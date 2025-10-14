“ไผ่ พาทิศ” พร้อมแล้ว แต่ง “น้ำตาล” วิวาห์ปุ๊บท้องปั๊บ เดี๋ยวไม่ทันเพื่อน

“ไผ่ พาทิศ” เผยข่าวดี มีคุยเรื่องแต่งแล้ว บอก “น้ำตาล” เตรียมตัวไว้ คิดว่าทำเซอร์ไพรส์ไม่น่ายาก แพลนแต่งปุ๊บ มีลูกปั๊บ เดี๋ยวไม่ทันเพื่อน ไม่กลัวมีลูกยาก เพราะสมัยนี้เทคโนโลยีเยอะ
ในที่สุดก็เอ่ยปากว่าพร้อมจะมีข่าวดีแล้ว สำหรับหนุ่ม “ไผ่ พาทิศ พิสิฐกุล” ที่ล่าสุดวันนี้ (14 ต.ค.) ได้เผยในงานบวงสรวงละครเรื่อง “จิตสะกดแค้น” ว่ามีคุยเรื่องแพลนแต่งงานกับหวานใจ อย่างสาว “น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์” เรียบร้อยแล้ว แต่จะเป็นตอนไหนก็ขอเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ก่อน และถ้าเกิดว่าแต่งปุ๊บ ก็พร้อมจะมีลูกปั๊บ เพราะเดี๋ยวไม่ทันเพื่อน
“มีลูกก่อนไม่ได้นะ ได้เปล่า (ได้สิ อยู่ที่เราวางแผน?) เหรอ เออน่าลองนะ ไม่ครับ คือก็คิดไว้อยู่ว่าถ้าแต่งก็มีเลย เดี๋ยวไม่ทันเพื่อนแล้ว แพลนยังบอกไม่ได้ เพราะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ ขอให้ข่าวนี้เขาไม่ดูก็พอ (หัวเราะ)”
ภาพที่แพลนไว้เริ่มชัดขึ้น เลยคิดว่าควรจะถึงเวลาได้แล้ว
“เหมือนภาพที่เราทำมามันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ ครับ ก็คิดว่าน่าจะใกล้แล้ว ควรจะถึงเวลาได้แล้ว อีกอย่างหนึ่งพอเราเริ่มอายุมากขึ้น ก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิม ก็อย่าช้าไปกว่านี้เลยครับ ยังไงใครที่ดูอยู่ อย่าเพิ่งแชร์ไปให้เขานะครับ (หัวเราะ) เพื่อนๆ เขาดูแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะ (หัวเราะ)”
หลังแต่งก็คงเป็นเหมือนเดิม ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ ใช้ชีวิตให้สนุก
“คิดไว้ว่าแต่งงานก็คงเป็นเหมือนเดิมนะครับ ไม่ได้จะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมากมาย ใช้ชีวิตให้สนุก ดูแลกันไปแบบนี้เรื่อยๆ ดีกว่าครับ (ยังจะไปดำน้ำ เข้าป่ากันอยู่ไหม?) กิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์นะครับ มันทำให้เราต้องพึ่งพากันเอง (หัวเราะ) เวลาดำลงไปเราเป็นบัดดี้กันไง ปล่อยกันไปไม่ได้นะ ต้องรับผิดชอบร่วมกันครับ”
คุยกับ “น้ำตาล” แล้ว เจ้าตัวดีใจ เหมือนรอมานาน
“ก็ต้องมีคุยอยู่แล้วแหละ เขาก็ดีใจ คงอยากให้คุยตั้งนานแล้ว (หัวเราะ) เหมือนแบบสักทีเถอะ กว่าจะมาคุย”
การแต่งงานคงเป็นสิ่งพิเศษที่สุดในชีวิต
