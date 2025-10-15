“เชน ธนา” น้ำตาแตก “เจนนี่ - น้องทาส” สอนมวยการทำงานโลกออนไลน์ยุคใหม่ เป็นคนยุคโบราณทำทุกอย่างเป็นโปรดักชั่นทีวี

หลังจากที่ไลฟ์สดขายของกับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ไปเมื่อวันก่อน “เชน ธนา” ธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ และภรรยา “เจมส์ กณิการ์”ได้เปิดใจเล่าในไลฟ์ เล่าถึงเรื่องราวประทับใจในวันที่ไปไลฟ์ขายของบ้านเจนนี่ รวมถึงการช่วยเหลือจากเพื่อนนักขาย “น้องทาส” คู่หูนักไลฟ์ของ “กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ” โดยเชนเผยว่าจากนี้ตนมีเรื่องต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอีกเยอะ หลังจากได้เห็นการทำงานของเจนนี่ รวมถึงเพื่อนนักขายคนอื่น
เชน : “เราโอเคมากๆ เขาช่วยเราให้ปรับเปลี่ยนตัวใหม่ เป็นบุญมากๆ ที่ได้น้องทาสมาช่วยไลฟ์ แล้วได้ไปไลฟ์กับเจนนี่ ช่วงเวลาตอนนั้นคือกูจะบ้าตาย ผมพยายามจะเอาทุกอย่างอัดใส่ไอแพด แล้วผมเป็นคนที่ทำอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่เป็นเลย ผมชอบที่เจนนี่เขาสอนผม พี่ไม่ต้องมีทีมงานหรอก พี่ไม่ต้องมีหลังบ้านหรอกไลฟ์กันง่ายๆ อย่างนี้แหละ เจนนี่เขาไลฟ์จากโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียว กลับมาผมก็ฝึกไลฟ์มือถือเลยเพราะเห็นจากน้องเป็นตัวอย่าง คือต้องบอกว่าผมเป็นพวกโบราณ เพราะเราอยู่ในทีวีมาตลอด ต้องมีซาวด์ มีทีม มีโปรดักชั่น เราทำแบบนั้นมาตลอดชีวิต แล้วเราก็ไม่ปรับปรุงตัวให้ทันโลก
เหตุการณ์บ้านเจนนี่วันนั้นมันสอนมวยผมมากๆ ผมเห็นน้องเขาถือไอแพดเครื่องเดียวเลย ดูยอด เรายังคิดมันทำได้ยังไงวะผมจะลองดู จะลองใช้ชีวิตง่ายๆ ชิลๆ บ้าง มันเปลี่ยนผมมากๆ”
เจมส์ : “เราต้องทำด้วยตัวเองให้เป็น พอเราทำเองเป็นเราไม่ต้องรอใคร เราโชคดีมากๆ ที่เจอพี่ทาส พี่ทาสเป็นคนที่นอกจากจะไลฟ์ขายแล้วแกเป็นคนทำหลังบ้านทุกอย่างเองหมดเลย วันนั้นพี่เชนมือสั่น ตัวสั่นเพราะเราประสบปัญหาจากการที่เราทำอะไรเองกันไม่เป็นเลย”
เชน : “พี่ทาสกับพี่กาละแมร์ดีกับครอบครัวเรามากๆ ช่วยเราทุกอย่าง เอาจริงๆตั้งแต่ประสบปัญหาบ้านเราเองก็ไม่กล้าจะเปิดใจคุยกับใครเท่าไหร่ 15 พ.ย. ที่จะถึงนี้เราเจอปัญหามาจะครบ 1 ปีแล้วนะ ตั้งแต่เป็นข่าว มันเหนื่อย (ร้องไห้) มันจะปีนึงแล้วที่เราไม่มีทางเลือก แล้วได้มาเจอพี่ทาสเขาก็พูดไปร้องไห้ไป เพราะเขาอยากจะช่วยเรา ขออยู่เชียร์ให้เราวันนั้น ขอบคุณมากจริงๆ (เชนเปิดรูปในมือถือ) รูปนี้ฮามากเป็นรูปตอนที่ผมแรปขายของ ผมจะเอาขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์มือถือเลย ผมจะบ้าตายกับชีวิต”
เจมส์ : “วันนั้นทุกคนช่วยเรามากๆ ขอบคุณจริงๆ ค่ะ”