ยาย “เจนนี่” ฟาด อย่าเสืxก แม่ลูกเขาดีกันอยู่แล้ว ร่ำไห้สงสาร “แม่เกตุ” ลั่นไม่เคยสั่งฆ่าลูกเขย แขวะพ่อเจนนี่ ไม่เรียกร้องเงิน เพราะไม่เคยเลี้ยง!

กลายเป็นดรามาเลยทีเดียว หลังจากที่ ยายของ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ออกมาแหลงใต้ไลฟ์สดในติ๊กต๊อกฟาดจัดเต็มชาวเน็ต ปกป้อง “แม่เกตุ” ลูกสาว ฉะคนไม่เคยเป็นหนี้ไม่รู้หรอก อย่ามาว่าลูกฉันแรx คุณก็แรxเหมือนกัน อีกทั้งบางช่วงก็ร้องไห้สงสารแม่เกตุ
“คนที่รังเกียจแม่เกตุว่าอย่างนั้นอย่างนี้ โจมตีเกตุอาด (คำด่าของคนใต้ เรียกผู้หญิงที่แสดงอาการชอบผู้ชายออกนอกหน้า) คนว่าก็อาดเหมือนกัน แหม่เอ้ย ตัวเองประเสริฐอะไรนักหนา หากระแส แต่ละคนลงเฟซฯ เย็xพ่xม มันอาดกันทุกคนแหละ ไม่ใช่แค่ลูกฉัน คุณกะอาด รู้ไว้ต๊ะ ที่มีผัวอาดกันทุกคน ถ้าไม่อาดคุณก็ไม่ได้เอาผัว
ไม่ต้องมาว่าแม่เกตุอาด อาดทุกคนเลย คนที่เมนต์ว่าแม่เกตุ อาดทุกคนแหละค่ะ แหม่เอ้ย ตัวเองเก่งจังแล้ว มาหากระแส เอากระแสลูกกูไปหาแดxทุกคนแหละ เจนนี่ดีเกือบตาย คนยกยอ แม่เกตุมันเลี้ยงมากะดี แต่มันไปเสียตรงติดหนี้ เขาติดกันตั้งเยอะ ติดกันทั้งประเทศไทย ไม่ใช่ติดแต่ลูกฉัน ไม่ใช่เลวแต่ลูกฉัน ลูกคนอื่นก็เลวตั้งเยอะ แต่เขาไม่ดรามาหรอกค่ะ แต่ลูกฉันมันดัง มันเอาไปดรามา เอาไปหากิน
ลูกฉันไม่ดี ติดหนี้เขา มึงติดเขาบ้างไหม แต่ละคนน่ะ ไปยักยอกคนอื่นมามั่งไหม แต่ลูกกูไม่เคยยักยอกใคร มันไปยืมอย่างเดียว ที่มันติดหนี้ ทุกคนเอ้ย เขาติดหนี้กันทั้งประเทศไทย แต่เขาไม่พูดกันค่า
ไม่ต้องมาเสืxก แม่กับลูกเขาดีกันอยู่แล้ว ไม่ต้องมาปวดหัวกับลูกฉัน ไปปวดหัวกับลูกตัวเองค่ะ ดูลูกตัวเองว่าบ้าผัวไหม ตัวเองก็อาด ถ้าไม่อาดไม่มาลงเฟซฯ มาว่าแต่ลูกฉันทั้งเพ ชาติ น่าสมเพช แต่ละคน”
ยันแม่เกตุไม่สั่งเก็บลูกเขยหรอก มีเงินจ้างซะที่ไหน
“แม่เกตุไม่ถึงกับสั่งฆ่าลูกเขย ไม่ต้องห่วง ฉันสอนลูกมาดี ไม่ให้เป็นอันธพาล ให้กตัญญู ฉันสอนแต่ความดีให้เสมอ ไม่สั่งเก็บหรอกจ้า สั่งฆ่าทำอะไร พูดเอาเองทั้งนั้น พูดเอากระแสทั้งนั้น ไม่มีความจริง ฆ่าใครล่ะคะ ไม่สู้เพื่อน มีเงินที่ไหนไปจ้างให้ฆ่าล่ะ ฆ่าทำไม ฆ่าลูกเขยฆ่าทำไม มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง อยู่ในครอบครัวเดียว ลิ้นกับฟันมีกระทบกันค่ะพี่น้อง มีแบบนี้ทุกครอบครัว แต่มันไม่แสดงออก แต่ไอ้นี่หากระแสกันค่ะ หากระแสกันนะคะ หมั่นไส้”
