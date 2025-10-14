ใครเงิบ? 5 เซียนพระฟันธงแล้ว เหรียญเจ้าปัญหา แท้หรือเก๊! กรรชัยเตรียมผุดรายการพระเครื่อง

กรณีข้อพิพาทระหว่าง “บอย ท่าพระจันทร์” และ “โอ๊ต บางแพ” ปมเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ไม่ผ่าปาก เนื้อทองคำ ว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้ ซึ่งกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นวงกว้าง มีการเรียกร้องให้หาข้อสรุปว่าเหรียญดังกล่าว แท้หรือเก๊กันแน่
รายการ โหนกระแส วันที่ 14 ต.ค. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 สัมภาษณ์ ชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย , พยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย , ป๋าต้อย เมืองนนท์ อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย , อุ๊ กรุงสยาม ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย , อ.เทียม ปัตตานี ประธานประสานงานภาคใต้สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
มีการถกเถียงกันเยอะมาก ในฐานะป๋าเป็นนายกสมาคม รู้สึกยังไงกับเรื่องนี้?
พยัพ : จริงๆ เรื่องนี้ต่างคนต่างความคิด ต่างคนต่างความเห็น ไม่มีใครผิดใครถูก แต่มันมีความเห็นต่างกันสองฝ่าย แต่หลักฐานอยู่ที่ความเป็นจริง หนีไม่ออกหรอกครับ วันนี้ที่พวกเรามา ไม่ได้เข้าฝ่ายนึงฝ่ายใด มาด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม สิ่งที่ไม่เคยเห็นยังมีอีกเยอะมาก
รู้จักทั้งบอยและโอ๊ต?
พยัพ : น้องรักทั้งคู่ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างจบที่หลักฐานและข้อมูล และตัวเหรียญ
ป๋าต้อย รู้จักทั้งคู่มั้ย?
ป๋าต้อย : รู้จักดี
เครียดมั้ย วงการไม่ค่อยมีเรื่องแบบนี้?
ป๋าต้อย : จริงๆ ไม่ใช่เรื่องยากเย็น การตัดสินพระยากกว่านี้พวกเรายังตัดสินมาแล้ว แต่มันเป็นกระแส และความไม่เห็นพ้องต้องกัน มันมีมากกว่าพระอย่างอื่น ปกติถ้าเรามีเหตุผลมันก็ยุติได้ว่าเก๊หรือแท้ แต่นี่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอม ฝ่ายนึงเขาซื้อมาถูกต้อง เขาก็คิดว่ามันไม่ผิด ก็เกิดความคิดแตกแยกกัน แต่ถ้าพูดถึงพระถ้าเหตุผลที่ถูกต้องแล้ว อย่างเช่นตัวตัดจบ เหรียญปั๊มจบ เหรียญหล่อไม่จบ หรือข้างที่ต่างกัน มันก็ไม่จบ มันฟ้องอยู่ในตัวอยู่แล้ว เหรียญต้องเป็นการปั๊ม เมื่อปั๊มขอบข้างต้องเหมือนกัน เมื่อเหมือนกันความคมชัด วัสดุต่างๆ หรือพิมพ์ไม่เพี้ยน ต้องแท้อยู่แล้ว แล้วเรามีตรงนี้มั้ย
เห็นของจริงหรือยัง?
ป๋าต้อย : เห็นแล้ว
ทุกคนเคยเห็นก่อนเป็นองค์จริงมั้ย?
ชัยนฤทธิ์ : เหรียญนี้เคยเข้ามาที่ร้าน ก่อนบอยถือครับ ตอนนั้นผมฟังราคาก็ไม่ได้ติดใจอะไรมาก เพราะเหรียญไม่ใช่บล็อกผ่าปาก ราคาเวอร์ไปหลายล้าน เราก็ไม่ได้ตั้งใจดูมากมาย เราก็ปล่อยผ่านไป
ปกติดูปู่ทวดเป็นหลักมั้ย?
ชัยนฤทธิ์ : ก็หลัก ดูได้หลายอย่าง กับโอ๊ตกับบอยก็รู้จักหมด ก็ไม่อยากให้มีประเด็นเกิดขึ้น อยากให้น้องรักกัน
สองท่านก็ดูเชื่อถือพี่นะ?
ชัยนฤทธิ์ : ขอบคุณครับ
ขณะเดียวกัน อ.เทียมเอง เป็นเซียนสายใต้?
เทียม : ผมตัดสินหลวงปู่ทวดให้สมาคมพร้อมคุณชัยนฤทธิ์และคุณอุ๊มานานมากแล้วครับ ร่วม 20 ปี
ถ้าพี่ชัยนฤทธิ์พี่จะเป็นคนดูเหรอ?
เทียม : เป็นงานสมาคม เราจะเข้าตัดสินพระครับ
เซียนทางใต้ไม่ยอมรับพระองค์นี้?
เทียม : เหตุผลเพราะว่าคนได้เห็นแค่รูป การดูรูปกับดูองค์จริงต่างกัน รูปได้ดู 2 มิติ ได้เห็นองค์จริงหรือยัง พิจารณาทั้งหมดของเหรียญหรือยัง พิจารณาตามมาตรฐานการสร้างเหรียญ ของตำหนิในพื้นเหรียญ หรือความเก่าที่ชั่งมา ความเป็นธรรมชาติ คุณได้ดูหรือยัง ถ้าดูแค่รูปแล้วตัดสิน สิ่งที่ไม่เคยเห็น ใช่ว่าจะไม่มี เหมือนที่คุณนรบดี นำเตารีดพิมพ์กลางไม่ปั๊ม เป็นทองคำ แล้วก็ของพี่ชายคุณหนุ่มที่คุณอนันต์มอบให้จอมพลสฤษดิ์ ผมถามว่าในวงการมีใครเคยได้เห็นบ้างครับ ใครเคยรู้บ้างว่ามีจริงหรือไม่มีจริง ทุกคนรู้เพราะตระกูลเขาออกมาบอก ที่คุณปานเทพแขวนที่คอ ทั้งสองคนก็สนิทกับผมครบ นั่นถึงรู้ว่ามีจริง แต่มีอย่างละองค์ ผมถึงได้บอกว่าสิ่งที่เราไม่ได้เห็น ใช่ว่าจะไม่มี เราต้องพิจารณาตามความเป็นจริง ถ้าตามมาตรฐาน สมาคมมีจุดยืน มีมาตรฐานในการตัดสินพระ เราต้องดูทั้งหมด แต่ข้อยุติจริงๆ แล้วต้องเป็นการตัดเหรียญ เมื่อตัดเหรียญชนิดเดียวกัน คนละเนื้อก็แล้วแต่ แต่ร่องรอยการตัด ต้องเหมือนกันทุกอย่าง
คุณอุ๊ กรุงสยาม ได้ยินชื่อมานาน คุณทำหนังสือโดยเฉพาะปู่ทวดเคยทำมาแล้ว หนังสือเล่มไหน?
อุ๊ : เล่มนี้ 31 ปีแล้ว
ไปศึกษาหาประวัติหลวงปู่ทวดทั้งหมด?
