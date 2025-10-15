xs
“แบงค์ พชร” เผยโมเมนต์น่ารัก “โบว์ เบญจวรรณ” เข้ากับลูกๆ ได้ดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากเปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการ ก็เดินหน้าอวดหวาน สำหรับคู่ของ “โบว์ เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์” กับ “แบงค์ พชร ปัญญายงค์” ล่าสุดฝ่ายแบงค์ได้เผยโมเมนต์โบว์เข้ากับลูกๆ สองคนอย่าง “น้องแพททริก-น้องริต้า” ได้เป็นอย่างดี เผยภาพแบงค์-ลูกๆ และ โบว์ทำกิจกรรมกันในวันหยุด มีการเล่มเกมกันต่างๆ นานา แฮปปี้สุดๆ
























