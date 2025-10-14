“เคที เพอร์รี” คลั่งรักใหม่ สวีต “จัสติน ทรูโด“ อดีตนายกฯแคนาดาสุดฮอต

เรียกได้ว่าพบรักใหม่อย่างรวดเร็วทันใจสำหรับ “เคที เพอร์รี” นักร้องดัง ที่ล่าสุดหลังแยกทางกับพ่อของลูกอน่าง “ออร์แลนโด บลูม” ล่าสุดคว้าอดีตนายกสุดฮอตของแคนาดา “จัสติน ทรูโด” มาดามใจ พร้อมพลอดรักสุดหวานกลางทะเล
หลังจากที่ 3 เดือนก่อนมีภาพ เคที เพอร์รี นักร้องสาววัย 40 ปี กับ จัสติน ทรูโด อดีตนายกรัฐมนตรีของแคนาดาวัย 53 ปี กินข้าวด้วยกันอย่างสนิทสนมที่มอนทรีอัล โดยไม่มีการยืนยันความสัมพันธ์ว่าอยู่ในฐานะอะไร
ล่าสุดภาพของทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็เป็นข่าวอีกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการพลอดรักกันอย่างเปิดเผยขณะท่องเที่ยวสุดเร้าใจบนเรือยอทช์ของ เคที เพอร์รี โดยทั้งคู่กอดจูบกัน โดยมือของนายกหนุ่มใหญ่สุดฮอตยังวางอยู่บนบั้นท้ายของนักร้องดังด้วย
ทางด้านประชาสัมพันธ์ส่วนตัวของทั้งคู่ไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆต่อภาพที่เกิดขึ้น แต่ก็เป็นการยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้เป็นอย่างดีว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่
ทั้งคู่ตกเป็นข่าวด้วยกันครั้งแรกเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ขณะกินข้าวด้วยกันที่มอนทรีอัล หลังจากนั้นจัสติน ก็ได้ไปชมคอนเสิร์ตของ เคที เพอร์รี ในแคนาดาพร้อมกับพาลูกสาว เอลลา เกรซ วัย 16 ปีไปชมด้วย
ตามรายงานจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดระบุว่าตอนนั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์ “เคที สนใจเขามาก ๆ เธอบอกว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก เป็นผู้ชายที่มีคุณภาพ เธอชอบเขามาก และเขาเองก็ชอบเธอมากเช่นกัน”
เคที เพอร์รี เคยผ่านการแต่งงานกับ รัสเซลล์ แบรนด์ เมื่อปี 2010 - 2012 ก่อนมาพบรักกับ ออร์แลนโด บลูม ก่อนจะยุติการหมั้นหมายกับ ออร์แลนโด อย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา หลังคบหากันมานานกว่าสิบปี โดยทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกัน 1 คนคือ เดซีย์ โดฟ บลูม วัย 4 ปี
ทางด้าน จัสติน ทรูโด เคยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ฮอตที่สุด และทำให้เป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกเกี่ยวกับความหล่อ และความเป็นแฟมิลีแมนของเจ้าตัว อย่างไรก็ตามเขาได้แยกทางกับ โซฟี เกรโกรี อดีตภรรยาไปเมื่อปี 2023 หลังแต่งงานอยู่กินกันมานานกว่า 18 ปี โดยมีลูกด้วยกัน 3 คนคือ เอลลา เกรซ ลูกสาววัย 16 ปี , ซาเวียร์ ลูกชายวัย 18 ปี และ ฮาเดรียน ลูกชายวัย 11 ปี