อุ๊ : แต่ไม่ครบนะ หนังสือตำราเราเขียนภายหลัง การที่จะได้ครบทุกอย่างนั้นไม่ครบ บางทีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ๆ อย่างเตารีดทองคำก็เป็นเรื่องใหม่ เซียนพระเพิ่งเคยเห็นด้วย ดังนั้นอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ใช่ว่าไม่มี หลวงปู่ทวดใครเคยเห็นบ้าง ไม่มีใครเคยเห็นว่าท่านมีตัวตนมั้ย เป็นนิยายมั้ย แต่งขึ้นมามั้ย เมคขึ้นมามั้ย อาจารย์ทิมเองก็เคยโดนกล่าวหาว่าหลอกลวงเมคขึ้นมาด้วยซ้ำ จนกระทั่งมีการให้ออกจากวัด ซึ่งใครเป็นคนพิสูจน์ว่าหลวงปู่ทวดมีจริงในประวัติศาสตร์ คุณอนันต์ก็ไม่เคยเห็น ได้แต่นิมิตฝันเห็น อาจารย์ทิมก็เข้าทรง อย่าว่าแต่เหรียญเลยที่เราไม่เคยเห็น ตัวหลวงปู่ทวดจริงๆ เราก็ไม่เคยเห็น แต่ทำไมเรายอมรับกันว่ามี ตอนที่ผมทำหนังสือเล่มนี้ ปี 2537 ก็ไปค้นหนังสือประวัติ แล้วให้ท่านอาจารย์ทรงวิทย์ แก้วศรี ซึ่งเป็นราชบัณฑิต เปรียญธรรม 7 ประโยค อาจารย์ผมเอง เขียนหนังสือประวัติหลวงปู่ทวด ปรากฏว่าอาจารย์บอกว่าเท่าที่สืบค้นแล้วเลื่อนลอยมาก ไม่มีเอกสารอ้างอิงเลยว่าท่านเป็นใคร ได้แต่เล่ากันมา พูดกันมา มีหนังสือวัดช้างไห้ที่ออกมา แต่ก็อ้างอิงไม่ได้ ท่านบอกว่าจะส่งคืนผมแล้ว จนกระทั่งท่านจุดธูป 9 ดอก บอกหลวงปู่ทวดว่า ถ้าหากหลวงปู่มีตัวตนจริง ไม่ใช่เลื่อนลอย ขอให้พบอะไรก็แล้วแต่เถอะที่จะให้เขียนต่อไปได้ อาจารย์ทรงวิทย์ ได้รับมอบหมายจากสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ทำหนังสือ 100 ปีราชกิจจานุเบกษา อาจารย์ก็ไปค้นซึ่งเยอะแยะมากมายมหาศาลมาก ปรากฏว่าหยิบออกมาเล่มนึง ในเล่มนั้นมีการชำระความและแปล ปรากฏว่ามีบทความที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ พระภิกษุโป สามีราโม เขียนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เล่าเรื่องหมดเลยว่าพะโคะท่านเป็นใครมายังไง
คนบอกว่าหลวงปู่ทวดคือพะโคะ?
อุ๊ : หลวงปู่ทวดอยู่วัดพะโคะ ประวัติศาสตร์วัดพะโคะก็มีลูกแก้วพญางูที่ตำนานเล่าขาน ผมกำลังไล่ให้เห็นว่าสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อ อาจารย์ทิมโดนลงโทษด้วยซ้ำ แต่วันที่ผมทำหนังสือเล่มนี้ อาจารย์ทรงวิทย์ค้นเจอฉบับนั้น เป็นความมหัศจรรย์ว่าหยิบมาจากหนังสือเป็นหมื่นๆ เล่ม ไปเจอที่กล่าวถึงสมเด็จพระราชมุนี เลยมีการค้นสืบต้นฉบับว่าอยู่ที่ไหนที่แปลออกมา ปรากฏว่าต้นฉบับคือพระตำราบรมราชูทิศ. พระกัลปนาหัวเมืองพัทลุง เป็นสมุดไทยเส้นขาว เขียนขึ้นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ 1 ฉบับ และมีอีก 2 ฉบับที่ตรงกัน เขียนสมัยพระเพทราชา ก็เป็นเรื่องกัลปนาเหมือนกัน หมายความว่าพระมหากษัตริย์ยกที่ดินทรัพย์สินต่างๆ ถวายวัด วัดนั้นคือวัดพะโคะที่สงขลานั่นเอง เราไม่เคยเห็นหลวงปู่ทวด ทำไมเราเชื่อว่ามีตัวตนจริง จนกระทั่งอาจารย์ทิมมรณภาพเราก็ยังเชื่ออยู่อย่างนั้น ผ่านมาปี 37 38 ถึงมีหลักฐานมายืนยัน นี่เป็นเอกสารเก่าโบราณ ผมทำเรื่องถึงอธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้นขอถ่ายรูปและดูตัวจริงนี้ในสมัยนั้น ปรากฏว่าพอเทียบออกมาแล้ว เฮ้ย มันเรื่องจริง ตรงกับที่คุณอนันต์ คณานุรักษ์ ตรงกับที่อาจารย์ทิมเขียนเล่าประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระราชมุนี เพราะมันเป็นเรื่องเล่าต่อๆ กันมา แต่ไม่เคยมีใครเห็นของจริง ของจริงมีประวัติบันทึก สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ท่านเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ ทรงเสด็จไปตรวจหัวเมืองพัทลุง หัวเมืองใต้ เมื่อประมาณ 2436 ท่านไปพบที่วัดเขียนบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา ก็เจอเอกสารฉบับนี้ จึงเอามาเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุ และมี่การชำระและแปลความมาโดยนักวิชาการของกรมศิลปากร ในนี้กล่าวถึงประวัติตั้งแต่เป็นบุตรของใคร บวชที่ไหน อดีตที่ผ่านมาการถ่ายรูปพระเกือบ 50 ปีที่แล้ว ทั้งประเทศมี 3-4 คน การถ่ายรูปพระในสมัยก่อนมันยากมาก เว้นแต่คนทำหนังสือ ทำตำรา ถึงมีการถ่ายรูปพระ ตอนนั้นเราลงไว้ว่ามีเนื้อทองแดงกับอัลปาก้า เพราะเราไม่เคยเห็น แต่ตอนหลังเราเคยเห็น ที่คุณบอยเคยพูดถึงว่าผมเคยซื้อเหรียญหลวงปู่ทวดที่ท่าพระจันทร์ เนื้อทองคำ ก็คือเหรียญนี้ เป็นเหรียญผ่าปาก พอเราเห็นปุ๊บมันก็มีการสร้างนี่
ตอนแรกๆ เขาคิดว่าเหรียญทองคำผ่าปากไม่มี จนมาเจอตัวจริง ก็เลยไปค้นคว้า?
