พุ่งหลักล้าน! “บูม หมูทะ” อึ้งไลฟ์ขายเองวันแรก ขอบคุณเพื่อนรักทำให้กลับมายืนได้อีกครั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นอีกคนที่ชาวเน็ตต่างให้กำลังใจ สำหรับ “บูม หมูทะ” ที่ใส่เอเนอร์จี้จัดเต็มทุกไลฟ์ เพื่อ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” และ “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” ตอนแรกบูมจะไม่เอาเงินจากเจนนี่ด้วยซ้ำ แต่เจนนี่บอกว่าไม่เอาเงินไม่ได้ จึงตกลงใจจะให้เงินค่าจ้างเดือนละ 3 ล้าน โดยเจนนี่แย็ปๆ ว่าตอนนี้มีคนติดต่อบูมรีวิวสินค้าแล้ว และจะได้เงินโบนัสจากลูกค้าระหว่างไลฟ์เป็นจำนวนมากทุกวัน

ด้าน “บูม หมูทะ” ก็ได้ลองปักตะกร้า ไลฟ์ขายของวันแรกในติ๊กต๊อก ซึ่งผลปรากฏว่าเจ้าตัวสามารถทำยอดขายทะลุหลักล้านเลยทีเดียว

“ไม่เคยคิดว่าจะไลฟ์ใน Tiktok ปักตะกร้า นี่คือยอดขายวันแรกที่บูมไลฟ์ด้วยตัวเอง

ก่อนอื่นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยที่ให้โอกาสเพื่อนคนนี้ เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ และ ยิว ในวันที่เพื่อนมีปัญหา บูมเข้าไปเป็นกำลังใจให้เพื่อน และวันนั้นทำให้บูมได้มีโอกาสกลับมายืนได้อีกครั้ง

ขอบคุณตัวเองในวันที่ล้มแล้วมีเพื่อนๆ กัลยาณมิตรที่ดี

ขอบคุณครอบครัว ขอบคุณหมูทะเป๊ปซี่ ขอบคุณทุกๆ อย่าง

มาเจอกันในไลฟ์ด้วยนะคะ🩵”










