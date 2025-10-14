อายที่ต้องทวง แต่ไม่ไหวแล้ว “นก จริยา” กราบขอลูกหนี้คืนเงิน จวกเหนียวหนี้แต่ติดแกรม

ทำชาวเน็ตหูผึ่งเลยทีเดียว ว่าจะหมายถึงใคร หลังจากที่นักแสดง-ผู้จัดละครชื่อดัง “นก จริยา แอนโฟเน่” โพสต์ทวงเงินลูกหนี้ ยอมรับว่าอายที่ต้องทวง แต่ทนไม่ไหวแล้ว
“กราบล่ะค่ะ ถึงคนที่ยืมเงินกันไปเนิ่นนานแล้ว ทราบดีว่าเวลานี้มันลำบาก แต่บางคนก็ติดหรูติดแกรม แล้วเราล่ะ เรายังต้องดูแลบริษัทลูกน้องอีกหลายครอบครัว อายมากที่ลงอะไรแบบนี้ แต่มันก็เกินไปมากแล้ว กราบล่ะ มาช่วยกันแก้ปัญหาดีกว่า”
นอกจากนี้ได้เขียนแคปชั่นว่า “อยากเป็นเช้าที่สดใส แต่ก็ยาก แก้ปัญหาเรื้อรังนี้ด้วย ทำไมเราอาย ที่ต้องลงแบบนี้” รวมทั้งได้ตอบเมนต์ชาวเน็ตว่า บางคนเดือดร้อนก็ช่วยๆ กัน พอไหว แต่คนที่เหนียวหนี้ติดแกรม ไม่อายก็มี เหนื่อยหน่าย ทวงแบบนี้ตนก็อายเหมือนกัน