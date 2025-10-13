“เจนนี่” ไม่ได้ฟลุก! เปลี่ยนดรามาเป็นเงิน เล็งเข้าตลาดหลักทรัพย์ - สร้างหนังชีวิต มีเงินให้ลูกเรียนถึง ป.เอก แล้ว

“เจนนี่” แจงทำไมถึงยอมให้เงิน 3 ล้านกับ “แม่เกตุ” ไปใช้หนี้อีก ยันปรากฎการณ์เจนี่ฟีเวอร์ ไม่ได้เกาะกระแสดรามา แต่เป็นเพราะตนรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และไม่ใช่เรื่องฟลุก แต่เป็นผลจากความขยันและกตัญญู จากนี้อยากตอบแทนสังคมต่อยอดธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ลงทุน passive income เพราะหาเงินเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้ว
หลังจากจบรายการโหนกระแส ที่ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” ประกาศยกเงิน 3 ล้านใช้หนี้ให้ “แม่เกตุ” ทำชาวเน็ตรู้สึกว่าคนที่ไม่เคยรู้จักปรับเปลี่ยนตัวก็คือเจนนี่ เหมือนกันที่สุดท้ายก็ยอมใจอ่อนให้เงินแม่อยู่ดี ซึ่งก่อนเจนนี่จะเคลียร์เรื่องนี้ เจ้าตัวก็ได้พูดถึงปรากฎการณ์เจนี่ฟีเวอร์ ขายหมดถ้าสดชื่น ว่าไม่ได้เป็นการเกาะกระแสดรามา แต่เป็นเพราะตนรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสต่างหาก
“ขนาดมีเวลานอนน้อยก็ยังนอนไม่หลับเลย คิดกับตัวเองมันเป็นไปได้ยังไง ภูมิใจในตัวเองมากๆ ที่ผ่านมา3 วันไลฟ์วันละ 18 ชั่วโมง เวลาที่เหลือนอน 3 ชั่วโมง เล่นกับลูก 2 ชั่วโมง กินข้าว ลูกค้าที่เข้ามาคอนเฟิร์มแล้ว 3,000 แบรนด์ รอตอบแชตอีกเป็นหมื่นแชต มันอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้น ดีใจ พอเราได้ทำมันจริงๆ มันเหมือนเป็นการได้ช่วยเหลือบางส่วนบางแบรนด์ด้วย เราเหมือนเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาทำให้ตลาดกับออนไลน์คึกคักเหมือนเดิม ในวันที่ทุกคนถูกปลูกฝังไปแล้วว่ามันคงไปไม่รอด ตรงนี้เราภูมิใจ
กำลังซื้อของทุกคนพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กลายเป็นตามหาของกัน ก็เป็นอะไรสนุกกันมาก มันไม่ใช่การแลกมาด้วยดรามาของเจนนี่ เพราะเจนนี่ไม่ได้คิดไว้ตั้งแต่แรก แต่มันคือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เจนนี่อาจจะมีสายเลือดแม่ค้าเห็นคนเยอะก็จะปักตะกร้าตลอด ขายของเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย พอทำแล้วมันเรียล มันสนุกก็ทำไปเรื่อยๆ เพราะจิตใจยังไม่พร้อมเลยหาอะไรทำสนุกๆไว้ก่อน”
แม้ประกาศจะไม่จ่ายหนี้ให้ “แม่เกตุ” แล้วแต่ยังไงครอบครัวก็ตัดกันไม่ขาดแน่นอน แจงหลังคนคิดต่างสุดท้ายเจนนี่ก็ใจอ่อน ให้เงินแม่อีก