อุ๊ : การดูเหรียญหลัก ดูหน้า หลัง ดูตัวตัด ต้องดูองค์ประกอบรวมทั้งหมด ตำรากฎหมายผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ เรียนตำราเดียวกันหมด ความชำนาญแต่ละคนไม่เหมือนกัน เหมือนกับเซียนพระ แต่ท้ายที่สุดต้องมีข้อยุติในการหลักการดูพระ พระแท้เกิดจากแม่พิมพ์ พระเก๊เกิดจากถอดพิมพ์แล้วแกะพิมพ์ใหม่ มีหลักในการพิจารณา ทุกคนเรียนแล้วไม่เท่ากัน การใช้หลักนั้นก็ไม่เท่ากัน ผมพูดในเชิงวิชาการ เพราะไม่เคยเจอในหนังสือ แต่ตอนหลังมาเจอเราก็ยอมรับ
เหรียญคุณบอย?
อุ๊ : ไม่ผ่าปาก เรายอมรับว่าเหรียญอัลปาก้ามีถูกมั้ย ถ้าเรายอมรับว่าเหรียญอัลปาก้ามีจริง ถ้าตัวตัดอัลปาก้าเหมือนกับตัวตัดเหรียญทอง แล้วเราบอกเหรียญทองเก๊ เหรียญอัลปาก้าเก๊หมด ถูกมั้ย เหรียญนี้ครั้งแรกผมได้เห็นในรูปก็พิจารณาเรื่องความคม เพราะผมทำหนังสือพระ เราจะมีทักษะในการดูภาพค่อนข้างมากกว่าคนอื่น ผมเห็นก็ฟันธงว่าแท้ นี่ส่วนตัวนะ ผมอาจดูผิดหรือไม่ใช่มันเป็นสิทธิ์ของผม ทุกคนมีสิทธิ์ในการดูพระ จะเก๊หรือแท้เป็นสิทธิ์ของแต่ละคน ตอนหลังผมก็ไปขอดูเหรียญจริง ตอนนั้นบอยเอาไปถ่ายรูปที่โทน ผมขับรถไปพอดี ก็ขอดูหน่อยองค์จริง พอเราส่ององค์จริง ด้วยความรู้ที่ผมมี ผมก็คิดว่าเหรียญนี้แท้ วิธีการดูตัวตัด ทำเก๊ได้มั้ย หน้าหลังทำเก๊ได้มั้ย ตัวตัดในกระบวนการทำเหรียญเก๊ยากมากเลยนะ ทำแทบไม่ได้เลยนะ ที่เป็นเส้นๆ ผมเรียกบาร์โค้ด หนาบ้าง บางบ้าง เหรียญนี้ในทัศนะผมถ้าเป็นข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ มันเหมือนกัน เหรียญนี้ถ้าเอาไปขยายทางนิติวิทยาศาสตร์ เราจะเห็นร่องเห็นเสี้ยน เอามาเปรียบเทียบกัน ใช้นิติวิทยาศาสตร์ได้ มันไม่ใช่ความเชื่อ มันพิสูจน์ได้
เทียม : วันก่อนที่คุณหนุ่มบอกว่าอาจมีใครไปสร้างเหรียญที่วัดช้างไห้ ทุกเหรียญในยุคที่อาจารย์ทิมเป็นเจ้าอาวาส ไม่อนุญาตให้สร้างพระในวัดช้างไห้ครับ ทุกอย่างเป็นทางกรรมการวัดกับทางอาจารย์ทิมกำหนดในการสร้างเหรียญ ฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้ ว่าคณะกรรมการอาจจะขอทำกรณีพิเศษเพื่อครอบครัวตัวเอง สร้างเหรียญทองคำ เพิ่มเหรียญทองคำ ถ้าสร้างน้อยเราอาจไม่ได้เห็น เพราะเขาอาจเก็บเอาไว้ ต้องมาพิสูจน์ครับ
กลัวมั้ยถ้าวิเคราะห์ออกมา ถ้าเก๊ปุ๊บผิดใจกับบอย หรือแท้ปุ๊บผิดใจกับโอ๊ต?
ชัยนฤทธิ์ : ต้องให้มีที่ยืนในสังคม
คนใดคนหนึ่งอาจไม่ได้มองหน้าพี่?
ชัยนฤทธิ์ : ปัญหาคือตรงนั้นแหละ (หัวเราะ) สองคนก็ต้องมีที่ยืนในสังคมด้วยถ้าฟันธงไปแล้ว
นี่ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวดเลยนะ เคยมีมั้ยคนเอาพระเก๊มาแล้วบอกว่าแท้ ใต้โต๊ะหน่อย ให้ตัดสินชนะ?
ชัยนฤทธิ์ : ก็มีขอมาบ้าง แต่ก็ทำไม่ได้ เพราะกรรมการมีหลายท่าน เยอะแยะไป ก็ยากครับ
มีล็อบบี้กรรมการมั้ย?
พยัพ : ไม่มีหรอกครับ ทุกคนมีชื่อเสียง กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เขาไม่ขายชื่อตัวเองหรอก ไม่งั้นคนก็ไม่ยอมรับกรรมการ แต่ละคนก็มีองค์ความรู้ มีความสามารถ มีความเป็นธรรมให้สังคม คนไม่จริงก็เอาออกไปจากสมาคม อยู่ไม่ได้หรอกครับ
อันนี้ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้ามีแน่นอน แต่อันนี้เทียบขนาดองค์ เทียบด้านข้างได้หมด มีองค์จริงเนื้ออัลปาก้ามาด้วย?
ชัยนฤทธิ์ : ด้านหน้ามีความคมชัดลึก ด้านดวงตา หรือนัยน์ตาก็ลึกคม พื้นเหรียญรายละเอียดเส้นขนแมววิ่งมาก พื้นเหรียญมันบ่งบอกถึงการปั๊ม ผิวโลหะตึง สรุปได้คร่าวๆ ว่า เหรียญนี้มาจากการปั๊ม เพราะโลหะที่หลอมละลาย เวลาโดนความร้อนจะขยายตัว พอเย็นตัวลงมา จะยุบตัว จะเกิดตามด หลุมเม็ดผดต่างๆ ทำให้พื้นไม่ตึง มีเม็ดขี้กราก หลายๆ อย่าง เราดูออกว่าเหรียญนี้ไม่ได้มาจากการปั๊ม พอโลหะเย็นตัวลง แต่เหรียญนี้วิเคราะห์หน้าเหรียญมาจากการปั๊ม
วิเคราะห์ด้านหลัง?
ชัยนฤทธิ์ : สาเหตุที่เป็นประเด็นคือด้านหลังดูแล้วตื้นกว่า ไม่คม แต่ถ้าดูจริงๆ มีความคมอยู่ ตามตัวยันต์เส้นต่างๆ มีความคม เราวิเคราะห์วินิจฉัยว่าเกิดจากรอยปั๊ม ตามพื้นเหรียญมีการแต่ง เลยเป็นจุดประเด็นหลายๆ อย่างที่มีปัญหากัน
พี่ชัยนฤทธิ์เป็นบุคคลที่บอยและโอ๊ตบอกว่าให้ดูได้เลย เหมือนเชื่อถือพี่คนนี้ ก็เลยลองเชิญแกมาดู แกเปิดโต๊ะตัดสินหลวงปู่ทวดเลย เป็นประธานโต๊ะตัดสินหลวงปู่ทวด?
