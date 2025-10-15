ดรามาแหกปาก! “ปุ๊กลุก ฝนทิพย์” โดนด่าไม่หยุด ทำช่อง “เจนนี่” ปลิว ร่ำไห้ประกาศไม่กล้าไลฟ์กับเจนนี่แล้ว

ดรามาไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับ “ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ วัชรตระกูล” หลังไลฟ์ขายของกับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ พร้อมกับ “ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี” ในไลฟ์เจ้าตัวหัวเราะเสียงดังมาก พูดแสบแก้วหู ดูวุ่นวาย อีกทั้งดีลขายสินค้าตัวนึง แต่พอถึงเวลาไทอินสินค้าตัวอื่นเชิญชวนให้ไปซื้อนอกแพลตฟอร์ม ไม่มีการปักตะกร้า วางบัตรประชาชนจนเห็นตัวเลข จนทำให้ไลฟ์เจนนี่ปลิว หลังจากที่ไลฟ์เจนนี่กลับมา ปุ๊กลุกก็ยังอยู่ต่อ ทำคนที่ดูไลฟ์วันดังกล่าวต่างฟาดแรงว่าจะเสียงดังทำไม เขย่าตัว “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” ทำไม ทั้งที่ยิวกำลังดื่มอยู่ รวมทั้งยังไล่ให้ออกจากไลฟ์ งานนี้มติชาวเน็ตเป็นเอกฉันท์ด่าเดือดทุกแพลตฟอร์มเรื่องกิริยาเจ้าตัว ฟาดแรง แหกปากทำไม
เรื่องดังกล่าว ทำปุ๊กลุกถึงขั้นร่ำไห้ตลอดเวลา จนต้องขอเข้าไลฟ์กับเจนนี่เมื่อคืนที่ผ่านมาหวังจบเรื่องนี้ โดยเจนนี่ปลอบว่าช่องปลิวแค่ 5 นาที ไม่ใช่ 5 ชม. ไม่ต้องขอโทษตน ถ้ารู้สึกผิดเดือนหน้าให้มาไลฟ์กับตนอีก ปุ๊กลุกปล่อยโฮ บอกไม่กล้ามาไลฟ์กับเจนนี่แล้ว และจะไม่ไลฟ์อีกแล้ว กลัว
รวมทั้งเจ้าตัวได้ไลฟ์ชี้แจงว่าไลฟ์เจนนี่ปลิวเพราะคำต้องห้ามไม่ใช่เรื่องปักตะกร้า ยอมรับเสียงดังจริง แต่ถามเจนนี่แล้ว เจนนี่บอกเสียงดังได้เลย เด็กอยู่อีกห้อง ส่วนเรื่องบัตรประชาชน พูดตรงๆ ว่าไม่รู้จริงๆ เผลอวางเอาไว้เพราะตอนนั้นกำลังคุยกับแบรนด์เพื่อลดราคา ตอนนั้นก็แค่เอาออก ส่วนที่บอกว่าตนวางบัตรประชาชนเพื่อให้ไลฟ์ปลิว จะทำเพื่อ! อ่านเมนต์แล้วหงุดหงิด เรื่องแหกปาก มันเป็นสิทธิของเรา ใครบอกว่าเขาไม่ให้ไปแล้ว จริงๆ ไม่อยากใส่ใจ แต่ใส่ใจมากๆ มันมีผลกับความรู้สึกคนขนาดนั้นเลยเหรอ ตอนไลฟ์สดทุกคนสนุกกันหมด คนอยู่เยอะมาก แล้วทุกคนก็จอย
ขอยอมรับในความเสียงดัง และทำให้คนหนวกหู แต่ตอนนั้นทุกคนสนุกมากๆ แอบรู้สึกว่าหลายคนรู้ไม่จริง จริงๆ พูดตรงมาก พยายามสงบเสงี่ยม บางคนรู้ดีกว่าเรื่องจริง แล้วพลิกแบบนี้เลย เราอายุ 35 แล้วจ้ะ เราอยู่วงการมา 15 ปี เราคงไม่เป็นบ้าเป็นบอถ้าตรงนั้นไม่สนุก
บีทาเก้นที่เอามาไทอินจ่ายเงินตามแพตเทิร์นค่าตัวน้องทุกอย่าง แม้ไม่มีปักตะกร้า พอไลฟ์ตัดก็ตกใจ เอเนอร์จี้คือสนุกมาก คนดู 3 แสน ก็ถามน้องเจนนี่ว่าไลฟ์ปลิวเพราะอะไร เจนนี่บอกว่าไม่เป็นไร ไม่ต้องซีเรียส เดี๋ยวติ๊กต๊อกจัดการให้ เขามีมารยาท หลายคนรู้ดีมากเกินกว่าคนอยู่ในสถานการณ์
ไม่มานั่งโกหกว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ คนที่มีความใส่ใจเกิน ขออนุญาตข้าม น้องก็พูดว่าไม่ต้องซีเรียสเลย เดี๋ยวไลฟ์ขึ้นเสร็จ พี่อยู่เอนเตอร์เทนก่อนนะ เอาสนุกเหมือนเดิม ไม่ต้องนอยด์ นี่คือคำพูดน้องเจนนี่