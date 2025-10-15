สิทธิประโยชน์ใหม่ บัตรเครดิตโลตัส ยิ่งใช้ ยิ่งได้ รับคอยน์สูงสุด X6*

พลิกโฉมสิทธิประโยชน์บัตรเครดิตโลตัสครั้งยิ่งใหญ่ เพื่ออัปเกรดทุกการใช้จ่ายให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น พร้อมมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วย “โลตัสมันนี่คอยน์” ซึ่งเป็น “คอยน์ที่ไม่ต้องคอย” เพราะเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโลตัสจะได้รับคอยน์ที่สะสมได้ง่ายได้ไว เพื่อแลกเป็นคูปองเงินสดโลตัสผ่านแอป UCHOOSE ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
โฉมใหม่ที่สะดวกกว่า ยิ่งใช้ยิ่งได้
บัตรเครดิตโลตัสได้ปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ครั้งสำคัญ จากคะแนนสะสมแบบเดิมสู่ "โลตัสมันนี่คอยน์" ที่ให้คุณสะสมได้ง่ายขึ้น และรับสิทธิประโยชน์กลับไปใช้ได้เร็วและสะดวกมากขึ้นกว่าที่เคย
รับโลตัสมันนี่คอยน์สูงสุด 6 เท่า*
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโลตัส ที่โลตัสทุกสาขาและโลตัส ช้อปออนไลน์ รับโลตัสมันนี่คอยน์สูงสุด 6 เท่า โดยใช้จ่ายครบทุก 50 บาทต่อเซลล์สลิป จะได้รับสูงสุด 0.25 คอยน์ นอกจากนี้ในหมวดกิน ช้อป เที่ยวทั่วโลก ก็ยังสามารถรับโลตัสมันนี่คอยน์สูงสุด 1 เท่า* ได้เช่นกัน
แลกคูปองเงินสดโลตัส ได้เลยไม่ต้องรอรอบตัดคะแนนแบบเดิมๆ
1 คอยน์ มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท สามารถแลกเป็นคูปองเงินสดโลตัสได้ผ่านแอป UCHOOSE เพียงมีคอยน์ขั้นต่ำ 25 คอยน์ ก็สามารถแลกเป็นคูปองเงินสดโลตัส เริ่มต้นที่ 25 บาท เพื่อใช้ที่โลตัส ทำให้การแลกและใช้สิทธิประโยชน์สะดวกสบายและคุ้มค่าสำหรับลูกค้าโลตัสตัวจริง
ขั้นตอนง่ายๆ ในการแลกคูปองเงินสดผ่านแอป UCHOOSE
1. เปิดแอป UCHOOSE และเลือกบัตรเครดิตโลตัส จากนั้นเลือกเมนู "คูปอง"
2. เลือก "คูปอง" ที่คุณต้องการจะแลก
3. แตะ "เพื่อรับสิทธิ์" คูปองเงินสด
4. กดยืนยันการแลกคอยน์
5. แสดงบาร์โค้ดที่ได้ให้กับพนักงานแคชเชียร์ที่โลตัสเพื่อใช้แทนเงินสด
6. กดหลังใช้คูปอง เพื่อสิ้นสุดการทำรายการ
อัปเกรดทุกการใช้จ่ายให้ง่ายขึ้นกับบัตรเครดิตโลตัส
เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตโลตัส 2 รูปแบบหลักหน้าบัตร ที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์ใหม่ ให้คุณเลือกบัตรที่ใช่และคุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณ
บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม บียอนด์
บัตรเครดิตที่มอบสิทธิประโยชน์ระดับสูงสุดสำหรับทุกการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งในชีวิตประจำวัน การเติมน้ำมัน หรือการผ่อนชำระสินค้า พร้อมบริการเสริมพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อยกระดับประสบการณ์ของคุณโดยเฉพาะ
รับโลตัสมันนี่คอยน์สูงสุด 6 เท่า* เมื่อช้อปที่โลตัสทุกสาขาหรือผ่านช่องทางโลตัส ช้อปออนไลน์
