ครบเครื่องเรื่องรับทำ Fit-in ตั้งแต่การออกแบบประเมินราคา จนถึงติดตั้ง

การตกแต่งบ้านหรือคอนโดให้สวยงามลงตัวและสะท้อนสไตล์ของเจ้าของบ้าน ถือเป็นความฝันของใครหลายคน แต่บ่อยครั้งเราก็ต้องพบกับปัญหาเดิม ๆ ไม่ว่าจะเป็น เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปที่มีขนาดไม่พอดีกับพื้นที่, ดีไซน์ที่ไม่ถูกใจ 100%, หรือพื้นที่ใช้สอยที่ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร
ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณรู้จักกับเฟอร์นิเจอร์รูปแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูง และนี่คือเหตุผลที่บริการรับทำ Fit-in เข้ามาตอบโจทย์และกลายเป็นทางออกสำหรับคนยุคใหม่
ทำความรู้จักบริการทำรับ Fit-in ต่างจาก Built-in อย่างไร
หลายคนอาจยังสับสนระหว่างเฟอร์นิเจอร์ Fit-in และ Built-in ซึ่งแม้จะดูคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันในกระบวนการและคุณสมบัติสำคัญ
Fit-in (ฟิตอิน): เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบมาให้มีขนาดพอดีกับพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง โดยชิ้นส่วนต่าง ๆ จะถูกผลิตสำเร็จจากโรงงานด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง แล้วจึงนำมาประกอบติดตั้งที่หน้างาน ทำให้ติดตั้งได้รวดเร็ว ควบคุมงบประมาณได้ง่าย และหน้างานสะอาด
Built-in (บิ้วอิน): คือเฟอร์นิเจอร์ที่ช่างจะเข้ามาตัดและประกอบชิ้นงานที่หน้างานโดยตรง ทำให้สามารถเก็บรายละเอียดเข้ากับผนังหรือมุมที่ไม่เรียบได้สนิท แต่อาจใช้เวลานานกว่า มีฝุ่นเยอะกว่า และควบคุมงบประมาณได้ยากกว่า
ตารางเปรียบเทียบบริการรับทำ Fit-in vs Built-in
ขั้นตอนการใช้บริการ "รับทำ Fit-in" กับบริษัทมืออาชีพEzybuilt
เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการรับทำ Fit-in ที่เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นลองมาดูตัวอย่าง ขั้นตอนการทำงานจาก Ezybuilt ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบภาพ 3 มิติ ไปจนถึงการผลิตและติดตั้งที่รวดเร็ว
1. ให้คำปรึกษาและวัดพื้นที่
ทีมงานจะเข้าประเมินพื้นที่จริงพร้อมให้คำแนะนำด้านดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อให้เฟอร์นิเจอร์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุด
2. ออกแบบภาพ 3 มิติ (3D Design)
นักออกแบบจะสร้างภาพเสมือนจริงให้เห็นเฟอร์นิเจอร์ fit-in ในพื้นที่ของคุณ ทำให้สามารถปรับแก้ดีไซน์ สี และวัสดุได้จนกว่าจะพอใจก่อนเริ่มงานจริง
3. ผลิตจากโรงงาน
ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดจะถูกผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยในโรงงาน ทำให้ทุกชิ้นมีขนาดที่แม่นยำและมีคุณภาพสม่ำเสมอ
4. เข้าติดตั้งหน้างาน
ทีมช่างจะนำชิ้นส่วนที่ผลิตเสร็จแล้วเข้ามาประกอบติดตั้งที่บ้านหรือคอนโดของคุณ ซึ่งใช้เวลาไม่นานและไม่รบกวนการอยู่อาศัย
5 เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ "รับทำ Fit-in" กับEZYBUILT
1.ควบคุมงบประมาณได้: คุณจะทราบราคาสุทธิก่อนตัดสินใจผลิต ทำให้ไม่มีปัญหางบบานปลายเหมือนงานบิ้วอินหน้างาน
2.ติดตั้งรวดเร็ว งานเสร็จไว: ลดระยะเวลาการตกแต่งบ้านลงได้อย่างมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าอยู่เร็วหรือไม่ต้องการให้มีช่างทำงานในบ้านนาน ๆ
3.ได้งานคุณภาพมาตรฐานโรงงาน: ได้งานที่สวยงาม มีความทนทาน และปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานอย่างไม้ HMR เกรด E1 ที่ช่วยกันความชื้นและปลอดภัย จากสารฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นวัสดุหลักที่EZYBUILT เลือกใช้เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย
4.ออกแบบได้ลงตัวทุกพื้นที่: ไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องนั่งเล่นหรือแม้แต่มุมเล็ก ๆ ก็สามารถออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ลงตัวและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
5.หน้างานสะอาด ฝุ่นน้อย: ลดปัญหาฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการทำความสะอาดหลังจบงาน
วิธีเลือกบริษัท "รับทำ Fit-in" ให้จบงานสวย ไม่โดนเท
การเลือกบริษัทผู้ให้บริการเป็นหัวใจสำคัญที่สุด ควรพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ ผลงานที่ผ่านมา และการบริการที่เป็นระบบ สิ่งสำคัญคือการเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีผลงานชัดเจนและมีการรับประกันอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น EZYBUILT ที่มีจุดเด่นคือการเป็นแบรนด์ภายใต้ มาตรฐานของ SCG ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ในคุณภาพและบริการที่ไม่ทิ้งงาน
สำหรับผู้ที่สนใจและกำลังมองหาทีมงานมืออาชีพที่รับทำ Fit-inครบวงจร สามารถเข้าไปดูผลงาน และขอคำปรึกษาจากEZYBUILT ได้โดยตรง เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ในฝันให้เป็นความจริง
สรุป
การเลือกใช้บริการรับทำ Fit-in เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดและตอบโจทย์การแต่งบ้านในยุคปัจจุบัน ที่ต้องการทั้งความสวยงามฟังก์ชันการใช้งาน และการควบคุมงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและที่สำคัญที่สุด การเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ
อย่าง EZYBUILT จะช่วยให้การแต่งบ้านของคุณ เป็นเรื่องง่ายและอยู่ในงบประมาณที่วางไว้ได้อย่างสบายใจ