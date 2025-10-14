“ไบร์ท นรภัทร” ตั้งกำแพงกับความรักเพราะเจ็บมาเยอะ โอดแฟนที่ดีหายาก จะไม่ปล่อยใจอีกแล้ว

“ไบร์ท นรภัทร” ตั้งกำแพงกับความรัก ตอนนี้อยากโสดไปเรื่อยๆ ไม่เอารักแบบเดิมๆ อีกแล้ว ลั่นมีแฟนไม่ยาก แต่มีแฟนที่ดียาก สำหรับตนไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียว ต้องเข้าใจ เชื่อใจ วางใจ ไว้ใจกันมันถึงจะไปกันได้
โสดแล้วก็เปิดร่างทองโชว์กันไปเลยสำหรับ “ไบร์ท นรภัทร วิไลพันธุ์” โดยไบร์ทเผยว่า 1 เดือนที่ผ่านมามุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมเต็มที่ เพราะโสดเลยมีเวลาดูแลตัวเอง
“ไม่ได้ร่างทองอะไรเลย มันคือ 1 เดือนเท่านั้นแหละที่ผมเริ่มทำกิจกรรมเยอะมากขึ้นเป็นพิเศษ ก็เล่นกีฬาเยอะมากๆ ว่างด้วยเลยเป็นผลพลอยได้ ผมไม่ได้ตั้งใจจะออกกำลังกายเพื่อให้มีซิกแพ็ก ความตั้งใจของผมคือฉันจะออกกำลังกายเพื่อให้ฉันไม่เหนื่อย โสดด้วยก็เลยมีเวลา เรามีเวลาของเราที่ไม่ต้องไปลุ้นว่ามีใครรอเราอยู่ เราไม่มีใครที่จะต้องไปแบ่งเวลาให้เราก็ให้ตัวเองเต็มที่ แรกๆ ไม่ค่อยชิน มันแปลกๆ ตอนนี้รู้สึกก็ดี อิสระดี ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่ ตอนนี้เป็นแบบนี้คือแฮปปี้
ผมไม่ค่อยได้เจอใคร อยู่แต่กับป่า เขา นก จิ้งจก คนยังไม่ค่อยเจอ ตอนนี้รู้สึกไม่อยากมีภาระ เหล้าก็ไม่กิน ณ วันนี้มองความรักเปลี่ยนไปมากๆ เลย ความรักมันไม่ใช่แค่รักอีกต่อไปแล้ว มันประกอบไปด้วยหลายเรื่อง รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เรามั่นใจตัวเองมาตลอดว่าการมีแฟนไม่ใช่เรื่องยาก แต่การมีแฟนที่ดีเป็นเรื่องยาก มันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียว มันต้องเข้าใจกันมากๆ มันต้องมีความเชื่อใจ วางใจ ไว้ใจกันมันถึงจะไปกันได้ เราจะต้องเลือกคนที่จะอยู่กับเราเป็นคนสุดท้าย ผมคบกับใครก็จริงจังทุกคน ผมรู้สึกว่ามันต้องตั้งใจเลือกมากกว่านี้ ไม่ใช่ปล่อยใจชิลๆ
เมื่อก่อนจะรู้สึกว่าอย่าไปมีเหตุผลกับมันมาก ความรักไม่ได้ใช้เหตุผล ใช้หัวใจ ใช้ความรู้สึก แล้วมันก็พังทุกรอบ ตอนนี้เลยคิดว่าความรักมันอาจจะต้องมีเหตุผลประกอบบ้าง ต้องมีปัจจัยอื่นด้วย ตอนนี้เลยรู้สึกว่าจะเป็นแฟนกับใครก็ต้องคิดให้ดีก่อน”
เป็นคนที่จริงจังกับความรักมาตลอด คุยกันอาทิตย์ก็จินตนาการไปถึงแต่งงานแล้ว
“ผมจริงจังมาตลอดครับ คุยสักอาทิตย์นึงก็เห็นภาพงานแต่งงานแล้ว คนนี้แหละใช่ สุดยอดในที่สุดก็เจอคนนั้นแล้ว มันเป็นแบบนี้มาตลอดจริงๆ ที่ผ่านมามันไม่ได้เจ็บที่ความสัมพันธ์ต้องยุติลงแต่มันเจ็บที่ภาพอนาคตที่เราวางไว้มันหายไป สิ่งที่เราวาดฝันเอาไว้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เกิดขึ้นแล้ว มันเจ็บตรงนี้ครับ
ผมตั้งใจมาตลอดว่าไม่เกิน 30-31 ผมจะแต่งงาน แต่ตอนนี้ไม่เอาแล้ว เป็นคุณลุงดีกว่า ปล่อยๆ มันไปถ้ามันจะใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เอง ถ้าจะเริ่มใหม่ก็ขอศึกษาแบบไม่เอาคนจีบกัน คุยกัน อยากจะค่อยๆ เรียนรู้กันมากกว่าเพราะผมเรียนรู้แล้วว่ามันไม่จริง เราต่างคนต่างใส่หน้ากากที่สวยงามเข้าหากันเพื่อให้เขาประทับใจในตัวเรา ตอนนี้ผมไม่เชื่ออะไรแบบนั้นแล้ว ต้องเป็นเพื่อนกันก่อน ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ดูก่อนว่าจริงๆ แล้วเขาเป็นคนยังไง ผมอยากได้คนที่ไม่ต้องมายุ่งกับผมมาก เขามีทางของเขา ไม่ต้องเอาชีวิตมาแปะที่ผม ไม่ต้องตัวติดกัน ไม่ต้องมาฝากอะไรไว้กับผม เพราะผมก็จะไม่ฝากอะไรไว้กับใครเหมือนกัน ต่างคนต่างใช้ชีวิตไป วันใดที่พร้อมก็มารวมกันแล้วไปข้างหน้าด้วยกัน”
ตอนนี้โสด อยากรักตัวเองให้มากกว่าที่เคย ขอมีกำแพงกับความรัก
“ไม่มีเลย ผมมีกำแพงครับ ผมไม่เหงาแล้วครับ ตอนนี้นอนคนเดียวมานานแล้ว หลับเองได้ ไม่ต้องพึ่งยา หลับปุ๋ย ฝันดีมาก ตื่นเช้าได้ยินเสียงนก ตอนนี้ผมอยากให้คุณค่ากับเวลาของตัวเองก่อน ก่อนหน้านี้ผมอาจจะละเลยมันไป ผมกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเติบโตอยู่ จากนี้ผมจะรักตัวเองให้มากกว่าเดิมครับ”