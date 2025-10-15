ยังฟ้องกันนัว! กล่าวหา “เบลค ไลฟ์ลี” ขู่ยึดหนัง – ด้าน “จัสติน บัลโดนี” ถูกแฉติดหนังโป๊–หมกมุ่นรูปร่างผู้หญิง

ศึกกฎหมายระหว่าง เบลค ไลฟ์ลี และ จัสติน บัลโดนี จากเบื้องหลังหนัง It Ends With Us ยังเดือดไม่จบ ล่าสุดอดีตเอเจนต์ของบัลโดนีเปรียบพฤติกรรมของไลฟ์ลีว่า “เหมือนการกรรโชก” ขณะที่ฝั่งเธอกล่าวหาผู้กำกับหนุ่มล่วงละเมิดทางเพศ โชว์คลิปโป๊ พูดถึงอดีตการติดสื่อลามก และวิจารณ์รูปร่างเธออย่างไม่เหมาะสม ก่อนทั้งสองจะนัดดวลกันอีกครั้งในศาลเดือนมีนาคม 2026
กลายเป็นประเด็นร้อนในฮอลลีวูดอีกครั้ง เมื่ออดีตเอเจนต์ของนักแสดงและผู้กำกับ จัสติน บัลโดนี ออกมาเปรียบเทียบพฤติกรรมของ เบล็ก ไลฟ์ลี บนกองถ่ายภาพยนตร์ It Ends With Us ว่า “คล้ายการกรรโชก” ตามเอกสารในคดีล่าสุดที่เว็บไซต์ Page Six เปิดเผย
แดนนี กรีนเบิร์ก อดีตเอเจนต์ของบัลโดนี เผยว่าเขาเคยส่งร่างจดหมายให้บัลโดนีเพื่อนำส่งถึงโซนีในเดือนกรกฎาคม 2024 โดยกล่าวถึง “ความพยายามของไลฟ์ลีในการควบคุมตัวหนัง” และอธิบายว่าเหตุที่ใช้คำว่า “กรรโชก” มาจาก “พฤติกรรมโดยรวม” ของไลฟ์ลีที่บัลโดนีและบริษัทโปรดักชัน Wayfarer Studios ต้องรับมืออย่างต่อเนื่อง
กรีนเบิร์กยังเผยว่าได้พูดคุยกับ แองจี้ จานเนตตี ผู้บริหารของโซนีหลายครั้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของอดีตนักแสดง Gossip Girl โดยเฉพาะในประเด็น “งานพรีเมียร์” เดือนสิงหาคม 2024 ซึ่งมีรายงานว่าบัลโดนีถูกส่งตัวไปอยู่ในชั้นใต้ดินเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับไลฟ์ลีบนพรมแดง
อย่างไรก็ดี โฆษกของไลฟ์ลีออกแถลงการณ์โต้กลับว่า “ศาลได้ยกฟ้องข้อกล่าวหาที่อ้างว่าเธอ ‘ยึดหนัง’ ไปแล้ว และคำพูดที่ถูกดึงมาเพียงบางส่วนจากอดีตเอเจนต์ของบัลโดนี ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่กับ WME แล้ว ไม่มีน้ำหนักใด ๆ ศาลถึงขั้น ‘สมมติว่าข้อกล่าวหาของพวกเขาเป็นความจริง’ เพื่อตัดสิน และยังคงเห็นว่าไม่มีมูลเพียงพอทางกฎหมาย” พร้อมเสริมว่า “นี่เป็นเพียงความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากคดีล่วงละเมิดทางเพศและการตอบโต้ที่บัลโดนีและทีม Wayfarer กำลังเผชิญอยู่”
ความตึงเครียดระหว่างทั้งสองเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ช่วงโปรโมตภาพยนตร์ It Ends With Us เมื่อทั้งไลฟ์ลีและบัลโดนีไม่ยอมขึ้นเวทีหรือถ่ายภาพร่วมกันในงานเปิดตัวที่นิวยอร์ก
ในเดือนธันวาคม 2024 ไลฟ์ลีได้ยื่นคำร้องกล่าวหาบัลโดนีในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ โดยระบุว่าเขาแสดง “ภาพและวิดีโอลับของผู้หญิง” ให้เธอดู พูดถึง “อดีตการเสพติดสื่อลามก” และแสดงความเห็นไม่เหมาะสมเกี่ยวกับน้ำหนักของเธอ เธอได้ยื่นฟ้องคดีอย่างเป็นทางการภายหลัง
ฝ่ายทนายของบัลโดนีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเรียกว่า “เป็นเรื่องเท็จทั้งหมด เลวร้ายเกินจริง และมีเจตนาใส่ร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงในที่สาธารณะ” พร้อมเผยว่าเขาต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการวิกฤตเพื่อรับมือกับ “ข้อเรียกร้องและการข่มขู่หลายครั้ง” ของไลฟ์ลี
บัลโดนียังตอบโต้ด้วยการยื่นฟ้องมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไลฟ์ลีและสามีของเธอ ไรอัน เรย์โนลด์ส โดยกล่าวหาว่าทั้งคู่ใช้ชื่อเสียงและอิทธิพลเพื่อกดดันเขา และระบุว่าเรย์โนลด์สมีพฤติกรรมก้าวร้าวพร้อมเรียกร้องให้เขาขอโทษต่อไลฟ์ลี อย่างไรก็ตาม คดีนี้ถูกศาลยกฟ้องไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดเผชิญหน้ากันอีกครั้งในศาลเดือนมีนาคม 2026 ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากทั้งวงการบันเทิงและสื่อมวลชนทั่วโลก