โครงการหมู่บ้านทำถึง ส่งฟู้ดทรัคถึงหน้าบ้าน “เจนนี่” เลี้ยงดารา-เจ้าของแบรนด์ “ปุ๊กลุก-ไมค์” ไลฟ์คู่แรก ล้านแตกใน 1 นาที!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปังมากเวอร์ โครงการหมู่บ้านของ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ นำรถฟู้ดทรัคมาเลี้ยงอาหารบรรดาเจ้าของแบรนด์และดาราที่มาไลฟ์กับเจนนี่ถึง 2 คัน 

ซึ่งทำเอาเจนนี่ว้าวมาก เพราะหลังจบจากรายการโหนกระแส กลับบ้านปุ๊บก็เห็นรถจอดอยู่หน้าบ้าน งานนี้เจนนี่เลยช่วยโปรโมตว่าหมู่บ้านนี้อยู่แล้วเฮง อยู่แล้วรวย 

พร้อมต้อนรับคู่ดาราคู่แรกที่ไลฟ์สดในวันนี้ (13 ต.ค.) คือ “ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ วัชรตระกูล” และ “ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี” โดยแค่คู่แรกก็ปังเกินต้านคนดูกว่า 2 แสน ล้านแตกตั้งแต่ 1 นาทีแรก ปิดยอดการขายได้ 6 พันบ้าน ฟาดไปกว่า 2 ล้านเลยทีเดียว




















