"เอียน วัตกินส์” ร็อกสตาร์โคตรอื้อฉาว กับความตายที่มีแต่คนสะใจ

“อยากให้มันตายมานานแล้ว!” อดีตแฟนสาวสุดแค้น สะใจหลัง "เอียน วอตกินส์" ร็อกเกอร์จิตป่วยถูกปาดคาดับในคุก
อดีตแฟนสาวของนักร้องนำวงร็อก Lostprophets “เอียน วอตกินส์” เผยว่าเธอรู้สึก “โล่งใจ” ที่เขาถูกฆ่าตายในเรือนจำ และยอมรับตรง ๆ ว่า “อยากให้เขาตายมานานแล้ว” พร้อมแปลกใจเพียงอย่างเดียวคือ “ทำไมมันถึงเพิ่งเกิดขึ้น”
โจแอนน์ มยัดเซลิกส์ อดีตแฟนสาวผู้มีบทบาทสำคัญในการเปิดโปงวอตกินส์ว่าเป็น “อาชญากรทางเพศสุดอันตราย” กล่าวกับ Daily Mail ว่า “ฉันรอรับโทรศัพท์แบบนี้มาตลอด” หลังทราบว่าอดีตคนรักถูกปาดคอเสียชีวิตในเรือนจำสหราชอาณาจักรซึ่งเขากำลังรับโทษจำคุก 29 ปีจากคดีล่วงละเมิดทางเพศ — รวมถึงกับทารก
“ตั้งแต่วันแรกที่เขาก้าวเข้าเรือนจำ เขาก็เหมือนเดินไปพร้อมเป้าหมายบนหลัง ฉันคาดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้เสียอีก” เธอกล่าว
มยัดเซลิกส์เผยว่าเธอใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดกลัวตลอดเวลาว่าวอตกินส์ “จะออกมาแล้วตามล่าฉันเพื่อแก้แค้น” ที่เธอช่วยเปิดโปงอาชญากรรมของเขาก่อนจะถูกตัดสินในปี 2013
“นี่คือความโล่งใจ” เธอกล่าวถึงการตายอันโหดร้ายของเขา “ฉันอยากให้เขาตายมานานแล้วหลังจากสิ่งที่เขาทำ ฉันรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก”
เธอยังบอกด้วยว่าไม่ได้รู้สึกเสียใจกับการตายของอดีตคนรัก เพราะ “ผู้ชายที่เธอเคยรักไม่เคยมีอยู่จริง”
“ผู้ชายคนนั้นไม่เคยมีอยู่จริงเลย เขาหลอกใช้ฉัน และคนที่ตายไปในคุกวันนี้เป็นคนแปลกหน้าสำหรับฉัน ฉันไม่เคยรักเขาเลย เขาแค่สวมบทบาทขึ้นมาเท่านั้น” มยัดเซลิกส์กล่าว
วอตกินส์ วัย 48 ปี เคยประสบความสำเร็จกับวง Lostprophets มากว่าทศวรรษ ก่อนจะถูกจับกุมในปี 2012 จากคดียาเสพติด และเมื่อตำรวจเข้าตรวจค้นบ้าน ก็พบคลังภาพลามกอนาจารเด็กและคลิปมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ — ตรงกับสิ่งที่อดีตแฟนสาวรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตลอดหลายปี
ต่อมาเขายอมรับว่าเคยล่วงละเมิดทารกของแฟนคลับหญิง โดยข้อความหนึ่งที่ส่งถึงคุณแม่วัยรุ่นเขียนว่า “ถ้าเธอเป็นของฉัน ลูกของเธอก็เป็นของฉันด้วย”
ในปี 2013 เขาถูกตัดสินจำคุกมากกว่า 30 ปี และผู้พิพากษายังสั่งห้ามไม่ให้ยื่นอุทธรณ์เนื่องจาก “ความโหดเหี้ยมที่น่าตกตะลึง” ตามรายงานของ The Independent
เช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา วอตกินส์ถูกทำร้ายขณะออกจากห้องขัง นักโทษรายหนึ่งใช้ของมีคมแทงที่ลำคอจนหลอดเลือดใหญ่ขาดและเสียชีวิตจากการเสียเลือดอย่างรุนแรง
แหล่งข่าวในเรือนจำระบุว่า การฆาตกรรมครั้งนี้ “โหดเหี้ยม” และ “น่าตกใจ แม้ในมาตรฐานของเรือนจำเอง”
เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ พร้อมอีกหนึ่งคนที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่า
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาถูกทำร้าย — ในปี 2023 วอตกินส์เคยถูกนักโทษร่วมคุมขังจับเป็นตัวประกันและรุมซ้อมนานกว่า 6 ชั่วโมงจากหนี้ยาเสพติดมูลค่า 1,200 ดอลลาร์ที่เขาถูกกล่าวหาว่ายังไม่ได้จ่าย
“นี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่มีคนพยายามปาดคอเขา ฉันคาดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้ เขาอยู่ในนั้นมาเกือบ 13 ปีแล้ว” มยัดเซลิกส์กล่าว