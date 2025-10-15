เจ้าหนี้ “แม่เกตุ” โผล่ทวงหนี้ในไลฟ์สด “เจนนี่” เคลียร์ทันที ลั่นไม่ปรับปรุงตัวแล้วช่วยอีก คือกูโง่!

หลังจากมีเจ้าหนี้ “แม่เกตุ” โทรศัพท์หา “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุระหว่างไลฟ์สด มีคนดูกว่า 2 แสนเพื่อทวงหนี้ โดยเจนนี่ได้พูดคุยกับอีกฝ่ายอย่างมีอารมณ์อยู่ไม่น้อย หลังวางสายก็ได้เผยว่า สาเหตุที่ไม่จ่ายเงินให้เจ้าหนี้โดยตรง เพราะจะได้วัดกันไปเลย ถ้าแม่ปรับปรงุตัวจริง เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก มันเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้ว แต่ถ้าแกยังไม่ปรับปรุงตัว ถ้าหลังจากนี้กูช่วยเหลืออีก คือ กูโง่แล้ว
เจนนี่ใจๆ ไม่มีเวลามานั่งคุยกับเจ้าหนี้แม่ทุกคน ไม่รู้อันไหนค่าหวย อันไหนค่าอะไร ไม่ทราบเลยจริงๆ อะไรที่ดูไม่แฟร์ ไม่เป็นธรรมก็ไม่แฮปปี้ ไม่โกรธเจ้าหนี้แต่ไม่ชอบถ้ามาบังคับกัน
งานนี้มีคนจำนวนไม่น้อยมองว่าจัดฉากหรือไม่ เพราะอะไรจะติดต่อง่ายดายขนาดนั้น ทั้งที่มีคนติดต่องานเจ้าตัวยากมาก เพราะตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่กับการไลฟ์สดที่บ้าน
ไม่ปล่อยให้ค้างคานาน เจนนี่ ได้ออกมาชี้แจงทันที ยันเจ้าหนี้มีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของตน เพราะเคยเจรจากันเรื่องคดีรถเบนซ์แม่เกตุ ซึ่งไม่ใช่คันที่เพิ่งซื้อให้ในวันเกิดที่ผ่านมาและได้คืนบริษัทไปแล้ว พร้อมเล่าที่มาที่ไปให้ฟัง
“เจ้าหนี้โทร.มา แล้วมีคนบอกว่าทำไมติดต่องานยาก แต่ทำไมรับโทรศัพท์ง่าย เจ้าหนี้โทรเบอร์ส่วนตัวเจนนี่ เจ้าหนี้คนนี้เคยเจรจาเรื่องรถเบนซ์ในอดีต ไม่ใช่เพิ่งซื้อให้วันเกิดนะ เป็นรถเบนซ์สีขาวที่แม่เกตุเคยขับก่อนหน้านี้ เป็นคดีที่กำลังเคลียร์กันอยู่ รถเบนซ์อยู่ที่เจ้าหนี้คนนี้ ก็โทรไปเคลียร์ว่าจะเอารถเบนซ์กลับ แต่จะผ่อนเท่านี้เท่านั้นได้ไหม ตอนนั้นเขาไม่เอา แต่วันนี้เขาโทร.กลับมา มันเข้าใจง่ายๆ เลย เขามีเบอร์ส่วนตัวเพราะหนูเคยโทร.ไปเคลียร์แล้วเจ้านี้ อยู่ที่จังหวัดตรัง ที่มีคดีความก็คันนี้แหละ
แค่นั้นเลยค่ะ พอวันนี้ที่เขาโทร.มา เพราะเมื่อวานฉันพูดว่าจะจ่ายหนี้ให้แม่ จะโอนเข้าส่วนตัวแม่ ไม่โอนให้เจ้าหนี้ เบอร์รับงานมี 3 เบอร์ โทร.ตลอดเวลาคือเบอร์ผู้จัดการ แล้วก็เบอร์ส่วนตัว”