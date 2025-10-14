“เจนนี่” ปิดยอดวันที่ห้า 143 ล้าน พร้อมภาพประวัติศาสตร์ “ครูเบียร์”

ใครที่เข้าไปดูไลฟ์สด “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” กระเป๋าแบนกันแน่นอน เพราะแต่ละแบรนด์ที่มาขายกับเจ้าตัวหั่นราคาสะบั้น แทบอดใจไม่ไหว โดยวันที่ 5 ของการไลฟ์ เจ้าตัวก็ปิดยอดไปได้ที่ 143 ล้านบาท มีหลายโมเมนต์ให้น่าจดจำ ทั้ง “กระแต อาร์สยาม” แตร บุญยะเลี้ยง ปิดการขายไปได้ที่ 31 ล้าน (แต่ยอดก็วิ่งไปเกือบ 40 ล้าน) ร็อกเกอร์มาดนุ่ม “หนุ่ม กะลา” ณพสิน แสงสุวรรณ มาเปิดตัวเสิร์ฟความหวานคู่กับ “จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง”
รวมทั้งภาพประวัติศาสตร์อย่าง “ครูเบียร์ นุติญา” อุ้มท้องมาพร้อม “โปรต้า” สามี โดยระหว่างไลฟ์ เจนนี่ เปิดเพลงคล้ายละครคุณธรรม ทำท่าทางใส่ครูเบียร์ขำๆ พร้อมเผยว่าไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น งานนี้เจนนี่เรียก “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” มาร่วมเฟรมกลายเป็นสองคู่ชู้ชื่น ฝ่ายหญิงเคยเป็นแฟนเก่า “เนเงิน” ทั้งคู่ นอกจากนี้เจนนี่ได้นำภาพไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กพร้อมข้อความ “อะไรใหม่ๆ” และใจดีลดค่าคอมฯ ให้ครูเบียร์ จาก 1.5 แสน เหมือน 1 แสน อีก 5 หมื่นยกให้หลานอีกด้วย