“คือฟางเส้นสุดท้ายเรื่องหนี้สินสำหรับเจนนี่กับครอบครัวมันขาดมานานแล้ว แต่คำว่าครอบครัวไม่มีคำว่าตัดขาดแน่นอน ที่เราออกมาเราไม่ได้อยากเอาชนะ เราอยากจะจัดการมานานแล้ว ถ้าแม่ยังไม่หยุดมันไม่เป็นผลดีกับแม่ มันจะเป็นอันตรายกับเขาจากการถูกตามทวงหนี้ ทุกคนต้องเข้มแข็งกันมากๆ
ยืนยันว่าจะไม่จ่ายให้แม่แล้ว แต่ที่ยอมจ่าย 3 ล้านเป็นครั้งสุดท้ายเพราะรายได้เจนนี่ตอนนี้มันเยอะจนเราไม่รู้สึกเสียดาย ก่อนหน้านี้เราเสียดายกว่าจะหาเงินมาได้มันยาก ตอนนี้ทุกอย่างถูกเคลียร์หมดแล้ว เจนนี่เซ็ตซีโร่กับทุกคนทุกเรื่องแต่คนอื่นจะทำได้หรือเปล่า ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้เวลา ตัวยิวไม่ต้องเคลียร์อะไร มันเป็นสิ่งที่เขาคิดมาเสมอว่ามันจะต้องมีวันนี้ เขาก็ได้แต่บอกว่าทำดีแล้ว ไม่ต้องรู้สึกผิด
ส่วนลิลลี่ (นารีนาท เชื้อแหลม) น้องเข้าใจแต่น้องก็เสียใจ อยากให้พี่กับแม่รักกัน อย่างน้อยลิลลี่ก็คงไม่ต้องมาเจออะไรแบบเรา มันคงจะน้อยลงแล้วหรือไม่เกิดขึ้นแล้ว จากนี้ก็ทำใจได้แล้ว รอบนี้มันหนักมาก และถ้ามันยังเกิดขึ้นอีก เราก็คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว ฉะนั้นเราต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเอง เราก็มีเรื่องที่ต้องดูแลในชีวิตเหมือนกัน“
ลั่นทุกดรามาเปลี่ยนเป็นเงินได้เสมอ ลั่นปรากฎการณ์เจนนี่ ไม่ใช่เรื่องฟลุก แต่เป็นผลจากความขยันและกตัญญู
“ไม่มีน้อยใจดรามาเพราะทุกๆ ดรามาเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินได้เสมอ เพราะเงินไม่ได้อยู่ในอากาศ แต่อยู่ที่บ้านเจนนี่ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ไม่ว่าจะดรามายังไงก็อย่าลืมหาประโยชน์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วย
ใครที่ดูไลฟ์อยู่แล้วตกงาน เป็นหนี้เป็นสิน ไม่มีงานทำ เอาทริก เอาเทคนิคในการทำมากหากินในการดูไลฟ์เจนนี่ไป อยากให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุด สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องฟลุกแน่นอน หนึ่งเลยมันคือผลพวงจากความกตัญญูของเรา สองเป็นผลมาจากความขยันของเราจนเราเข้าใจติ๊กต๊อก ที่ผ่านมาเจนแทบจะสิงเข้าไปในติ๊กต๊อก จนแกะสูตรมันออกมาทำให้สำเร็จ
มันเป็นสูตรที่เจนนี่ใช้เวลาแกะมา 8 ปี กับผู้ติดตาม 19 ล้าน จนทำให้เรามียอดขายแบบทุกวันนี้ เคล็ดลับคือความเรียลของเรา การทำงานทุกวันนี้สนุกมาก ไม่คิดว่ามันจะมาไกลถึงขนาดนี้ เรายังนอนไม่หลับเพราะมันตื่นเต้น คนที่คิดทุกอย่างมาแล้วมันไม่ตื่นเต้นหรอก ถ้าไปถึงระดับโลกนี่ก็เตรียมพร้อมนะ
(นักการตลาดมาวิเคราะห์ปรากฎการณ์เจนนี่?) เจนนี่ไม่หวงตัวเลยรอบนี้ เราให้มันฟีเวอร์ ชอบที่มีคนมาวิเคราะห์ ปกติเจนนี่ไม่เคยอ่านอะไรแบบนี้เลย เพราะมันเป็นศัพท์ที่ยาก มาไขเรื่องเรา เราดูมีความรู้นะ ถ้าวิเคราะห์ถูกใจก็จะแชร์เลย เพราะเราไม่สามารถอธิบายอะไรได้แบบนั้น แต่ใช่หมดก็จะไปคอนเฟิร์มให้ว่าถูกต้องค่ะ บางคนก็วิเคราะห์ถูกหมด บางคนก็มีบางอย่างที่ไม่ถูกทั้งหมด”