ชัยนฤทธิ์ : เรามาดูขอบข้าง ข้างตัวตัด เป็นร่องรอยการรองตัวตัด อันนี้ก็สำคัญ อันนี้ก็มีร่องรอยการวางบล็อกด้านหลัง เวลาตัดเหรียญแล้วจะมีขอบให้เห็นว่ามีรอยกระแทก
ห่วงหลักโอ๊ตบอกว่ามีเหมือนบ่าขึ้นมา เกิดจากร่องรอยการถอดพิมพ์แล้วไปปั๊มเป็นพระใหม่?
ชัยนฤทธิ์ : ก็มีประเด็นด้านหลังที่เถียงกัน ส่วนการตัดขอบข้าง มีทั้งชัดและไม่ชัด เพราะเหรียญนี้บาง ตรงห่วงก็เป็นจุดที่วินิจฉัยกันได้ ซึ่งมองยากเพราะเหรียญบางมาก ก็เลยเกิดกรณีถกเถียงเกิดขึ้น ก็เป็นเรื่องที่ดี (หัวเราะ) เป็นมุมมองของแต่ละท่าน
เหรียญนี้แสดงว่าเคยผ่านตาพี่ชัยนฤทธิ์มาก่อนแล้ว เพราะมีคนเอามาเสนอ?
ชัยนฤทธิ์ : ผมคนที่สองที่สามมั้ง ราคาก็ไม่ได้เสีย เพราะตอนนั้นแพงมาก ไม่ได้ต่อไม่ได้อะไร ตอนนั้นก็ใกล้ๆ 10 ล้าน ฟังแล้วก็ไม่ได้จะลดจะอะไร เราก็เลยไม่ได้สนใจอะไร ให้อาจารย์เทียมดูต่อ เขาเชี่ยวชาญมาก
พยัพ : ดีนะให้ความรู้คนเล่นพระ พวกเราจะไม่เข้าข้างคนหนึ่งคนใด หลวงปู่ทวด ไม่ได้เป็นคนเดียว เป็นทั่วประเทศ
เทียม : คนดูได้ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะภาคไหนๆ
พยัพ : ถ้าหลวงปู่ทวดตัดสินกันไม่ได้ ดูกันไม่ได้ แล้วพระอื่นจะเล่นกันยังไง
อุ๊ : เรื่องการดูพระ มีเก๊กับแท้ คนเราชำนาญไม่เหมือนกัน ต่อให้พระแท้ คนดูเก๊ก็มี หรือพระเก๊คนดูแท้ก็มี เป็นเรื่องปกติของวงการพระ ท้ายที่สุดอยู่ที่องค์ความรู้ การศึกษา แล้วเราจะตัดสินอย่างไรแค่นั้นเอง
อะไรก็ตามแต่ ต้องเห็นองค์จริงเสียก่อน เห็นจากรูปบางทีบอกไม่ได้ มันต้องเห็นองค์จริงๆ ถึงจะเข้าใจว่าทำไมคนนี้คิดแบบนี้?
อุ๊ : การถ่ายรูปเป็นเรื่องแสงเงาด้วย เหรียญนี้เท่าที่สังเกต เหรียญเลื่อนมี 3 พิมพ์ 3 แบบ หนึ่งคือพิมพ์นิยมผ่าปาก แบบที่สองจะตื้นกว่าแบบแรกหน่อยนึง ผ่าปากเหมือนกัน ชุบนิเคิ้ล สามไม่ผ่าปาก ด้านหลังเป็นแบบนี้ บางคนเอาด้านหลังแบบที่สามไปเปรียบกับแบบที่หนึ่ง ซึ่งเปรียบกันไม่ได้ หรือเอาด้านหน้าความลึกของแบบที่สามไปเปรียบแบบที่หนึ่งก็ไม่ได้ เพราะคนละบล็อกแม่พิมพ์กัน เหรียญทองคำเหรียญนี้ ถามว่าทำไมตื้น มันอยู่ที่ปริมาตรของทอง
เทียบรอยตัดเหรียญอัลปาก้ากับเหรียญทอง เชฟเท่ากันมั้ย?
พยัพ : ในความรู้สึกของผม ยังไงก็ต้องบางกว่า ขนาดของเหรียญเท่ากันเลยครับ
เอาอัลปาก้าองค์จริงมาเทียบเลย เท่ามั้ย?
ป๋าต้อย : (พยักหน้า)
เท่านะ นี่คือปรมาจารย์ดูพระนะ อยู่ในแวดวงดูพระมาหลายสิบปี?
ป๋าต้อย : จริงๆ หลวงปู่ทวดเหรียญนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไร ที่ยากกว่านี้ตัดสินมามีเยอะแยะ เรายังสามารถแกะได้
พยัพ : ทำไมเหรียญข้างกระบอกเหรียญข้างเลื่อย ไม่มีตัวตัด ยังตัดสินกันได้ ยิ่งมีตัวตัดก็จบ ง่ายเลย
ป๋าต้อย : ดูแล้วเป็นเหรียญปั๊ม รอยตัดอันเดียวกัน ความคมชัดมี ลักษณะสีทองเก่าก็หนีไม่พ้น อันนี้เส้นรองวงก็เท่ากัน
อุ๊ : แสดงว่ามาจากบล็อกเดียวกัน
พยัพ : เราไม่เข้าใครออกใคร เราให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มันเป็นครูชนิดนึงในวงการพระ อะไรก็ตามแต่อย่าด่วนตัดสินใจ แล้วมาทะเลาะกันมันไม่เกิดประโยชน์
ป๋าต้อย : พระต้องรู้ว่าเหรียญดูตรงไหน ตัวตัดสำคัญ อย่างเหรียญต้องเหมือนกันทุกระเบียด
อุ๊ : มีจุดที่บอกว่าเอ๊ะ ทำไมขอบมีรอยมน รอยอะไร จริงๆ เหรียญทองคำเวลาเขาปั๊มแล้วจะมีการแทงเก็บตะไบ เหรียญเลื่อนที่มีผ่าปาก เหรียญหูห่วงเชื่อม ผมเคยได้มานะ ขอบช่างเก็บซะไม่เห็นรอยตัดเลย ผมว่าธรรมชาติความแปรเปลี่ยนอะไรมันมี เหรียญนี้ดูจากกนกด้านขวา ตัวนี้ถ้าเหรียญทองคำนี้จะถอดมา ต้องถอดจากเหรียญอัลปาก้า เหรียญอัลปาก้าชุบนิเคิ้ล ความคมของเหรียญจะดร็อปไปชั้นนึงแล้ว ถ้าเราถอดจากตรงนี้ออกมาอีก ก็จะยิ่งไปกันใหญ่เลย เส้นที่อยู่ลึกที่สุดอยู่ที่ผิวทั้งหลายแหล่มันจะไม่คม นี่คือจุดสำคัญในการผลิตเหรียญ พระมีสองอย่าง เก๊นะ แกะพิมพ์ใหม่ก็เพี้ยนไปเลยกับการถอดพิมพ์ เหรียญนี้ถ้าจะเก๊ เก๊จากการถอดพิมพ์
ห่วงหลังข้างบนฝั่งโอ๊ตบอกมีบ่าขึ้นมา เหมือนถอดพิมพ์ออกมาเอาไปทำใหม่?
