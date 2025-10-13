“เจนนี่” ร่ำไห้ เล่าจุดแตกหัก “แม่เกตุ” ประกาศล้างหนี้ให้แม่ 3 ล้าน เป็นครั้งสุดท้าย!

“เจนนี่” น้ำตาร่วงวางแผนตัดระบบวงจรการเป็นหนี้ “แม่เกตุ” มา 3 ปีแล้ว กว่าจะมาถึงจุดแตกหัก หวังแม่เปลี่ยนมายด์เซ็ต ชุดความคิดตัวเองใหม่ได้แล้ว พร้อมประกาศจ่ายหนี้แทนแม่เกตุครั้งสุดท้าย 3 ล้าน อยากให้เริ่มต้นใหม่
สร้างความสั่นสะเทือนให้กับการไลฟ์ขายของในโลกออนไลน์ ทำเอา “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ถูก “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ล่อซื้อให้มาเอาเงิน 3 ล้านจากการขายไลโอ เมื่อคืนที่ผ่านมา ที่รายการ แต่ก็ไม่วายถูกถามเรื่องดรามา “แม่เกตุ” ซึ่งมีปัญหากัน ถึงขั้นเจนนี่บล็อกแม่เกตุ ประกาศงดช่วยเรื่องหนี้ โดยเจนนี่เผยว่า
-เรื่องทะเลาะกับแม่มันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่คอนเทนต์ ทุกอย่างมันสะสมเยอะจนมาถึงวันที่มันจะต้องมีจุดเปลี่ยนแล้ว หนูแค่อยากเปลี่ยนเรื่องนี้ก่อนลูกสาวทั้ง 2 คนหนูจะโตขึ้น หนูไม่อยากให้เขาต้องมาเป็นเหมือนหนู
-หนูไม่ได้เพิ่งจะมาหาทางออก หนูคิดมา 3 ปีแล้ว หนูลองทางอื่นมาเยอะแล้ว หนูพยายามจะทำให้มันดีที่สุด ทางออกทางนี้มันเจ็บ แม่เจ็บ น้องสาวหนูเจ็บ แต่คิดว่ามันจะจบ
-ตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นยังไม่ได้คุยกับแม่อีกเลย ยังไม่ปลดบล็อกแม่ หนูกลัวแม่ไม่คุยด้วย หนูทำให้คนไปด่าเขา อยากให้มองที่เป้าหมาย หนูอยากจะเปลี่ยนชุดความคิดของเขาจริงๆ หนูไม่อยากช่วยเรื่องเดิมๆ อีกแล้ว
-หนูอยากเปลี่ยนชุดความคิดของเขา บางทีเขาคิดว่าสิ่งนี้มันถูก ซึ่งเขาคิดแบบนั้นจริงๆ มาตั้งแต่เขาเกิดมาจนถึง ณ เวลานี้ บางทีเขาอาจจะต้องได้กับการคอนเฟิร์มจากบุคคลคล้ายๆ คนว่าสิ่งที่เขาเชื่อ เขาเป็นมันไม่ถูก บางทีลูกพูดมันเหมือนไปก้าวก่าย ไปสอน เพราะเราคือลูก อยากให้เขาได้มองภาพกว้างๆ ได้รับบทเรียนจริงๆ เพื่อเขาจะได้เปลี่ยนและไปต่อได้
-ไม่ว่าแม่กับหนูจะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปได้หรือไม่ อย่างน้อยๆ เจ้าหนี้ก็คงไม่ให้เขายืมเงินเพิ่มอีกแล้ว เจ้ามือหวยก็คงไม่มาขายเขาแล้ว มันคือผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว
-จากนี้ไม่อยากให้ใครไปด่าแม่เกตุแล้ว อยากให้มองภาพรวม ภาพสะท้อนว่าเขาเกิดมาแบบไหน อยากให้เขาได้บทเรียนเพื่อเปลี่ยนชุดความคิดเขา แม่พยายามหาทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เขาใช้วิธีไม่ถูกต้องมาตลอด หนูอยากให้เขาเป็นคนใหม่และมีความสุข
-ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่ให้ ให้มาเยอะมากๆ แล้ว แต่หนูลองมาหลายวิธีแล้ว เรื่องทั้งหมดมันเลยเกิดขึ้น 3 วันที่ผ่านมา คิดว่าแม่ได้รับบทเรียนหนัก หนูเห็นคลิปเขาร้องไห้ หนูก็รับไม่ได้ หนูรู้สึกผิด ที่หนูทำไปมันถูกหรือเปล่า
นอกจากนี้เจนนี่ได้ประกาศขอล้างหนี้ให้แม่ 3 ล้าน อยากจ่ายครั้งสุดท้าย ให้แม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ และใช้ชีวิตอย่างมีสติ