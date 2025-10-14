คุณพระ! “อั้ม พัชราภา” มานั่งสวยๆ ไม่ทันขาย ฟาด 77 ล้าน คนดูไลฟ์ 1.2 ล้าน มากที่สุดในโลก เจนนี่ฟันค่าคอมฯ อื้อ

สร้างประวัติศาสตร์เลยทีเดียว หลังจากที่ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” มาร่วมไลฟ์กับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ให้กับแบรนด์มาดามฟิน ไม่ทันครบนาที ฟาดไปแล้ว 30 ล้าน รวม 10 นาที ได้ไป 1.8 แสนออเดอร์ ฟาด 60 ล้าน ของหมดเกลี้ยงสต็อก โอ้มายก๊อด! ส่วนเจนนี่รับเหนาะๆ ค่าคอมฯ 5.4 ล้าน
โดยเจนนี่ยังเผยอีกว่าพี่อั้มอายุเท่าแม่หนู แต่สาวและดูเด็กมากๆ ซึ่งการไลฟ์รอบนี้ ทำเจนนี่สมทบทุนซื้อรถแอมบูแลนซ์ได้อีก 4 คัน (เจนนี่-ยิว 2 คัน มาดามฟิน 1 คัน, หน่อย ปนัญชิตา 1 คัน) ทำเอาอั้มเผยอย่างงงๆ ว่า “งงมากว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอ อั้มไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ได้ขายอะไรเลย (มานั่งสวยๆ) เสียดายว่าทำไมโกดังเราไม่มีของ”
อย่างไรก็ตาม อั้มนั่งสวยๆ ช่วยแบรนด์ปนัญชิตาไลฟ์ต่อ รวมทั้งสินค้าของ เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ยอดพุ่งฉิว จนต้องร่วมกันเคาต์ดาวน์ยอดขาย 100 ล้านไปด้วยกัน ทำทุกคนเฮหนักมาก ยิวซูฮกเรียกอั้ม พัชราภาว่า เจ้าแม่ sold out ของเมืองไทย เพราะเอาอะไรมาลงก็ขายหมดเกลี้ยง ซึ่งเจนนี่สรุปยอดขายอั้มว่าวันนี้อั้มขายได้ทั้งหมด 77 ล้านบาท ส่วนเจนนี่ก็ฟันค่าคอมฯ ไปอื้อเลยทีเดียว