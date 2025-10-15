“อัพ-ภูมิพัฒน์” ปังขั้นสุด บัตรแฟนมีต 2 รอบ Sold out ในพริบตา!! เตรียมจัดเสิร์ฟรอบ Live Streaming สานต่อความฟินทะลุจอ

เรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากๆ สำหรับงาน “Tide Gold Tribe Presents UPGRADED MOMENTS UPPOOMPAT BIRTHDAY EXCLUSIVE FANMEET 2025” ของศิลปิน “Uppoompat” (อัพ-ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง) จากค่าย JustUp ที่เพิ่งเปิดจำหน่ายบัตรไปได้ไม่นาน ก็สร้างปรากฏการณ์สุดปัง บัตร Sold out ทั้ง 2 รอบ อย่างรวดเร็วทุกที่นั่งทุกโซน! ด้วยพลังซัปพอร์ตจากแฟนๆ ส่งให้บรรยากาศการกดบัตรเป็นไปอย่างคึกคัก สมกับความฮอตของหนุ่มอัพแบบไม่มีแผ่ว นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากแฟนต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยยอดผู้ชม Live ทาง Weibo ทะลุ 1 แสน 2 หมื่นคน ตอกย้ำความนิยมระดับอินเตอร์ของเจ้าของวันเกิดสุดฮอตคนนี้ หากใครที่รัวนิ้วกดบัตรไม่ทัน งานนี้ JustUp ไม่รอช้าจัดเสิร์ฟความฟินมาให้แฟนๆ ได้ร่วมเอ็นจอยตามคำเรียกร้อง พร้อมเปิดขายบัตร Live Streaming ผ่านทาง “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก โดยความพิเศษที่ส่งตรงผ่านหน้าจอจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 รอบเวลา 13.30 น. และ 20:00 น. การันตีว่างานนี้พร้อมชาร์จแบตเตอรีหัวใจของทุกคนให้พุ่งทะยานแบบไร้ขีดจำกัดอย่างแน่นอน
สำหรับผู้สนใจเตรียมตัวให้พร้อม! เปิดจำหน่ายบัตร Live Streaming งาน “Tide Gold Tribe Presents UPGRADED MOMENTS UPPOOMPAT BIRTHDAY EXCLUSIVE FANMEET 2025” ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. บัตรราคา 1,500 บาท(ลิ้งค์และโค้ดรับชม) ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ JustUp official : Facebook / Instagram / X
