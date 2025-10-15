“แม่เจนนี่” ขอกำลังใจ วันนี้ไลฟ์ 8 งาน 8 ชม.!

ขณะที่ลูกสาวอย่าง “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส หลังมีดรามาเรื่องแม่ ลุกมาไลฟ์มาราธอนจนกลายเป็นเฟสติวัล เทศกาลเจนนี่ มีแบรนด์สินค้าแห่จองคิวมาไลฟ์กับเจ้าตัวหลายพันแบรนด์ จนทำเจนนี่รับทรัพย์กระเป๋าตุงทุกวัน รวยสุดแล้วในตอนนี้
ด้าน “แม่เกตุ” แม่ของเจนนี่ก็ไม่แผ่วเหมือนกัน ล่าสุดวันนี้ (15 ต.ค.) เจ้าตัวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ขอกำลังใจจากทุกๆ คน ระบุว่าวันนี้มีงานไลฟ์ 8 งาน 8 ชม. พร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาส ฝากมาดูไลฟ์แม่ด้วย มีเอฟซีแม่เกตุเข้าไปแสดงความยินดีด้วยพร้อมให้กำลังใจสู้ๆ