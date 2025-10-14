“อัล ปาชิโน่” เศร้าหลังการจากไปของ “ไดแอน คีตัน” – เผยเสียดายไม่ได้แต่งงานกัน

“อัล ปาชิโน่” เผยความเสียใจอย่างลึกซึ้งหลังการจากไปของ “ไดแอน คีตัน” ผู้เป็นรักครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา นักแสดงระดับตำนานยอมรับว่าเสียดายที่ไม่เคยได้แต่งงานกับเธอ และยังคงรู้สึกผูกพันกับคีตันเสมอ แม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีและชีวิตของทั้งสองจะแยกย้ายกันเดินบนเส้นทางของตนเองแล้วก็ตาม
ความสัมพันธ์ของ อัล ปาชิโน่ และ ไดแอน คีตัน เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางแสงไฟของฮอลลีวูด เมื่อทั้งคู่พบกันระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์คลาสสิก The Godfather ปี 1972 เขารับบท “ไมเคิล คอร์ลีโอเน” ส่วนเธอคือ “เคย์ อดัมส์” ภรรยาของเขาในจอ จากเคมีในภาพยนตร์กลายเป็นความรักจริงนอกจอ ทั้งสองเริ่มคบหากันตั้งแต่ปี 1971 และใช้เวลากว่า 10 ปีในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยแรงปรารถนา ความเคารพ และแรงบันดาลใจทางศิลปะ
แต่คีตันต้องการความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกว่านั้น และเมื่อปาชิโน่ไม่เคยเอ่ยปากขอแต่งงาน เธอก็ตัดสินใจอันเจ็บปวดที่จะจากไปในปี 1987
หลังการจากไปของไดแอน คีตันในวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา ด้วยวัย 79 ปี เพื่อนสนิทของปาชิโน่เปิดเผยกับ Daily Mail ว่านักแสดงวัย 85 ปี “สะเทือนใจอย่างลึกซึ้ง”
“เมื่อย้อนมองกลับไป อัลยอมรับว่าไดแอนคือรักแท้ของชีวิต เขาเคยเรียกเธอว่า ‘ผู้หญิงที่น่าทึ่งที่สุด’ และรู้ว่าเขาจะเสียใจไปตลอดกาลที่ไม่กล้าก้าวเดินในตอนที่ยังมีเวลา” แหล่งข่าวเผย
เพื่อนคนเดิมยังเล่าว่า “หลายปีหลังจากที่ทั้งคู่เลิกกัน อัลมักพูดว่า ‘ถ้ามันคือพรหมลิขิต มันก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มใหม่’ แต่ตอนนี้…มันสายไปแล้ว”
แม้ทั้งคู่จะอาศัยอยู่ใน เบเวอร์ลีฮิลส์ ห่างกันเพียงไม่กี่ไมล์ แต่ปาชิโน่และคีตันไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานานก่อนที่เธอจะเสียชีวิต
“ผมเคยถามเขาว่าทำไมถึงไม่ติดต่อกันอีกเลย” เพื่อนคนหนึ่งเล่า “และเขาตอบว่า ‘ไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้ว เราได้พูดทุกอย่างที่ควรพูดไปหมดแล้วในเวลานั้น’”
ถึงจะไม่มีบทสนทนาอีก แต่ความรู้สึกของปาชิโน่ต่อคีตันก็ไม่เคยจางหายไปเลย คนใกล้ชิดยืนยันว่า “ความรักของเขายังคงอยู่เสมอ”
วันนี้ อัล ปาชิโน่ ในวัย 85 ปี ยังคงเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮอลลีวูด แม้จะคบหากับผู้หญิงหลายคนและมีลูก 4 คน แต่เขาไม่เคยแต่งงานเลย ส่วน ไดแอน คีตัน ก็เลือกเดินบนเส้นทางของตัวเอง ใช้ชีวิตอย่างอิสระพร้อมเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมสองคน เด็กซ์เตอร์และดยุก อย่างเต็มไปด้วยความรักและความเข้มแข็ง
เรื่องราวของพวกเขา – เต็มไปด้วยความรัก ความเคารพ และความทรงจำ – กลายเป็นหนึ่งในบทรักที่งดงามที่สุดของฮอลลีวูด “เธอคือผู้หญิงที่ทัดเทียมเขาทุกด้าน” เพื่อนสนิทกล่าว “และเขาก็รู้ดี”