พยัพ : ความรู้สึกผม เหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญถอด ถ้าถอดพิมพ์เหรียญเส้นจะเบลอ นี่คมชัดลึกหมด ขนแมวยังอยู่ เส้นสายครบหมด ผมไม่เก่งเหรียญนะ แต่ดูจากความรู้สึก เหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญถอด
ป๋าต้อย : ไม่ถอด
อุ๊ : ไม่ถอด ที่เราเห็นขอบบนๆ เหมือนถอดจากหูเหรียญ มีบ่าขึ้นมา ถ้าดูจากรูปจะคิดว่าเหมือนบ่า แต่พอส่องจริงๆ เวลาปั๊มจะมีครีบทองคำอยู่ เกิดการตะไบ ใช้ตัวเก็บทองเก็บเหรียญอีกที อันนี้เห็นชัดเจน มีรอยแทงย้อนกลับเหมือนเนื้อพับขึ้นมา เลยเห็นเหมือนเป็นขอบเป็นบ่า แต่จริงๆ ไม่ใช่ เป็นกระบวนการผลิต การเก็บมากกว่า ส่วนที่บอกว่าทำไมความคมชัดไม่ได้ ปริมาตรของทองที่ใส่ เวลาปั๊มเหรียญส่วนที่ลึกที่สุดของเหรียญคือจมูก ตัวปลายจมูกอาจารย์ทิม ดูได้เลย หรือหน้าผากไม่ลึกเพราะเนื้อทองคำมีปริมาตรน้อยมาก จนมันวิ่งไปไม่เต็มพิมพ์ มันก็ทำให้ความคมชัดต่างๆ ที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหรียญหนาไม่ได้ เพราะเนื้อวิ่งไปไม่ถึง ผมเองเคยทำเหรียญมาเยอะ เข้าใจกระบวนการนี้อยู่ พอเทียบกับอะไรต่างๆ ผมว่ามันมีเหตุมีผลของมันแน่นอน
ถ้าผมเป็นบอย จะเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วให้ไปยืนดู?
อุ๊ : มันมีรอยตะไบ แต่ง แล้วแทงกลับ เห็นชัดเจน เกิดจากระบวนการช่าง ถ่ายรูปแสงเงาเท่านั้นเอง
พี่มองยังไง?
ขัยนฤทธิ์ : ผมว่าตัวตัดมันหนีไม่พ้น มันก็ตรง ต้องว่าไปตามนั้น เหมือนอัลปาก้าที่เคยพูดไว้
พูดได้มั้ยว่าแท้หรือเก๊?
ชัยนฤทธิ์ : ในหน้าที่วิเคราะห์ผม เปอร์เซ็นต์แท้สูง
ไม่อยากพูดว่าแท้ เอาตรงๆ เกรงใจโอ๊ตหรือยังไง?
ชัยนฤทธิ์ : (หัวเราะ) ให้อาจารย์เทียมพูดต่อ
เทียม : จากประสบการณ์ผม ถอดไม่ได้หรอกครับ ตรงนี้แท้ครับ เส้นขนแมวในพื้นเหรียญ ทองคำเป็นโลหะที่อ่อน เวลาปั๊มออกมา ความคมชัดของเขาตามพื้นเหรียญในซอกลึกๆ จะเห็นความคมชัด เส้นขนแมวเล็กๆ ที่บนพื้นเหรียญ ถ้ายิ่งถอดเส้นยิ่งโต แล้วเอาแบบมาจากไหนที่จะถอดทองคำ ต้องเอาแบบอัลปาก้ามา อัลปาก้ายิ่งไม่ค่อยคมชัดอยู่แล้วเพราะว่ามีนิเคิ้ลเงินไปทับอยู่ คุณยิ่งถอดเส้นยิ่งไม่ชัด ยิ่งโตขึ้น แต่นี่เส้นเขาครบกริบเลยนะครับ ถ้าผมฟันธง ผมก็ฟันธงว่าพระองค์นี้แท้ครับ
ชัยนฤทธิ์ : ก็เปอร์เซ็นต์สูง ก็แท้แหละครับ
เหรียญนี้ในฐานะเป็นกรรมการโต๊ะหลวงปู่ทวด ออกบัตรได้มั้ย?
ชัยนฤทธิ์ : ออกบัตรได้อยู่แล้วเพราะตัวตัดเหมือนอะไรเหมือน
พยัพ : ส่วนตัวผม ผมมองในมุมมองว่าจริงๆ แล้วมันหนีกันไม่ได้ เก๊คือเก๊ แท้คือแท้ ต้องฟันให้ขาดไปเลย ผมพูดในความรู้สึกเป็นกลาง ผมศรัทธาหลวงปู่ทวด ผมเคยซื้อเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ผ่าปากทองคำเหรียญเดียวเท่านั้น จากคุณหมึก ท่าพระจันทร์ ซื้อ 7 ล้าน อันนี้ถ้าส่วนตัว ไม่ได้เข้าข้างใคร ถ้าผมเท็จให้จงฉิxหาย ไม่ใช่เพื่อตัดปัญหา หนักใจขายผม ผมซื้อ 6 ล้าน
บอยได้กำไรล้านนึงแล้ว?
พยัพ : ขายมั้ย ผมซื้อจริงนะ ไม่ใช่ว่าจะเข้าข้างคนหนึ่งคนใด ผมดูแท้ผมซื้อ กล้าขายผมมั้ยล่ะ ผมให้กำไรล้านนึง ผมไม่ได้เข้าข้างใคร ผมดูเหรียญนี้มีความคมชัดลึก มันถอดไม่ได้ ถ้าเหรียญนี้ถอดได้ เหรียญอัลปาก้าเก๊ทั้งประเทศครับ
ป๋าต้อย : จากประสบการณ์ตัดสินพระทั้งประเทศ เหรียญส่วนใหญ่ดูตัวตัด ดูให้ขาด มันหนีไม่ออก เหรียญปั๊มเป็นบล็อกเดียวกัน ทุกอย่างก็อยู่ในตัว เหรียญตัดสินไม่ยากเลย จริงๆ ไม่ต้องถึงพวกเรา กรรมการโต๊ะหลวงปู่ทวดธรรมดาก็ตัดสินได้ พอดูว่าไม่ถอดมาเป็นเหรียญปั๊มมันก็จบ ผมคิดว่าเหรียญนี้ถ้าให้ผมมีตัวเทียบแบบนี้ ผมสามารถชี้ขาดได้เลย ต้องมีตัวเทียบ
เรามีองค์แท้มาเทียบ มีทั้งผ่าปากและไม่ผ่าปาก เป็นอัลปาก้า พอเทียบแล้วเป็นยังไง?