ร่ำไห้ กลุ้มใจทุกวัน เมื่อก่อนมีความสุข แต่ตอนนี้ไม่มีเลย
คนไม่มีเงินก็ต้องติดหนี้คนอื่น ถ้าได้ผัวรวยก็ดีสิ จะได้ไม่ต้องติดหนี้ใคร เหมือนพวกเราหาเช้ากินค่ำ กว่าจะหาได้สักบาทแต่ละวัน ไม่ต้องมาโจมตีมัน ถึงมันล้มแล้ว อย่าเหยียบให้มันถึงไหน ตอนนี้มันไม่ล่อไม่ผุดแล้ว ทุกคนเข้าใจนะคะ (ร้องไห้) ไม่ต้องมาเหยียบ มาซ้ำมันนักหนา แม่เฒ่ามีแต่ความกลุ้มใจทุกวันเลย แต่แม่เฒ่าไม่พูด แต่วันนี้อัดอั้นไม่ได้แล้ว ทุกเรื่องบางทีจบไปแล้ว ยังคุ้ยมาพูดอีก
คนที่พูดจำไว้ด้วยนะจ๊ะ คนรวยทุกคนขอโทษค่ะ รู้แล้วคุณรวย คุณดี คุณมีศักดิ์ศรี แต่แม่เกตุไม่มีศักดิ์ศรีอะไร เป็นคนธรรมดา น้ำตามันไหลออกมาเองค่ะ (ร้องไห้) ฉันอยากให้ลูกกับแม่เขาอยู่มีความสุข เมื่อก่อนเรามีความสุขจะตาย มีความสุขกันมาก อดเช้ากินมื้อก็มีความสุขค่ะ (ร้องไห้) พอมาตอนนี้มันไม่มีความสุขอะไร คนรวยก็ไม่มีความสุขหรอก ถ้าอิจฉาเพื่อน รังเกียจคนจนๆ อย่ามาซ้ำเติมคนจนๆ อย่างแม่เกตุนะคะ”
แขวะพ่อเจนนี่ ที่คนยกให้เป็นคนดี คนประเสริฐ ไม่ขอเงินลูก เพราะไม่เคยเลี้ยงสักวัน
“สักวันแม่เกตุก็ต้องเปลื้องหนี้แม่เกตุ แม่เฒ่าจะช่วยจ่ายให้หมด แต่ตอนนี้แม่เกตุก็ไม่มีเงิน แม่เฒ่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมา สมัยอยู่โรงเรียน เจนนี่-ลิลลี่ แม่เฒ่าก็เลี้ยงจนโตทุกคน เลี้ยงมาด้วยแม่เกตุนี่แหละ สำหรับคุณพ่ออนันต์ สุวรรณเกตุ ลูกเขยฉัน เขาเป็นพ่อดีเด่นจ๊ะ เขาลงเฟซฯ กัน เป็นพ่อดีเด่น ดีมากๆ แม่เฒ่าก็ยอมรับว่าคุณนันต์ดีมากๆ คุณนันต์ไม่ได้มาก้าวก่ายแม่เฒ่า
ทุกคนว่าแม่เกตุขอเงินแต่ลูก แล้วอยู่กับลูก จะให้ไปขอใคร นันต์ไม่ขอเพราะไม่เคยเลี้ยงลูกสักวันนะคะ แต่ตอนนี้นันต์ได้ดีที่หนึ่งแล้ว ไม่ได้ไปก้าวก่ายนะ แค่บอกให้สังคมรู้ว่านันต์เคยเลี้ยงลูกบ้างไหม แม่เฒ่าลำบากขนาดไหน ยังพาลูกถึงฝั่ง บางคนที่บอกว่านันต์ไม่เคยขอเงินลูก นันต์มีสำนึกจ้ะ คนไม่ได้เลี้ยงมันไม่กล้าขอหรอก ลูกให้เท่าไหร่ก็เอาไป เจนนี่ให้ 5-6 พันก็เอาไป แต่สำหรับคุณแม่ เลวทุกอย่าง ไม่มีอะไรดี อุ้มท้องมา 10 เดือน เลี้ยงจนใหญ่ขนาดนี้ อยู่อย่างมีความสุขกันเมื่อก่อน”