นต์จริง แต่ไม่เกินหลักแสนบาท ปกติจะบวกอยู่ที่ 1-3 หมื่น ลูกค้าทราบและยินดีจ่าย ส่วนเรื่องการันตีคิว ยืนยันไม่เคยรับปากว่าจะได้คิวแน่นอน ทุกครั้งบอกลูกค้าเสมอว่าต้องรอคิว กรณีแก๊งดาราเดินทางไปบ้านเจนนี่ เจ้าตัวยืนยันว่าห้ามแล้ว แต่ดารากลุ่มนั้นยืนยันจะไปเอง พร้อมขอโทษทุกฝ่ายที่รับงานรัวเกินไป แล้วดันไปเจอแบรนด์ที่สร้างความเดือดร้อน ทำให้กระทบถึงแบรนด์อื่นๆ ยินดีรับผิดชอบ โดยการส่งยอดดำเนินการคืนเงินให้