ป๋าต้อย : มันหนีไม่ออก ผมไม่เข้าข้างใครนะ ทั้งสองคนก็รู้จักรักใคร่กันดี คุณบอยก็เล่นเหรียญมานาน ก็มีความชัดเจนเรื่องเหรียญ ผมคิดว่าคงไม่ควักเงินง่ายหรอกถ้าไม่มั่นใจ อีกอย่างคนซื้อต่อจากเขาไป คุณเด่น ก็ไม่ธรรมดา เล่นเหรียญเก่ง ถ้าเขากล้าเช่าแสดงว่าเขาต้องดูมั่นใจ เงินมันเป็นล้าน ไม่ใช่น้อยๆ นะ เขาเช่าเพราะเป็นพระ ไม่ใช่เป็นบอย ต่อให้เหรียญเป็นของนายกสมาคมด้วย มันก็ไม่ใช่ พวกนี้เขาดูพระ มันจบที่พระ ไม่ได้จบที่คน หรือเรื่องเล่า ผมดูส่วนตัวถ้าเทียบแล้ว ยังไงก็หนีไม่พ้น มันต้องแท้ พูดได้เต็มปากเหรียญนี้ต่อไปจะเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ เขาคงไม่ขายใคร (หัวเราะ) โดยเฉพาะคนเช่าต่อจากบอยไปเนี่ย
พยัพ : ผมฟังที่น้องพูดทั้งสองฝ่ายถกเถียงกัน บอยบอกถ้ามีมาขายเขาเหรียญละ 5 ล้าน เขารับซื้อ เหรียญเก๊ไม่มีเหรียญเดียวหรอก บอยกล้ารับซื้อเหรียญละ 5 ล้าน เชื่อว่าเขาไม่เปลี่ยนคำพูด มีมั้ยไปขายเขา เหรียญเก๊ไม่มีอันเดียวหรอก ผมก็ไม่ได้เชื่อบอย วันนี้ผมได้มาดูเหรียญเนี่ย
อุ๊มองไง?
อุ๊ : ผมไม่รู้จักคุณโอ๊ตโดยส่วนตัว บอยรู้จัก แต่โดยนิสัย ทุกคนจะรู้ว่าใครก็สั่งผมไม่ได้ ผมดูพระเก๊แท้เป็นเรื่องของผม ผมดูแบบผม ใครจะเห็นด้วยหรือไม่ก็เรื่องของผม แต่ถ้ามาดูอันนี้ ผมให้ความสำคัญกับตัวเหรียญมากกว่า ผมมองว่าแท้ เพราะเห็นจุดต่างๆ เส้นเสี้ยนตรงกนก ตรงนั้นสำคัญมาก เป็นเทคนิคการทำเหรียญ ส่วนตัวตัดก็อีกส่วนนึง ความหนาบางเหตุผลของมันก็อีกส่วนนึง ถ้าทุกอย่างอธิบายได้ เหรียญนั้นก็ต้องแท้ เพราะเราพูดถึงตัววัตถุ ประวัติผมไม่ฟัง ที่มาที่ไป ตระกูลคณานุรักษ์ไม่เกี่ยว ไม่ได้สร้าง ประวัติเขาก็ไม่ได้สร้างอยู่แล้วเรื่องเหรียญ
หนังสือของพี่อุ๊มีจุดน่าสนใจอยู่หน้านึง เป็นหน้าที่ 55 ในนี้จะเป็นเหมือนจดหมายทางคุณอนันต์ คณานุรักษ์ ซึ่งไม่ได้มีอยู่ในบันทึกที่วันนั้นเอามาให้ดู อันนี้เป็นจดหมายอีกฉบับแยกออกมาแล้วส่งหาบุคคลใดบุคคลนึง ส่งให้ใคร?
อุ๊ : คุณรวิ สิทธิประสาท ซึ่งเป็นคนสงขลา คุณรวิก็สนใจพระเครื่อง คนสงขลาเก่าๆ จะรู้จักคุณรวิ เขามีจดหมายไปสอบถามคุณอนันต์เรื่องพระเนื้อว่านเรื่องพระที่จะเช่า คุณอนันต์ก็ตอบจดหมายมา
ข้อที่สี่ น่าสนใจ เหรียญเสมาผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่สนใจ นี่คือลายมือคุณอนันต์เลยนะ เป็นจดหมายที่คุณอนันต์ส่งให้คุณรวิ แสดงว่าทางคุณอนันต์ไม่ได้สนใจเรื่องเหรียญเสมา?
อุ๊ : จดหมายฉบับนี้ ลงวันที่ 2 พ.ค. 2505 นัยยะคืออะไรก่อน คุณอนันต์สร้างเนื้อว่านปี 97 วัดช้างไห้สร้างเหรียญหัวโต ปี 5499 2501 มีเหรียญรุ่นสองปี 2502 รุ่นสาม รุ่นสี่ เหรียญเม็ดแตง เหรียญเสมา เหรียญรูปไข่ เหรียญวัดช้างไห้สร้างเยอะมาก แต่วันนี้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าคุณอนันต์ไม่ได้สนใจเรื่องเหรียญเลย ท่านไม่ได้สร้างเหรียญและไม่สนใจ นี่เป็นทัศนะส่วนตัวของท่าน ทีนี้เหรียญปี 08 คุณอนันต์สร้างกับพระองค์เจ้าเฉลิมพล หลังเตารีดปี 05 แล้วมาปี 2508 ต้นปี สร้างรูปหล่อบัวรอบ ซึ่งเอาเงินไปสร้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี 5 พันองค์ พอหลังจากจบอันนั้นแล้ว คุณอนันต์ก็ไม่ได้สร้างอีก อาจารย์ทิมได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ วันที่ 5 ธ.ค. 2508 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แสดงว่าเหรียญนี้จะสร้างก็ปลาย 08 ปลายปี ธ.ค.สร้างไม่มีทางทันหรอกครับ ฉะนั้นเหรียญที่เราเล่นกัน 08 ในวาระ 08 แต่สร้างปี 09
ง่ายๆ เหรียญเลื่อน คือธ.ค. 08 แต่เหรียญออก 09 แต่เขาใช้ปีเลื่อนมาตั้งเป็นชื่อ?
อุ๊ : คุณอนันต์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์แน่นอน จากจริตคุณอนันต์ ถ้าคุณอนันต์ยังมีชีวิตอยู่ คุณอนันต์สิ้นปี 2512 ถ้าหากท่านเกี่ยวข้องตรงนี้ โดยคุณอนันต์ท่านเป็นนักเขียน นักบันทึก การเลื่อนสมณศักดิ์เป็นงานใหญ่พระภิกษุสงฆ์รูปนึงเลย ฉะนั้นคุณอนันต์ต้องมีการบันทึกแน่นอน แต่ในเมื่อไม่มี วัดช้างไห้มีการสร้างพระ 3 ลักษณะ หนึ่งวัดสร้าง สองวัดสร้างร่วมกับประธานหรือใครก็แล้วแต่ อย่างพระองค์เจ้าเฉลิมพล มาสร้างหลังเตารีด แล้วก็บุคคลภายนอกที่มาขอสร้างพระที่วัดช้างไห้ ไม่เกี่ยวกับวัดเลย ยกตัวอย่างปี 2505 ท่านสวัสดิ์ โชติพาณิชย์อดีตประธานศาลฎีกา ท่านสร้างรูปเหมือนเบตง ปี 05 มาปลุกเสกวัดช้างไห้ แต่ไปออกทำบุญที่วัดพุทธาธิวาส ยะลา ต้องดูว่าคุณอนันต์เกี่ยวข้องเรื่องใดก่อน บางทีในความเห็นบอกว่าไม่มีบันทึกคุณอนันต์ เหรียญนี้ไม่มีการสร้าง ไม่ใช่นะครับ เหรียญนี้สร้างโดยใคร ไม่ใช่คุณอนันต์ข้อที่หนึ่ง สร้างโดยวัดช้างไห้ ทำไมไม่มีบันทึก เหรียญรุ่นสองรุ่นสามก็ไม่มีบันทึก เพราะบล็อกเยอะมาก
คุณป้อม ทายาท และได้คุยกับตระกูลคณานุรักษ์บางท่าน ท่านก็ยืนยันว่าเหรียญเลื่อนเป็นเหรียญที่ทางวัดเป็นคนสร้างเอง?