“คงเป็นสิ่งที่น่าจะพิเศษสุดในชีวิต เพราะเหมือนกับเป็นอะไรที่ทำให้เขาก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง สำหรับผมก็พิเศษ แต่เราก็เป็นแบบผู้ชายๆ ที่ไม่ค่อยกล้าคิดอะไรให้มันไปไกลมากๆ แต่ตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้ว ว่ามันต้องเป็นอย่างๆ นะ”
คิดไว้ไม่เกิน 2 ปี ให้เตรียมตัวไว้เลย
“ก็คิดว่าคงไม่นาน ไม่เกิน 2 ปี ที่คิดไว้นะ เขาเตรียมตัวทัน ถามว่าต้องดำน้ำหรือป่าเขา ที่เหมาะกับจริตเขา ก็ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ แต่งตัวสวยๆ คงไม่ได้ลงน้ำหรอกครับ น่าจะเป็นเมืองสวยๆ หรืออะไรอย่างนี้แหละครับ (หลังสัมภาษณ์นี้ให้เตรียมแต่งสวยทุกวัน?) เตรียมตัวไว้นะ (หัวเราะ)”
ไม่กดดัน เวลาคนถามเรื่องแต่ง
“ก็ไม่ได้เก็บมาคิด เลยไม่ได้กดดันอะไรมากครับ เดี๋ยวมันจะทำให้ทุกอย่างมันเครียดเกินไป เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดี ก็เดี๋ยวมาลองนึกภาพ ว่าเขาทำยังไงกัน ดูหนัง ถามเพื่อน อะไรแบบนี้ เพราะเราก็ไม่เคย สกิลนี้เป็นศูนย์ครับ ไม่เคยลงดีเทลเลย ถึงแม้จะเคยเล่นละครมาก็ตาม”
คงไปปรึกษา “แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นช์” ไม่ได้ เพราะเก็บความลับไม่อยู่แน่นอน
“ปรึกษาไม่ค่อยได้ เพราะเขาคุยกันทุกวัน เก็บไม่อยู่แน่นอน แต่กับเพื่อนเรา เราถามเฉยๆ ว่าชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไง (หัวเราะ) ลูกคลอดแล้ว อะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ถ้าเด็กป่วยก็ต้องระวัง วิ่งได้ก็ต้องระวัง เริ่มรู้เรื่องมีเพื่อนก็ต้องระวัง ต้องระวังหมดเลย ระวังตัวเองอย่าเดือด (หัวเราะ)”
ไม่กลัวมีลูกยาก เพราะมันยังไม่เกิดขึ้น แต่เดี๋ยวนี้การแพทย์ ก็มีเทคโนโลยีช่วยเยอะ
“ไม่ได้กลัวเรื่องนี้เลย เพราะยังไม่เกิดขึ้นเลยไม่ได้กลัว ถ้าเกิดขึ้นค่อยคิด เพราะเดี๋ยวนี้การแพทย์ก็มีเทคโนโลยีมาช่วยเยอะ ก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลย ก็แต่งแล้วค่อยมีลูกดีกว่า”
บอกว่าที่เจ้าสาวให้ทำตัวปกติ ทำเป็นไม่รู้บ้าง จะได้สนุก
“ก็ทำตัวปกติๆ ทำเป็นไม่รู้บ้างก็ได้ ชวนไปเที่ยวก็ไม่ต้องถามเยอะ ส่วนเรื่องแหวนจะไม่พอดี เรื่องนี้ก็ไม่ต้องกังวลครับ เพราะเขาบอกตลอดเลย เขากลัวใส่ไม่ได้ แต่ก็อย่ารู้เยอะ ทำเป็นไม่รู้บ้าง จะได้สนุกครับ (หัวเราะ)”
เชื่อทำเซอร์ไพรส์ได้ ไม่น่าจะยาก
“น่าจะไม่ยาก เพราะว่าผมไม่ค่อยทำอะไรอยู่แล้ว น่าจะไม่ยาก ที่จะทำให้เขาไม่รู้”