4 หนุ่ม GELBOYS ปล่อยซิงเกิลใหม่ “ไปตี้ (Roll With Me)” ชวนแฟน ๆ เปิดจอรอดูรายการ 'GELTY (GELBOYS VARIETY)' เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคมนี้ ทุกวันเสาร์ 21:30 น. ทางช่อง GMM25

เปิดโปรเจกต์ใหม่สุดว้าวใน รายการ “GELTY (GELBOYS VARIETY)” ทางช่อง GMM25 งานนี้ ค่าย LOOKE (ลู้คกี้) นำโดย 4 หนุ่ม GELBOYS นิว ชยภัค ตันประยูร, ไป๊ป มนธภูมิ สุมนวรางกูร, พีเจ มหิดล พิบูลสงคราม และเลออน บรอคโค่ มีเซอร์ไพรส์มาฝากกันแบบรัว ๆ พร้อมเสิร์ฟโมเมนต์ความคึกคักไปกับเพลง ‘ไปตี้ (Roll with Me)’ ซิงเกิลที่สองจาก GELBOYS เพลงประกอบรายการแนวป๊อปแดนซ์กับเทมโป้สุดสนุก ที่ใครได้ยินก็อยากลุกขึ้นมาเต้น ถ่ายทอดพลัง และเคมีสุดซี้ของทั้งสี่หนุ่มออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยเบื้องหลังได้ทีมโปรดิวเซอร์ และนักแต่งเพลงทีมเดียวกับเพลง “เลิกกั๊กแล้วรักก่อน (RED FLAG)” นำโดย เอฟู ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์ และ ก๊อป โปสการ์ด (ธานี วงศ์นิวัติขจร) ที่กลับมาสร้างสีสันร่วมกันอีกครั้ง
โดยเนื้อหาเพลง ‘ไปตี้ (Roll with Me)’ ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่อยากชวนใครสักคนที่ชอบออกไปเที่ยวด้วยกัน ไม่ต้องมีจุดหมายที่ไหนเป็นพิเศษ แค่ได้ “ไปกับเธอ” ก็พอแล้ว ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากคำฮิตในหมู่วัยรุ่นอย่างคำว่า “ไปตี้” ที่ใช้ชวนกันไปทำกิจกรรมใด ๆ กันแบบเป็นกลุ่ม อีกหนึ่งความพิเศษคือ ท่าเต้นชาเลนจ์ “ไปตี้ด้วยกัน” ที่ชวนทุกคนมายกเท้าต่อแถว เต้นตามจังหวะสนุก ๆ พร้อมแสดงพลังความสดใสในแบบของ GELBOYS พร้อมแล้วที่จะกลายเป็นไวรัลใหม่ให้ทุกคนได้ “ไปตี้” ด้วยกันบนทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย!
เตรียมเปิดจอรอดูความสนุกแบบเต็มสปีด! กับรายการวาไรตี้สุดจี๊ด “GELTY (GELBOYS VARIETY)” ประเดิมตอนแรก (EP1) แรนด้อมลุยจังหวัดแรกในภารกิจเปิดตัวสุดป่วนกับเกมสุดติ๊งต๊อง ที่ทั้งเลอะ ทั้งลุย ทั้งชุลมุลวุ่นวายแถมด้วยโมเมนต์ ที่ทำเอาลุ้นจนต้องยิ้มแก้มแตก
ติดตามเคมีความสนุกได้ในรายการ GELTY (GELBOYS VARIETY) เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคมนี้ ทุกวันเสาร์ 21:30 น. ทางช่อง GMM25 รีรันความสนุกอีกครั้งทาง YouTube LOOKE / แอป iQIYI และ แอป oneD เวลา 22:30 น.
ติดตามฟังเพลง ไปตี้ (Roll With Me) - From 'GELTY (GELBOYS VARIETY)'
ได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=l2g0vmJ91Bg&list=RDl2g0vmJ91Bg&start_radio=1
Instagram:https://www.instagram.com/looke_world/
Twitter:https://x.com/looke_world
Facebook:https://www.facebook.com/lookeworld
TikTok:https://www.tiktok.com/@looke_world
YouTube:https://www.youtube.com/@looke_world
#ไปตี้_GELBOYS
#GELBOYS
#GELTY #GELBOYS_VARIETY
#LOOKE