อุ๊ : ใช่ครับและพ้องกับบันทึกนี้
หลายคนที่กำลังถามว่าใครสร้าง ไม่จำเป็น วัดสร้างพระเยอะแยะเองนะ?
อุ๊ : วัดเขาไม่ได้สร้างให้เซียนเล่นนะ เขาสร้างให้ชาวบ้านมาทำบุญแล้วแจกจ่าย พวกเรามาเล่นกันตามหลัง แล้วมาบัญญํติว่าไอ้นี่พิมพ์นิยม ไอ้นี่สร้างก่อน เกิดไม่ทันกันเลย
เทียม : ผมทันครับ ผมไปเช่าที่วัดเองด้วยนะครับ รุ่นเหรียญเลื่อน ผมอายุ 10 กว่าขวบ ผมได้แต๊ะเอียที่บ้านตรุษจีนทุกปีจะไปไหว้หลวงปู่ทวด เพราะพ่อสนิทกับอาจารย์ทิม ผมไปตั้งแต่เด็กๆ ผมชอบพระตั้งแต่เด็ก ผมเอาแต๊ะเอียเช่าพระเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ผมไปปี 08 09 ก็ไปเช่า
ยืนยันว่าวัดเป็นคนออก?
อุ๊ : ใช่ครับ
เซียนสายใต้ไม่เห็นด้วย อาจารย์เทียม เซียนสายใต้เหมือนกัน มองยังไง?
เทียม : เขาไม่ได้เห็นองค์จริง ถ้าคุณเห็นองค์จริงแล้วมาวิพากษ์วิจารณ์จะดีกว่า เห็นแค่รูปภาพจะเบลอ แต่ถ้ามาเห็นความลึก รอยตัด เปรียบเทียบคุณก็จะรู้ว่าจริงหรือไม่จริง ถ้าดูแค่รูปใช้ไม่ได้ คุณมีสิทธิ์คิดว่าอาจจะไม่มี เพราะบันทึกไม่มี แต่จริงๆ ไม่ใช่หรอกครับ ทางวัดสร้าง แล้วการสร้างก็น้อยทำให้เราไม่ค่อยได้เห็น
อุ๊ : ถ้าเซียนใต้เล่นหลวงปู่ทวดเก่งมาก คนกรุงเทพฯ วัดระฆังแชมป์เลย เก่งทุกคน ผมว่ามันอยู่ที่องค์ความรู้มากกว่า
ป๋าต้อย : เปรียบเทียบว่าคนภาคนั้นต้องดูแม่น มันไม่ใช่ มันเป็นการเปรียบเปรย
อุ๊ : คนที่ไหนก็ตามถ้าศึกษาเรียนรู้ สามารถเก่งในเรื่องนั้นๆ ได้
คุณแพะ?
อุ๊ : ผมรู้จักโดยส่วนตัว รู้จักมานาน เคยคุยกับพี่แพะเรื่องหลวงปู่ทวด พี่แพะเก่ง มีความรู้ แต่อาจไม่ตรงกันได้ เมื่อก่อนพี่แพะเองบางอย่างก็ไม่ได้ยอมรับ แต่เวลาผ่านไปพี่แพะยอมรับว่ามี ความรู้ถกกันได้ ไม่มีปัญหา ความเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติ แต่วันหน้าถ้ามีหลักฐานเข้ามา ทุกคนยอมรับ ก็เหมือนกัน ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับหลักฐาน
ห้าท่านยืนยันตรงกันว่าแท้ ป๋าเช่าเลย 6 ล้าน?
พยัพ : ผมดูว่าแท้ ขายผมมั้ยล่ะ ผมไม่ได้เช่าคนนะครับ
เทียม : เส้นทองคำจะคม จะเห็นชัดเจน
อุ๊ : ด้วยปริมาตรทองมันบาง ถ้าทองไม่มากพอดันไม่เต็มพิมพ์ มันจะดร็อปลงมาหน่อย คุณโอ๊ตดูเก๊ก็สิทธิ์คุณโอ๊ตนะ ไม่ได้ผิดนะ เหมือนผมดูแท้ก็เป็นเรื่องของผม แต่ท้ายสุดใครจ่ายตังค์ ป๋าจ่ายก็รับผิดชอบสิ ตังค์ป๋า แต่ถ้าขายผม 6-7 ล้าน ผมไม่มีเงินซื้อ (หัวเราะ)
พยัพ : มองต่างมุมได้หมด
โทรหาโอ๊ต แต่โอ๊ตยังไม่สะดวก เขามีความเชื่อว่าเก๊อยู่?
อุ๊ : ไม่เป็นไร ก็สิทธิ์ของโอ๊ต สำหรับผมเฉยๆ เหตุแบบนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิด พระสมเด็จองค์นึงสมัยก่อนงานประกวดฐานเศรษฐกิจ จะเป็นจะตาย เซียนใหญ่ต้องตัดสินกันใหม่
ป๋าต้อย : ผมเป็นคนเช่าไปเอง มองต่างมุมกัน ผมดูแท้ เช่า มีคนไปพูดว่าผมเช่าพระไม่แท้ กรรมการส่วนใหญ่ก็ตัดสินว่าแท้ เขาบอกว่ากรรมการตัดสินไม่ถูก ก็ต้องรีเช็กใหม่ เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต หาว่ากรรมการมาเข้าข้าง แล้วเขาจะมาเข้าข้างผมทำไม
พยัพ : การดูแท้ แล้วแต่ความคิด สายตา ความรู้สึกของแต่ละคน
อุ๊ : เหตุการณ์นี้ 25 ปีต้องมี เป็นเรื่องราวใหญ่โต รุ่นใหญ่หมดเลย
พยัพ : คนเล่นพระต้องยอมรับความเป็นจริง นอกจากคนที่ไม่เป็น พระแท้เหมือนทองคำแท้ เพชรแท้ ขายที่ไหนก็ได้หมด
โอ๊ตไม่สะดวกเข้าสาย?
อุ๊ : ไม่เป็นไร โอ๊ตก็ไม่ได้ผิดอะไร
การดูพระแล้วแต่ตาคนจริงๆ สุดท้ายอยู่ที่ตัวบุคคลที่ซื้อไปบูชา เขาอุ่นใจ สบายใจก็เป็นสิทธิ์ของเขา ป๋าพร้อมซื้อ 6 ล้าน ขณะเดียวกันโอ๊ตไม่ได้ผิดอะไร เพราะตัวโอ๊ตมองว่าไม่แท้ก็เป็นสิทธิ์ของเขา?
