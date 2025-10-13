“พีจัง-ปลาย” กลับมาชวนฟินอีกครั้ง เสิร์ฟซีนหวานปนเศร้า เปิดฉากซีรีส์ “UN-IN HEART หัวใจหรัญญ์” จากโปรเจกต์ “4 Destiny” เริ่ม 16 ต.ค. นี้

แฟนๆ ซีรีส์วายเตรียมหมอนและทิชชู่ให้พร้อม!! เพราะหลังจากนี้จะได้พบกับการกลับมาอีกครั้งของ “พีจัง กฤษณะ ปันใจ” และ “ปลาย ฉัตริน โชติทิฆัมพร” อีกหนึ่งคู่จิ้นฟินเวอร์จากซีรีส์ในตำนานอย่าง “Ai no Kisetsu ฤดูกาลแห่งรัก” จากโปรเจกต์ Viu original โดยคราวนี้ทั้งคู่พร้อมพาแฟนๆ ไปฟินกับซีนหวานแบบเต็มพิกัด และซีนอารมณ์สุดเศร้าจนต้องเสียน้ำตา ในซีรีส์โรแมนติก ดราม่า “UN-IN HEART หัวใจหรัญญ์” หนึ่งใน 4 โปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ “4 Destiny” โดยค่าย เมค อะ พิคเจอร์ โปรดักชั่น
จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจาก "หรัญญ์" หรือ "ฮาร์ท" (รับบทโดย พีจัง) นักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่ชีวิตส่วนตัวกลับไม่ราบรื่น ได้พบกับ "อันอิน" (รับบทโดย ปลาย) อดีตคนรักที่เป็นนักร้องหนุ่มอีกครั้งในรอบ 2 ปี
ซึ่งการพบกันในครั้งนี้ก่อให้เกิดความคิดถึง และความรักที่ไม่เคยจางหายไป "ฮาร์ท" จึงตัดสินใจพยายามหาทางกลับไปขอคืนดีอีกครั้ง แม้จะถูกปฏิเสธ และ มีก้างขวางคออย่าง "พีท" เพื่อนใหม่ที่เข้ามาใกล้ชิดกับ “อันอิน" แต่ "ฮาร์ท" ยังคงไม่ยอมแพ้เดินหน้าเต็มกำลัง เพื่อพาหัวใจดวงนั้นกลับมาอยู่กับเขาอีกครั้ง “หัวใจหรัญญ์”
เรื่องราวความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไร? และ "ฮาร์ท" จะสามารถพาหัวใจของ “อันอิน" กลับมาได้สำเร็จหรือเปล่า? ลุ้นไปพร้อมๆ กัน ใน “UN-IN HEART หัวใจหรัญญ์” หนึ่งในซีรีส์จากโปรเจกต์ “4 Destiny” ออกอากาศตอนแรก วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคมนี้ เวลา 20.00 น. ทาง Viu
