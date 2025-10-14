“ณิชา” เกรงใจ “แบมแบม” ต้องมาขอโทษกับดรามาฉากจูบ มองเป็นศิลปะ 10 ปีจูบฉ่ำ เป็นเรื่องปกติมาก

“ณิชา” เกรงใจ “แบมแบม” ต้องมาขอโทษกับดรามาฉากจูบแทนที่จะได้ชื่นชมกับผลงานของตนเองที่ทุ่มเทไป ส่วนฉากจูบมองให้เป็นงานศิลปะ อย่าดรามากันเลย ตนเองผ่านฉากจูบมาเยอะแล้วตั้งแต่เข้าวงการจนเป็นปกติของการทำงาน
ทำเอาศิลปินดัง “แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” ถึงกับเก็บความรู้สึกไว้ไม่อยู่ ออกมาโพสต์ข้อความถึงแฟนคลับกลุ่มน้อยที่ออกมาพูดจาล้ำเส้นนางเอกเอ็มวีเพลงใหม่ล่าสุด “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” ในเพลง WONDERING ประเด็นการจูบของณิชาและแบมแบมในเอ็มวี โดยแบมแบมได้โพสต์ว่า…
“ผมขออภัย ที่อาจจะ พูดจาไม่ดีนะครับ แต่ผมรู้สึกอึดอัด กับความล้ำเส้นไปจนถึงเพื่อนร่วมงานของผมในครั้งนี้ ผมรู้ว่าเป็นแค่คนส่วนน้อย แต่ถึงจะส่วนน้อยก็ตาม บางทีมันเสียความรู้สึก และทำให้ผมรู้สึกเหมือนตัวเอง ทำอะไรผิด ทั้งๆ ที่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดและไม่จำเป็นเลย ที่จะต้อง มารู้สึกแบบนี้ ถ้าทำให้เสียความรู้สึกกัน ผมขอโทษนะครับ แต่มันเป็นข้อความถึงคนส่วนน้อยที่ล้ำเส้นเกินไปเท่านั้นครับ ขอให้ไม่เข้าใจผิดกัน”
เมื่อถามเรื่องนี้กับ ณิชา เจ้าตัวก็เผยว่า…
“ส่วนตัวจริงๆ เราเห็นใจแบมมากกว่า ที่เขาต้องออกมาทำอะไรแบบนี้ในช่วงเวลานี้ เพราะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เขาควรได้รับการชื่นชมกับผลงานที่เพิ่งออกมา ชื่นชมกับงานที่เขาทุ่มเทมา และอยากให้ทุกคนโฟกัสกับงานอัลบั้มของเขาจริงๆ เพราะว่าเขาตั้งใจมาก ทั้งตัวเขาเองและทีมงานที่เราเห็นก็ตั้งใจ เราก็รู้สึกว่าเรื่องอะไรเล็กๆ น้อยๆ พวกนั้นไม่น่าจะมากวนใจเขาตอนนี้เลย เขาน่าจะได้ดื่มด่ำกับงานที่เขาได้ทำอย่างแท้จริง
กับคอมเมนต์ณิชาเป็นคนไม่ค่อยได้อ่าน เราไม่ได้มานั่งเช็กละเอียดขนาดนั้นด้วย แต่ก็พอได้ยินมาบ้าง สำหรับตัวเรารู้สึกว่าเข้าใจได้ ทุกคนมีสิทธิ์มีความคิดเห็น แต่ว่าโฟกัสผลงานที่เขาตั้งใจทำเพื่อแฟนๆ ดีกว่า อาจจะดูแค่ฟีดแบ็กตัวงานจริงๆ ในเรื่องของเอ็มวี เห็นคนก็ชอบกันเยอะนะคะ รู้สึกว่างานทุกอย่างมันออกมาดีมากๆ ทั้งลิสซึนนิ่งปาร์ตี้ที่เพิ่งจัดไป ทั้งเพลงทุกเพลงในอัลบั้ม เอ็มวีทุกเอ็มวี คือมันออกมาดีมากๆ เลยเราก็เชียร์ อยากให้ทุกคนเห็นสิ่งนั้นเยอะๆ”
ฉากจูบมองให้เป็นงานศิลปะ อย่าดรามากันเลย เกรงใจ “แบมแบม” ไม่ต้องขอโทษตนก็ได้
“ณิชายังไม่ได้เทคแอ็กชั่นอะไรแล้วกันค่ะ บางเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งเราไปทำอะไรไม่ได้ ไปบังคับให้ใครคิดแบบที่เราคิด ก็เลยขอโฟกัสกับการถ่ายละคร ในพาร์ตการทำงานของเรา เราก็อยากให้คนโฟกัสกับผลงานอัลบั้มของแบมแบม
ฉากจูบ ณิชาเล่นละครมา 10 กว่าปีนะคะ คือจริงๆ ฉากประมาณนี้ แบบคนรักก็เล่นมาในละครหลายเรื่องมาก ก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของนักแสดง ในส่วนของเรานะ ถ้าอะไรที่ทำให้เอ็มวีหรืองานมันออกมาได้สมบูรณ์แบบ ตรงกับความรู้สึกของคนดูมากที่สุด เราก็อยากจะเต็มที่แค่นั้นเลยค่ะ อย่าดรามากันเลย งานเขาทำออกมาด้วยความตั้งใจ อย่าดรามาเลยค่ะ ดูงานที่มันน่ารักดีกว่า ดูเป็นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ที่เขาตั้งใจทำออกมาดีกว่า
ทุกคนตั้งใจทำงานมากๆ ทุกคนโฟกัสกับการทำงานมากๆ และการถ่ายทำก็สมูทมาก เราเองก็เอ็นจอยมาก ก็เป็นกองใหม่ที่ไม่เคยเจอด้วย และได้ลองทำอะไรใหม่ๆ เยอะ มีซีนใต้น้ำ มีซีนวิ่งเล่นกัน มันก็สนุกดี เขาก็เหมือนเกรงใจ แล้วก็ขอโทษ แต่เราแค่รู้สึกว่าไม่ต้องเลย คือไม่เป็นไรเลยค่ะ คือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ คืออยากให้ทุกคนโฟกัสกับงานดีๆ ที่เขาทำออกมาเถอะค่ะ”