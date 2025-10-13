“เจนนี่” รับจบแทน “ลิลลี่” ทำไมแฮปปี้ ดี๊ด๊า ไม่ร้องไห้?

อีกหนึ่งดรามาที่ต้องเคลียร์ สำหรับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ หลังจากที่ “ลิลลี่” นารีนาท เชื้อแหลม โดนดรามา ไลฟ์สดดูดี๊ด๊า ไม่เศร้า ไม่ร้องไห้ ไม่รู้สึกแย่กับสิ่งที่เจนนี่กำลังเผชิญปัญหากับ “แม่เกตุ” ซึ่งเจนนี่ได้เผยผ่านโหนกระแสว่า
“คนมองว่าทำไมลิลลี่ไม่รู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเหรอ ซึ่งหนูสอนน้องเองว่าให้เขามูฟออน เรามีปัญหากับแม่อยู่ เขาก็มองว่าทำไมลิลลี่ขายของมีความสุข แฮปปี้ดี๊ด๊าได้ เขาอยากให้ลิลลี่เศร้า อยากให้ลิลลี่ร้องไห้ ซึ่งน้องกำลังโจมตีว่าทำไมไม่รีแอ็กชั่นกับเรื่องนี้ ซึ่งหนูมองว่าน้องไม่สมควรร้องไห้อีกต่อไป หนูอยากให้เขามีความสุข อยากให้หาเงินเยอะๆ ในเมื่อโอกาสมาแล้ว เราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
เขามองว่าไม่รักแม่ ไม่รักพี่เหรอ ทำไมไม่ค่อยพูดถึง แต่ทุกการกระทำที่ลิลลี่รีแอ็กชั่นออกไป หนูบรีฟ หนูสอนเขาแล้ว ให้เขาใช้ชีวิตยังไง หนูอยากให้สังคมเข้าใจเขา มันหนักกว่านี้อีกค่ะ นี่คือสิ่งที่พวกเราได้รับ แต่มันก็แลกมากับความสำเร็จที่เกิดขึ้น อยู่ในสโคปที่พวกเรายังรับได้อยู่ค่ะ นี่แหละได้มาก็ต้องเสียบางอย่าง แต่ก็ต้องยอมแลก”