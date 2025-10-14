พันล้านมาแน่! “เจนนี่” เผย “อั้ม พัชราภา” นำทีมดาราไลฟ์วันนี้! นางเอกซุป'ตาร์รีสตอรี่ด้วย

หลังจากที่แย็ปๆ ผ่านรายการโหนกระแส ว่าเร็วๆ นี้อาจจะได้เห็นนางเอกตัวท็อป “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” มาร่วมไลฟ์สด “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ล่าสุดเฟซบุ๊กเจนนี่ก็ได้ประกาศรายชื่อคนที่จะมาไลฟ์กับเจ้าตัวในวันนี้ ทำแฟนๆ ตั้งตารอเลย พันล้านใน 1 เดือนที่หวังจะได้ไม่อยู่ไกลเกินเอื้อม
“คอนเฟิร์ม คิว ดารามา live #เทศกาลเจนนี่ 14 ตุลาคม 2568
พี่อั้ม พัชราภา
พี่เชียร์ ฑิฆัมพร / พี่การ์ตูน
พี่ป๋อ ณัฐวุฒิ / พี่้เอ๋ พรทิพย์
พี่เป้ย ปาดวาด
พี่ชมพู ก่อนบ่าย
พี่โดม ปกรณ์ ลัม
พี่น้ำ รพีพัฒน์
แม่ดวงดาว / พี่เติ้ล ตะวัน
พี่ใบเตย อาร์สยาม
แอนนา เสือ
น้องเกรซ มิสแกรนด์
รับไหวแค่นี้นะคะ สำหรับพี่ๆ ดาราท่านอื่นที่อยากมาร่วมไลฟ์ เจนนี่รบกวนรอคอนเฟิร์มคิวก่อนนะคะ งดรับหน้างานแล้วงับ ขอบพระคุณพี่ๆ เป็นอย่างสูงที่เข้าใจค่ะ 🥹”
อย่างไรก็ตาม อั้ม พัชราภา ได้รีสตอรี่ ทราย มาดามฟิน ที่เจนนี่พูดถึงอั้มเอาไว้ เป็นการคอนเฟิร์มทั้งใจ แฟนๆ รอได้เลย