“แบมแบม” ส่งคลิปชวนแฟนๆ ม่วนจอยคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ “HOMETOWN CONCERT” จัดที่ไทยเท่านั้น!! กดบัตร 23 ต.ค.นี้

สมชื่อ “น้องชายแห่งชาติ” ขวัญใจคนไทย BamBam หรือ “แบมแบม - กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” ศิลปินระดับโลก ประกาศจัดคอนเสิร์ตใหญ่ “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20:00 น. ณ ธันเดอร์โดม สเตเดียม งานนี้สร้างเสียงฮือฮา และความว้าวุ่นให้ทั้งด้อม ทำเอาโพแม่ โพแฟน พร้อมใจกันเตรียมสู้กดบัตรสุดพลัง!
ก่อนหน้านี้ แฟนๆ ก็กดปุ่มดับเบิ้ลว้าวให้กับ อัลบั้ม EP ภาษาไทยชุดแรก [HOMETOWN] ที่อัดแน่นด้วยเพลงไทยที่แบมแบมมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน รวมถึงเพลงไตเติลอย่าง เพลง “WONDERING” ที่เพิ่งปล่อยออกมาก็ได้รับกระแสตอบรับดีสุดๆ แต่ถ้าเพลงว่าว้าวแล้ว คอนเสิร์ตนี้ก็คูณความพิเศษเข้าไปอีก เจ้าพ่อสปอยล์!!อย่างแบมแบมไม่พลาดส่งคลิปชวนแฟนๆ ให้มา Enjoy และม่วนกันทุกพาร์ท พร้อมแอบแย้มถึงความสเปเชียลที่ทุกคนจะได้เห็นเมื่อเขาขึ้นเวทีในบ้านเกิด ซึ่งจัดแค่ที่ประเทศไทยเท่านั้น!!
“สวัสดีครับ ผม แบมแบม นะครับ ก็บรรยากาศความสนุกของคอนเสิร์ต ใกล้จะมาถึงอีกรอบแล้วนะครับ เพราะว่าผมกำลังจะจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบใหม่ ในปีนี้นะครับ ไม่รู้ว่าทุกคนเคยไป AREA 52 กันมั้ยนะครับ แต่ว่าเชื่อว่าทุกคนน่าจะไปกันมานะครับ ซึ่งรอบนี้ผมกลับมาพร้อมกับคอนเสิร์ตใหม่ที่ชื่อว่า HOMETOWN CONCERT นั่นเอง ผมว่าหลายคนน่าจะเดากันได้แล้วนะครับ มันเป็นคอนเสิร์ตในรูปแบบใหม่ คอนเสิร์ตที่ทำเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะครับ ซึ่งผมว่าถ้าทุกคนเป็นคนไทย รับรองว่า Enjoy กับคอนเสิร์ตนี้แน่นอนครับ
นอกจากที่ผมจะร้องเพลงในอัลบั้มแล้ว ยังมีอีกหลายๆ เพลง หลายๆ โชว์พิเศษ เยอะจริงๆ ครับ ที่ผมได้เตรียมให้ทุกคนได้ดู น่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ผมเองก็ไม่เคยทำ และทุกคนก็ไม่เคยดู เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกัน รับรองว่าคิดว่าเป็นงานวัดแบบใหญ่ๆ แล้วกันนะครับ ผมว่าน่าจะสนุกดี แล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้นำสิ่งใหม่ๆ ในรูปแบบใหม่ มาให้ทุกคนได้ Enjoy กันในช่วงเวลานี้นะครับ ยังไงก็ตาม ผมจัดวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้นะครับ แล้วเราก็จะเริ่มกดบัตรกันวันที่ 23 ตุลาคมนี้ครับ ผ่านทาง ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับ ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ HOMETOWN CONCERT รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน เดี๋ยวผมตั้งใจเตรียมตัว แล้วเดี๋ยวเราเจอกัน 22 พฤศจิกายนนี้นะครับ เจอกันนะครับ สวัสดีครับ”
ได้ยินแบบนี้แล้ว!! รีบเล็งโซนที่ชอบ กดบัตรที่ใช่ เพื่อจับจองพื้นที่ในคอนเสิร์ต “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” ราคาบัตร 5,900 (บัตรยืน) / 4,900 (บัตรนั่ง) / 3,900 (บัตรนั่ง) บาท เปิดจองวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.thaiticketmajor.com, เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และ Call Center 02-262-3456 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok : @imethailand / X และ Instagram : @ime_th
