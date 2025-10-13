เผยโฉมชุดประจำชาติ 77 สาวงาม “มิสแกรนด์ อินเตอร์ฯ” ชูอัตลักษณ์สุดจึ้งถึงแก่นพื้นถิ่น

ขับเคี่ยวกันเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับการประกวด “มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 (Miss Grand International 2025)” หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเก็บตัวที่หัวหิน 77 สาวงามผู้เข้าประกวดจากทั่วโลก ก็ได้เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร และพร้อมสำหรับการประกวด 3 รอบสำคัญ ทั้งรอบชุดประจำชาติ (National Costume Competition) รอบ Grand Talent Award รอบ Preliminary Competition และสุดท้าย Grand Final Competition ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 นี้
โดยค่ำคืนนี้ (13 ตุลาคม) เป็นรอบชุดประจำชาติ ซึ่งแฟนนางงามตั้งตารอคอย “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานกองประกวด Miss Grand International ทุ่มงบเนรมิตเวทีขนาดใหญ่ แสง สี เสียง และโปรดักชั่นกระหึ่มสมความเป็น “แกรนด์” เปิดความสนุกของค่ำคืนสุดอลังการด้วย เมลิชา ลิน (Melisha Lin) รองอันดับ 5 Miss Grand International 2024 และ แชมป์ สกุล ลิมปภานนท์ เผยโฉม 77 สาวงามในชุดประจำชาติ หลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมอัตลักษณ์ วัฒนธรรมพื้นถิ่นของแต่ละประเทศ ผ่านฝีมือดีไซเนอร์ประจำประเทศได้อย่างงดงาม
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมในฮอลล์ และที่กำลังรับชมผ่านทาง Youtube : Grand TV ทั่วโลก รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล, เทเรซา ชัยวิสุทธิ์ รองประธานมิสแกรนด์ฯ, ซีเจ คริสติน จูเลียน โอเปียซา Miss Grand International 2024, ลูเซียนา ฟุสเตอร์ Miss Grand International 2023, อิซาเบลลา เมนิน Miss Grand International 2022 ฯลฯ คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ชุด รวมกับคะแนนโหวตจากแฟนนางงามอีก 10 ชุด จากนั้นประกาศผลผู้ชนะอย่างเป็นทางการในค่ำคืนวันที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 19.00 น. ที่ MGI Hall
จากนั้นเข้าสู่การแข่งขัน Grand Talent Award รอบตัดสิน โดยมีสาวงามเข้ารอบถึง 14 คน ได้แก่ มิสแกรนด์ฮังการี, เมียนมา, เม็กซิโก, ประเทศไทย, ปานามา, ลาว, เอกวาดอร์, กานา, ญี่ปุ่น, คีร์กีซสถาน, อิตาลี, สาธารณรัฐเช็ก, แทนซาเนีย และ แซมเบีย จัดหนัก จัดเต็มทุกโชว์ ท่ามกลางความตื่นเต้นของคณะกรรมการและผู้ชมที่ติดตามทาง TikTok : Miss Grand International
หลังเสร็จสิ้นโชว์ พิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ได้แก่ มิสแกรนด์ปานามา, กานา, ญี่ปุ่น, คีร์กีซสถาน และ แซมเบีย ทุกสายตาต่างจับจ้องว่าใครจะคว้าชัยอย่างครบเครื่องที่สุดแห่ง MGI โดยผู้ชนะในรอบนี้จะได้ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้ายอัตโนมัติ แต่ถ้ารักใครแล้วไม่อยากให้ตกรอบก็ต้องทุ่มโหวตให้นางงามที่คุณรักทาง Website missgrandinternational.com นางงามที่มีคะแนนโหวตสูงสุดจะได้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายทันที