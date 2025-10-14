“แบมแบม” ฉลองอัลบั้มไทยแรก [HOMETOWN] จัดปาร์ตี้สุดอลังการ คนบันเทิงร่วมงานแน่นฮอลล์

เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และความภาคภูมิใจ สำหรับงาน “BamBam EP [HOMETOWN] Launch Event – HOMECOMING PARTY” ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ณ UOB LIVE, EM Sphere เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวอัลบั้มภาษาไทยชุดแรกในชีวิต EP [HOMETOWN] ของ BamBam หรือ “แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” อย่างเป็นทางการ
บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความอบอุ่นจากเหล่าแขกผู้มีเกียรติ ศิลปิน ดารา และคนในวงการบันเทิง ที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น ศิลปินรับเชิญอย่าง อิ้งค์ วรันธร, ธามไท, เจฟ ซาเตอร์, และนักแสดงนำจากมิวสิกวิดีโอ ณิชา รวมถึง มินนี่ I-DLE, โรอุน, Butterbear, ใหม่ ดาวิกา, เต๋อ ฉันทวิชช์, โฟร์ท ณัฐวรรธน์, ดีเจมะตูม, เจนเย่ เมธิกา,แจ็ค THE GHOST, ตู่ ปิยวดี-มาวิน ทวีผล, อร สมฤทัย-หมอสอง, บอส ชัยกมล, พี่ฮง, จูดี้, MEYOU, รัศมีแข, โอ๊ต ปราโมทย์, ป๊อบ ปองกูล, SuperThai, มุก วรนิษฐ์ และอีกมากมาย รวมถึงเหล่า “อากาเซ่” (ชื่อแฟนคลับ GOT7) ที่มาร่วมต้อนรับ “แบมแบม” อย่างอบอุ่นทั่วบริเวณ UOB LIVE สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความรักและการสนับสนุนที่แน่นแฟ้นจากแฟนๆ ชาวไทย
ค่ำคืนพิเศษนี้เต็มไปด้วยโมเมนต์น่าจดจำ โดยไฮไลต์ของงานคือโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก แบมแบม ที่ขนเพลงฮิตมาเสิร์ฟแบบจัดเต็ม พร้อมเซอร์ไพรส์จากแขกรับเชิญสุดพิเศษ “กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่” และ “ธามไท” ที่มาร่วมสร้างสีสันและเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ นอกจากนี้ แบมแบม ยังเปิดตัว มิวสิกวิดีโอเพลง “WONDERING” ให้แฟน ๆ ได้ชมเป็นครั้งแรกภายในงาน โดยมีนางเอกสาว “ณิชา ณัฏฐณิชา” ร่วมถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างงดงาม และลึกซึ้ง
โดยอัลบั้ม [HOMETOWN] ถือเป็นโปรเจกต์ที่ แบมแบม ตั้งใจถ่ายทอดความรู้สึกจากหัวใจ เพื่อส่งต่อความทรงจำและแรงบันดาลใจจาก “บ้านเกิด” ผ่านบทเพลงที่ร้อยเรียงอย่างประณีต โดยได้ร่วมงานกับศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ “ธามไท” ในเพลง “ไม่มีใครสักคืน (Dancing By Myself)” ที่สร้างปรากฏการณ์ยอดวิวทะลุ 20 ล้านวิวภายในคืนเดียว , “อิ้งค์ วรันธร” กับเพลง “ไฟเขียว (Greenlight)” , “เจฟ ซาเตอร์” กับเพลง “มากกว่าfriend (More Than Friend)” และการร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ระดับโลก “Pharrell Williams” ในเพลง “Angel In Disguise” ที่ แบมแบม แต่งขึ้นเพื่อคุณแม่สุดที่รัก และสร้างความภาคภูมิใจให้แฟน ๆ โดยนำเพลงนี้ไปแสดงในงานระดับโลก Grace For The World จนกลายเป็น ‘ศิลปินไทยคนแรก’ ที่ได้ขึ้นเวทีอันทรงเกียรตินี้
หลังการปล่อยอัลบั้ม [HOMETOWN] กระแสตอบรับจากแฟนเพลงทั่วโลกถาโถมบนโซเชียลมีเดียอย่างล้นหลาม ทั้งในด้านคุณภาพของผลงานและความตั้งใจของศิลปิน โดยเฉพาะบรรยากาศของงาน “HOMECOMING PARTY” ที่อบอวลไปด้วยพลังแห่งความผูกพันระหว่าง “แบมแบม” และแฟนๆ อย่างแท้จริง
และนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของการกลับบ้านอย่างยิ่งใหญ่! แบมแบม เตรียมมอบความอบอุ่นครั้งต่อไป กับคอนเสิร์ตเดี่ยวในประเทศไทย งาน “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 งานนี้รับรองว่า “ยิ่งใหญ่ สนุกสุดมันส์ เซอร์ไพรส์แน่น!!” สมกับชื่อ [HOMETOWN] อย่างแน่นอน