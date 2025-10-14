เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงด้วยภาพยนตร์คอนเสิร์ต VR สุดล้ำ   จาก 2 ศิลปิน K-POP “ENHYPEN” และ “TXT” เฉพาะที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เดือนตุลาคมนี้

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ความบันเทิงล่าสุดเปิดตัวภาพยนตร์คอนเสิร์ตในนรูปแบบ Virtual Reality (VR) ครั้งแรกของวงการในประเทศไทย นำเสนอคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก 2 ศิลปิน K-POP ระดับโลก ได้แก่ “ENHYPEN” และ “TOMORROW X TOGETHER (TXT)” ในเดือนตุลาคมนี้ เฉพาะที่ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ซึ่งการนำเทคโนโลยี VR 360° มาประยุกต์ใช้ในการฉายภาพยนตร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการมอบประสบการณ์ที่แตกต่างและเสมือนจริงให้กับผู้ชมผ่านอุปกรณ์แว่น VR Headset ที่จะพาผู้ชมดื่มด่ำไปกับโลกของคอนเสิร์ตอย่างสมจริงเสมือนอยู่ในสถานที่จริง ภาพยนตร์คอนเสิร์ต “ENHYPEN VR Concert : IMMERSION” แบบอินเทอร์แอคทีฟจากศิลปินระดับโลก ENHYPEN พร้อมฉายตั้งแต่วันนี้ - 12 ตุลาคม 2568 ที่ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ บัตรราคา 600 บาท พร้อมรับของพรีเมียมทุกที่นั่งเอนจีนไทยเตรียมตัวสัมผัสหนุ่ม ๆ ENHYPEN แบบใกล้ชิดในโลกเสมือนจริง ที่ผสานระหว่างความจริงและจินตนาการผ่านบทเพลง 8 เพลงแบบจัดเต็ม ซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดในบรรดาคอนเสิร์ต VR ที่ AMAZE เคยสร้าง รวมถึงเพลงที่เปิดตัวไปก่อนหน้าอย่าง Bite Me, XO (Only If You Say Yes) และHighway 1009 ยิ่งไปกว่านั้นยังมีลูกเล่นอินเทอร์แอคทีฟมากมาย เช่น “Favorite Member Choice Scene” ที่ให้ผู้ชมเลือกชมเฉพาะสมาชิกที่ชื่นชอบได้ รวมถึงเอฟเฟกต์ตอบสนองท่าทางอินเทอร์แอคทีฟในระหว่างการชม ซึ่งยกระดับจากการเป็น “คอนเสิร์ตให้ชม” ไปสู่ “คอนเสิร์ตให้สัมผัสด้วยตนเอง”
ภาพยนตร์คอนเสิร์ต “TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK” การกลับมาอีกครั้งของ TXT ในรูปแบบคอนเสิร์ต VR ครั้งที่ 2 ของหนุ่ม ๆ วง K-POP ชื่อดังครั้งนี้จะมาทำให้แฟน ๆ ทั่วโลกได้ชมกันอย่างดื่มด่ำกับอารมณ์ใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นภาพยนตร์เรื่องนี้ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่มาพร้อมเทคโนโลยี VFX (Visual Effects) สุดล้ำ ที่ใช้ Engine เพื่อสร้างฉากที่เคลื่อนไหวระหว่างโลกแห่งความจริงและจินตนาการ ที่เหล่าโมอาไทยเตรียมสวม VR HEADSET สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมี มาก่อน ชมได้เฉพาะที่โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 22-26 ตุลาคมนี้ บัตรราคา 600 บาท ทุกที่นั่ง รับฟรีของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้2 ชิ้น
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการผสานโลกภาพยนตร์และดนตรีเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวผ่านประสบการณ์ VR ที่เสมือนจริง สามารถจองบัตรเข้าชมได้แล้ววันนี้ผ่านแอปพลิเคชัน Major Cineplex, https://www.majorcineplex.com และ ตู้จำหน่ายตั๋วหนังอัตโนมัติ E-Ticket หน้าโรงภาพยนตร์