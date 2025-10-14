KIDS STAR INTERNATIONAL 2025 เวทีประกวดเยาวชนระดับโลก เตรียมระเบิดความฝัน ณ ไทยแลนด์!

บริษัท สตาร์ไฟท์เตอร์ โดย คุณอลงกฎ สังคหะพงศ์ ผู้บริหาร พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าจัดการประกวดเยาวชนระดับโลก KIDS STAR INTERNATIONAL 2025 ซึ่งถือลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ โดยปีนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 6 ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีความสามารถจากทั่วโลกได้มาแสดงศักยภาพ
การประกวดในปีนี้มีกำหนดการเก็บตัวผู้เข้าประกวดอย่างเข้มข้นระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2568 ณ สถานที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ, ระยอง และพัทยา โดยมีเยาวชนจากทั่วโลกตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแล้วถึง 35 คน ซึ่งจะเริ่มทำกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 7 ธันวาคมนี้
สำหรับรอบตัดสินอันทรงเกียรติ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ESC HALL โดยจะมีการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมพร้อมกันทั่วโลกผ่านช่องทาง YouTube Starfighter
ตัวแทนประเทศไทย ที่จะเข้าร่วมการประกวดในปีนี้ ล้วนเป็นเยาวชนมากความสามารถและน่าจับตา ได้แก่
* รุ่นเด็กหญิง 4-6 ปี: ได้แก่ น้องอธิษฐาน หรือ ด.ญ. กัญญาภัค จิรชัยบูรณ์ อายุ 6 ปี
* รุ่นเด็กหญิง 7-9 ปี: ได้แก่ น้องอัญชัน หรือ ด.ญ. ปัญฑิตา ทำทาน อายุ 7 ปี
* รุ่นเด็กหญิง 13-16 ปี: ได้แก่ น้องแสนดี หรือ ด.ญ. แสนดี สันติไพศาล อายุ 13 ปี
* รุ่นเด็กชาย 4-6 ปี: ได้แก่ น้องแอร์เมส หรือ ด.ช. สหรัฐ สิทธิราชา อายุ 6 ปี
* รุ่นเด็กชาย 13-16 ปี: ได้แก่ น้องปลื้ม หรือ นาย ธีรวีร์ อิ่มสง่า อายุ 15 ปี
นอกจากนี้ ในรอบตัดสินยังได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ Kids Star International 2024 มาร่วมสร้างสีสันในการเดินแฟชั่นโชว์สุดอลังการ อาทิ ด.ช. ธนวัฒน์ เพชรสุขศิริ และ น.ส. พัชริญา ชานเทล ริดเดล ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง The Winner Kids Star International 2024, ด.ญ. ลักษิกา อ่าวสุคนธ์ 1st runner up Kids Star International 2024 และ นาย เทพตะวัน เทวอักษร The Winner Teen Star Thailand 2024
แฟนๆ และผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและร่วมให้กำลังใจเยาวชนจากทั่วโลกได้ในรอบตัดสิน วันที่ 7 ธันวาคมนี้ ณ ESC HALL หรือรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทาง YouTube Starfighter