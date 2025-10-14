“แม่จูน-น้องออกู๊ด-ออเกรซ” แท็คทีม รพ.พระรามเก้า ร่วมรณรงค์และเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ป้องกันไข้หวัดใหญ่แบบพ่นจมูก

ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก จากตัวเลขจำนวนผู้ป่วยในไทยสัปดาห์นี้พุ่งสูงจนน่าเป็นห่วง โรงพยาบาลพระรามเก้า จึงจัดงานรณรงค์การป้องกันอย่างจริงจังพร้อมเปิดตัวนวัตกรรมป้องกันไข้หวัดใหญ่แบบพ่นจมูก โดยมีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ รศ.พญ.รวีรัตน์ สิชฌรังษี กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน รพ.พระรามเก้า, พญ.พวงทอง บุณยธรรมา กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รพ.พระรามเก้า พญ.นงนภัส เก้าเอี้ยน กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.พระรามเก้า ที่มาพร้อมกับครอบครัวคนบันเทิงชื่อดังอย่าง จูน-กษมา ศิลาชัย และ น้องออกู๊ด-ดช.นครินทร์ ศิลาชัย, น้องออเกรซ-ดญ.ศิริกร ศิลาชัย ร่วมแชร์เคล็ดลับการดูแลลูกให้แข็งแรง ห่างไกลไข้หวัดใหญ่ แบบทำได้จริงในทุกบ้าน เพราะ “ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันง่าย ไม่งอแง”
ทางด้าน “จูน-กษมา ศิลาชัย” คุณแม่ของ “น้องออกู๊ด-ออเกรซ” ครอบครัวคนดังแขกรับเชิญสุดพิเศษ เผยว่า“ปกติเด็กๆ ชอบมา ร.พ.แต่ถ้ารู้ว่าวันไหนต้องฉีดวัคซีนจะงอแงทันที ทุกครั้งที่จะต้องจิ้มเข็มเด็กๆก็มักจะร้องไห้ คนเป็นแม่เมื่อไหร่ที่เห็นลูกเจ็บก็ย่อมปวดใจไปด้วย สมัยก่อนที่ออก้าและออกู้ดยังเด็กเคยถึงขั้นต้องใช้เปลรัดเลยก็มีพอเราเห็นแบบนั้นก็สงสารลูกถึงขั้นน้ำตาคลอ แต่วันนี้พอเล่าให้น้องๆฟังว่ามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบพ่นจมูกเด็กๆก็ตื่นเต้นเลย ส่วนตัวจูนมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับน้อง จึงตัดสินใจพาน้องมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบพ่นจมูกพร้อมกันในวันนี้ด้วยเลย”
ซึ่งข้อมูลล่าสุดจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2568 เผยว่า สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ยังคงไต่ระดับต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียนและวัยอนุบาลซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 13 กันยายน 2568 มีผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 626,723 ราย และมีผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นเป็น 65 ราย และแนวโน้มชี้ว่าช่วงปลายปีอาจมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก หากไม่เร่งเสริมมาตรการป้องกันในครอบครัวและโรงเรียน และจากการระบาดหนักของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งเพียงแค่สัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นจนน่าเป็นห่วง
พญ.พวงทอง บุณยธรรมา กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบประสาทในเด็ก โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวถึงเคสล่าสุดที่มีเด็กเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ว่า “โรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กเล็กค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะว่าเด็กไม่สามารถที่จะบอกเราได้ทำได้เพียงแค่ร้องไห้ ผู้ปกครองต้องคอยสังเกตอาการของลูกน้อยอย่างใกล้ชิด โดยต้องระวังเป็นพิเศษเมื่อเด็กมีไข้สูงจนอาจจะชักได้”
ทางด้าน พญ.นงนภัส เก้าเอี้ยน กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลพระรามเก้ากล่าวถึงอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ที่รุนแรงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นอาการแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจ หรือสมอง ทางที่ดีที่สุดคือการป้องกันด้วยวัคซีน จะทำให้อาการไม่หนักเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่
และ รศ.พญ.รวีรัตน์ สิชฌรังษี กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า “เราควรให้ความสำคัญกับโรคไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่ควรได้รับวัคซีนปีละ1ครั้ง โดยปัจจุบันมี 2 ทางเลือกหลักสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดฉีด ที่เราคุ้นเคยกันดี ฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือน และล่าสุดมีทางเลือกใหม่อย่างวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดพ่นจมูก ที่เด็กๆไม่ต้องเจ็บตัววัคซีนชนิดนี้ใช้ได้ในเด็กอายุ 2- 49 ปี สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เร็ว ตั้งแต่บริเวณจมูกและมีประสิทธิภาพสูง และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างต่อเนื่องนานถึง 12เดือน โดยผู้ปกครองสามารถเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์เกี่ยวกับการดูแลป้องกันและวัคซีนที่เหมาะกับลูกน้อยอีกทั้งยังกล่าวถึงวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยการล้างมือให้สะอาดและควรใส่แมสเมื่อจำเป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่แคบหรือแม้แต่จะไปที่แออัดกับคนจำนวนมาก”
สุดท้ายนี้ โรงพยาบาลพระรามเก้า ขอส่งต่อความรักความห่วงใย เชิญชวนครอบครัวไทยร่วมป้องกันไข้หวัดใหญ่ ด้วยการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงของเด็กและทุกคนในครอบครัว เพราะ “ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันง่ายไม่งองแง”