อุ๊ : ใครเชื่อโอ๊ตก็เล่นกับโอ๊ต ใครเชื่อบอยก็เล่นกับบอย เท่านั้นเอง ใครเชื่อสมาคมก็เอามาตรฐานสมาคม ผมว่าสมาคมเป็นที่พึ่งและเชื่อได้ของนักเล่นพระ ให้วันนี้ไปอีก 50 ปี เก๊แท้ยังเถียงกันไม่จบเลย
เฮียกุ่ยก็มีอีกมุมนึง อาจารย์หนึ่งบอกว่าพระปีก่อน 2500 ไม่มีหรอกเหรียญปั๊ม?
อุ๊ : โห เขารู้ได้ไง เหรียญพระแก้วมรกต ปี 2475 เหรียญวัดบวรฯ เหรียญร.5 เหรียญปั๊มครับ ถ้าบอกว่าไม่มีเหรียญปั๊มเป็นความเชื่อที่ผิด เป็นการดูพระผิดทางเลย พระเป็นศาสตร์ความรู้นะ ไม่ใช่ความรู้สึกนะ
มีคนบอกว่าวัดมีเงินที่ไหนสร้างพระทองคำ?
อุ๊ : วัดช้างให้นะ (หัวเราะ) คุณหนุ่มว่าไง คุณหนุ่มเป็นคนกลาง ด้วยเหตุและผล
เอาเฉพาะคอมเมนต์นี้นะ เลอะเทอะ ขอโทษด้วยนะผมมองแบบนั้น เข้าใจว่าความคิดเห็นต่าง แต่ต้องมีเหตุและผล ถ้าต่างแบบนี้มันไม่ใช่ ผมขอเข้าสายทั้งบอยและโอ๊ต แต่โอ๊ตไม่สะดวก บอยไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร ถ้าเข้าต้องเข้าเหมือนๆ กัน เดี๋ยวหาว่าลำเอียงอีก?
พยัพ : ผมในนามสมาคม ผมไม่ได้มาเข้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เราอยู่ตรงกลาง ผิดก็คือผิด ถูกก็คือถูก แต่ความคิดแตกต่างกัน ตรงนี้เราไม่มีการลำเอียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด สองคนผมรักทั้งคู่ทั้งโอ๊ตทั้งบอย ไม่ได้มาเอียงใครทั้งนั้น ท่านผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ ด้วยเกียรติของสมาคม
กังวลใจมั้ย อาจมีหลายคนมองว่าเราลำเอียง พระเก๊บอกแท้ มันมีไปเรื่อย?
พยัพ : อย่าว่าแต่เรื่องพระ ทุกเรื่องดีกว่า
ป๋าต้อย : ห้ามความคิดใครไม่ได้หรอกครับ
เรื่องสองคนนี้ทำให้วงการพระสั่นสะเทือนเหมือนกัน?
พยัพ : มันหนีความจริงไม่ได้ครับ
ป๋าต้อย : จริงๆ ไม่ยากเลย แต่แรงในโซเชียลเพราะต่างคนต่างก็มีกำลัง ทำให้คนภายนอกไม่รู้ไขว้เขวกันไป อยากทำให้รู้ว่าเป็นยังไงแน่ ถามว่าดูยุ่งยากมั้ย ไม่ยุ่งยากหรอก ตัดสินแป๊บเดียวก็รู้แล้ว
ทั้ง 4 ท่านเชื่อว่าโอ๊ตก็รู้จัก โอ๊ตน่าจะให้ความเคารพทั้ง 4 ท่าน โดยเฉพาะอ.ชัยนฤทธิ์ โอ๊ตบอกไว้ใจก็อยากให้ดู หรือแม้แต่พี่เทียม ป๋าพยัพ ป๋าต้อย ผมว่ามีอะไรก็ไปคุยกัน หลังบ้านไปเคลียร์กันก็ได้?
พยัพ : ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรกัน
อุ๊ : ผมเห็นวิวาทะอย่างนี้มาตลอด สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปทำมาหากิน วันนี้มันมีโซเชียล ที่ยกเคสมา 25 ปีที่แล้วที่ปะทะกัน รุ่นใหญ่เบญจภาคีต้องเปิดโต๊ะเคลียร์กัน
พยัพ : ถ้าเรื่องเหรียญยังตัดสินกันไม่ได้ แล้วพระอื่นจะเล่นกันได้มั้ย ต้องให้จบกันตรงนี้ครับ
คุณมองว่าจะเก๊ก็สิทธิ์ของคุณ คนมุมนึงมองแท้ก็สิทธิ์ของเขา บนโต๊ะนี้มองว่าแท้ แต่บางเรื่องคุณต้องเห็นกับตาตัวเองก่อน?
พยัพ : อย่างวันนั้นที่คุณหนุ่มโทรคุยกับผม ผมยังไม่เห็นเหรียญ แต่ผมบอกว่าทุกอย่างต้องจบที่ตัวตัด อีกสองวันผมเข้าไปสมาคมให้น้องเด่นเอาเหรียญให้ผมดู ผมไม่ได้พูดว่าเก๊แท้เพราะพูดไปจะเหมือนดาบสองคมทั้งสองฝ่าย แต่วันนี้ผมดูดี ผมชอบในความรู้สึกของผม
คนส่งมาเต็มเลย พระสมเด็จเฮียเหลาอยู่ที่ไหน?
พยัพ : ต้องไปถามเฮียเหลา (หัวเราะ)
นี่คือปรมาจารย์ที่ให้มาดู แต่ถ้าดูแล้วยังบอกว่ากลุ่มนี้พวกเดียวกันอีก?
อุ๊ : ก็จนปัญญา
พยัพ : เลิกเลยครับ
บางทีแฟนคลับโอ๊ตอาจมองว่าพวกนี้รวมหัวกันโง้นงี้ จริงๆ ไม่ใช่นะ ต้องใจเย็นๆ ก่อน ผมไปเชิญมาเอง หลายคนส่งข้อความมาเยอะอยากรู้ว่าตกลงเป็นยังไง?
อุ๊ : มอบข้อมูลให้คุณหนุ่มด้วย ในนี้มีข้อมูลหลายอย่างที่คุณหนุ่มอาจไม่เคยเห็น และข้อถกเถียงหลายอย่าง
ทำโหนกระแสมา 8-9 ปี ผมชอบมากที่ทำเกี่ยวกับพระเพราะตรงกับที่บ้านผม พี่ชายผม พ่อผมเล่นพระ นี่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมอยากทำรายการเกี่ยวกับพระเครื่อง เร็วๆ นี้ผมคิดว่าจะทำ ผมจะทำเอง ผมอยากทำ แต่อาจขอเชิญหลายๆ คนมาเป็นที่ปรึกษา ให้คนได้ดูได้ศึกษาได้รู้แก่นแท้พระเครื่อง จะออนในช่องโหนกระแสนี่แหละ?
อุ๊ : พระเครื่องคือมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สร้างมาเป็นพันปีที่แล้ว วันนี้ก็ยังทำอยู่ มันเป็นเครื่องยืนยันหลายๆ อย่าง แง่ประวัติศาสตร์ แง่อะไรด้วย