แพลนทำธุรกิจต่อยอดให้ตัวเองเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ลงทุน passive income
“เดี๋ยวเจนนี่จะมีธุรกิจกับยิว เราอยากมีธุรกิจที่เข้าตลาดหลักทรัพย์กัน แต่จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสเพราะมันเกิดความสุขขึ้นกับเราแล้ว ต่อไปจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ต้องใช้เงินให้มีสติ บาลานซ์เงินให้ดี ใช้ชีวิตให้มีสติ จากนี้ตั้งใจจะลงทุนในเรื่องของ passive income แล้ว จะทำงานให้น้อยลง ให้เงินมันทำงานต่อเงินให้เราบ้าง เพราะที่ผ่านมา 30 ปีทั้งชีวิตใช้ทั้งแรงกายแรงใจ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาตลอด (เงินให้ลูกทั้ง 2 คนตอนนี้มีจบถึงชั้นไหนแล้ว?) จบปริญญาเอกแล้วค่ะ ยูจินเขาหาเองนะ เขาพรีเซ็นเตอร์เยอะ“
งานในวงการบันเทิงก็ไม่ทิ้ง ชีวิตไม่สามารถเป็นแม่ค้าอย่างเดียวได้ โคตรดีใจดารามาเต็มบ้าน
“งานในวงการบันเทิงยังรับค่ะ ทุกอย่างต้องต่อยอด จะมาเป็นแต่แม่ค้าได้ยังไง (ดารามาเต็มบ้านเขาขอให้เราช่วย?) โคตรดีใจเลยเพราะเราเป็นคนบ้าดารามาก อย่างพี่พุฒ (พุฒิชัย เกษตรสิน) เจนนี่เคยพูดไว้เมื่อ 7 ปีที่แล้วว่าหนูชอบพี่เขามาก แล้วเมื่อคืนแกมานั่งให้หนูดูใบหูแกอยู่ใกล้ๆ เจนนี่อยากปิดยอดให้แกหมด เพราะถ้าหมดจะได้กรี๊ดแล้วกอดกัน
(แต่สามีเรานั่งอยู่ด้วยนะ?) ผัวหนูเวลา พี่พิม (พิมประภา ตั้งประภาพร) มา สอดอ มาก็ตาลุกวาว ก็ตาลุกวาวกันทั้งคู่แหละ ให้ทุกคนมีความสุขดื่มด่ำกันให้เต็มที่ อยู่ในขอบเขตก็พอ ส่วนเรื่องต่อยอดแจ้งเกิดให้ดาราหลายคน พี่ๆ เขาดังอยู่แล้ว พี่ๆ อย่าไปคิดอะไรมาก เรียกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันดีกว่า“
อยากตอบแทนสังคมให้กับคนที่มีชีวิตคล้ายๆ ตนก่อนที่ตนจะมีวันนี้ได้
“ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรตอบแทนสังคมเลย แต่อยากจะช่วยคนที่มีชีวิตเริ่มต้นคล้ายๆ เราก่อนที่เราจะรวย เจนนี่อยากซัปพอร์ตพวกเขา ให้พวกเขาสำเร็จแบบเรา อาจจะมีรายการเกิดขึ้น มีอะไรใหม่ๆ ให้คนด้อยโอกาสได้มาทำร่วมกัน ตอนนี้ยังคิดไม่ทันแต่รู้ว่าต้องทำ
เจนนี่อยากทำหนังชีวิตนักขายของตัวเอง เจนนี่อยากเป็นผู้กำกับมานานแล้ว วันนี้เรามีเงินพอที่จะทำหนังของตัวเองได้แล้ว คนอื่นทำเรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่แมสเท่าเราทำ การขายของออนไลน์มันก็มีทั้งด้านที่ดีและไม่ดี เราก็อยากตีแผ่ เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคน ก็มีดีลดาราแล้วทุกคนที่ได้เจอบอกพร้อมไปเล่น แต่ขอเข้าไลฟ์คืนนี้ได้ไหม”