รับเครดิตเงินคืน 3%* เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วไทย (จากยอดการเติมน้ำมันสูงสุด 700 บาทต่อเซลล์สลิป และไม่เกิน 3 ครั้งต่อรอบบัญชีบัตรหลัก โดยจะคำนวณจากวันที่บันทึกรายการ (เครดิตเงินคืนสูงสุด 63 บาทต่อรอบบัญชีบัตรหลัก) ตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68)
รับโลตัสมันนี่คอยน์สูงสุด 1 เท่า* เมื่อใช้จ่ายในหมวดกินช้อป เที่ยว ที่ร้านค้าทั่วโลก
บริการผ่อนชำระ 0%* นาน 3 เดือน สำหรับทุกชิ้นและผ่อน0%* นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและประกันภัยที่ร่วมรายการที่โลตัส
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง* และบริการเลขาส่วนตัวครอบคลุมทั้งเรื่องรถยนต์ ปัญหาภายในบ้าน และการให้ข้อมูล จองบริการต่างๆ
ประกันภัยคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิตโลตัส ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 20,000 บาทต่อปีปฏิทิน (1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68)
บริการเบิกถอนเงินสด ได้สูงสุดของวงเงินที่สามารถเบิกถอนได้ ผ่านแอป UCHOOSE หรือตู้ ATM ตลอด 24 ชั่วโมง
บัตรเครดิตโลตัส แพลทินัม รีวอร์ด
บัตรเครดิตที่ออกแบบมาเพื่ออัปเกรดทุกความคุ้มค่า ให้ชีวิตสมาร์ตและเต็มที่ยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การใช้จ่ายที่หลากหลาย พร้อมสิทธิประโยชน์ที่ครบครันทั้งการช้อปปิ้ง การเติมน้ำมัน และการแบ่งชำระ
รับโลตัสมันนี่คอยน์สูงสุด 4 เท่า* เมื่อช้อปที่โลตัสทุกสาขาหรือผ่านช่องทางโลตัส ช้อปออนไลน์
รับเครดิตเงินคืน 2%* จากยอดการเติมน้ำมันสูงสุด 700 บาทต่อเซลล์สลิป และไม่เกิน 3 ครั้งต่อรอบบัญชีบัตรหลัก โดยจะคำนวณจากวันที่บันทึกรายการ (เครดิตเงินคืนสูงสุด 42 บาทต่อรอบบัญชีบัตรหลัก) ตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68)
รับโลตัสมันนี่คอยน์สูงสุด 1 เท่า* เมื่อใช้จ่ายในหมวดกินช้อป เที่ยว ที่ร้านค้าทั่วโลก
บริการผ่อนชำระ 0%* นาน 3 เดือน สำหรับทุกชิ้นและผ่อน0%* นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและประกันภัยที่ร่วมรายการที่โลตัส
ประกันภัยคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิตโลตัส ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 20,000 บาทต่อปีปฏิทิน (1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68)
บริการเบิกถอนเงินสด ได้สูงสุดของวงเงินที่สามารถเบิกถอนได้ ผ่านแอป UCHOOSE หรือตู้ ATM ตลอด 24 ชั่วโมง
การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ครั้งใหญ่นี้ บัตรเครดิตโลตัส พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายของลูกค้าอย่างแท้จริง เราเชื่อว่า "โลตัสมันนี่คอยน์" จะมอบความคุ้มค่าที่เหนือกว่าและสร้างประสบการณ์การใช้บัตรที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน ด้วยแนวคิด “คอยน์ที่ไม่ต้องคอย” ที่ให้คุณได้คอยน์และแลกใช้ได้สะดวก ง่าย และรวดเร็วกว่าเดิม พร้อมแล้วที่จะให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น สมัครบัตรเครดิตโลตัสได้แล้ววันนี้
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด *ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี