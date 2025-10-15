"ดีแอนเจโล” ตำนานนีโอโซล เสียชีวิตแล้วในวัย 51 ปี หลังต่อสู้มะเร็งตับอ่อน

วงการดนตรีสูญเสียศิลปินผู้ทรงอิทธิพล ดีแอนเจโล เจ้าของอัลบั้มระดับตำนาน Brown Sugar และ Voodoo หลังเสียชีวิตในวัย 51 ปีจากโรคมะเร็งตับอ่อน โดยเขาได้ต่อสู้กับโรคร้ายอย่างเงียบ ๆ มาหลายเดือนก่อนจากไปอย่างสงบ
วงการดนตรีสูญเสียศิลปินผู้ทรงอิทธิพลอีกคน เมื่อ ดีแอนเจโล (D’Angelo) นักร้อง–นักแต่งเพลงแนวนีโอโซลชื่อดัง เจ้าของอัลบั้มระดับตำนาน Brown Sugar และ Voodoo เสียชีวิตแล้วในวัย 51 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งตับอ่อนมาอย่างเงียบ ๆ
โดยแหล่งข่าวยืนยันกับ People ว่า เขาเสียชีวิตหลังเข้ารับการดูแลในสถานพักฟื้นเป็นเวลาสองสัปดาห์ ภายหลังรักษาตัวในโรงพยาบาลมานานหลายเดือน
ดีแอนเจโล ซึ่งมีชื่อจริงว่า ไมเคิล ยูจีน อาร์เชอร์ เกิดและเติบโตที่เมืองริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย เป็นบุตรของศาสนาจารย์นิกายเพ็นเทคอสตัล เขาแสดงพรสวรรค์ทางดนตรีตั้งแต่วัยเยาว์ โดยเริ่มเล่นเปียโนตั้งแต่อายุเพียง 3 ขวบ และขึ้นเวทีร้องเพลงในโบสถ์ของบิดาเมื่ออายุได้ 5 ปี เส้นทางดนตรีของเขาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องผ่านวงดนตรีสมัครเล่นหลายวง ก่อนคว้าชัยชนะบนเวที Apollo Theater’s Amateur Night ในปี 1991 เงินรางวัลที่ได้ช่วยให้เขาซื้ออุปกรณ์บันทึกเสียงและแต่งเพลงสำหรับอัลบั้มเปิดตัว Brown Sugar ในปี 1995 ซึ่งกลายเป็นผลงานแจ้งเกิดที่เปลี่ยนโฉมวงการนีโอโซล
Brown Sugar มียอดขายระดับแพลตตินัมและส่งให้ดีแอนเจโลกลายเป็นศิลปินแนวหน้านีโอโซล พร้อมเข้าชิงรางวัลแกรมมีถึง 4 สาขา ความสำเร็จยังต่อยอดด้วยอัลบั้มชุดที่สอง Voodoo ในปี 2000 ซึ่งเปิดตัวอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard 200 และคว้ารางวัลแกรมมีอีก 2 สาขา รวมถึง “อัลบั้มอาร์แอนด์บียอดเยี่ยม”
แม้ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพ ดีแอนเจโลก็ต้องเผชิญปัญหาส่วนตัว โดยเฉพาะปัญหาการใช้สารเสพติด ซึ่งนำไปสู่การถูกจับกุมในปี 2005 ฐานครอบครองโคเคนและกัญชา เขาห่างหายจากวงการอยู่นาน ก่อนจะหวนกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2014 กับอัลบั้ม Black Messiah ที่มีเนื้อหาทางการเมืองเข้มข้น อัลบั้มนี้คว้ารางวัลแกรมมี “อัลบั้มอาร์แอนด์บียอดเยี่ยม” อีกครั้ง และได้รับการยกย่องให้เป็นผลงานชิ้นเอกแห่งยุคสมัยใหม่
ตลอดเส้นทางกว่า 30 ปี ดีแอนเจโลได้ร่วมงานกับศิลปินระดับแถวหน้ามากมาย ล่าสุดเขามีส่วนร่วมในเพลง “I Want You Forever” ของ Jay-Z ในปี 2024 ข่าวการจากไปของเขาก่อให้เกิดกระแสไว้อาลัยอย่างกว้างขวางในแวดวงดนตรี ดีเจ พรีเมียร์ ผู้ร่วมงานคนสำคัญโพสต์ข้อความรำลึกถึงเขาว่า “KING” ทางโซเชียลมีเดีย ขณะเดียวกัน ราฟาเอล ซาดีก เพื่อนร่วมงาน เปิดเผยเมื่อต้นปีนี้ว่า ดีแอนเจโลกำลังซุ่มทำเพลงใหม่อยู่ในช่วงก่อนเสียชีวิต