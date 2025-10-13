มันคือปาฏิหาริย์! “เชน ธนา” น้ำตาแตก นอนขายฟาดเกือบ 4 ล้าน ไลฟ์กับ “เจนนี่” 10 นาที 10 ล้าน!

เป็นการขายที่แฟนๆ ต่างเอาใจช่วย สำหรับ “เชน ธนา” หรือ “ธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์” อดีตบอยแบนด์ที่ผันตัวเป็นนักธุรกิจ ตอนนี้ชีวิตติดลบหนัก เหลือหนี้กว่า 500 ล้านปลายๆ จาก 881 ล้าน ทำงานใช้หนี้ 3-4 ปี ตอนนี้หนักสุด ไลฟ์ตั้งแต่เช้ายันค่ำ ไม่ได้จ่ายเงินเดือนเด็กมา 2-3 เดือน โรงงานมาช่วยดูแล เหมือนเข้าฟื้นฟูกิจการ
ซึ่ง เชน ธนา ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไปจ้าง “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ขายให้ โดยได้ร่วมเข้าไลฟ์ด้วย ซึ่งระหว่างไลฟ์ 10 นาที เชน ธนา ปิดยอดไปที่ 10 ล้านทำเจ้าตัวน้ำตาแตก
หลังจากไลฟ์กับเจนนี่เสร็จแล้ว เชนก็ยังกลับไปไลฟ์ต่อที่บ้าน แต่รอบนี้ด้วยความอ่อนเพลีย เลยนอนหลับลึกถึงขั้นกรน ซึ่งก็รับเหนาะๆ ไปอีกกว่า 2.6 ล้านบาท ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้าไปให้กำลังใจ บอกไม่เป็นไร ชาวเน็ตจะขายและซื้อกันเอง ให้นอนไปเลย ก่อนเจ้าตัวจะตื่นขึ้นมาเห็นยอดแบบงงๆ
งานนี้ทำหนุ่มเชน ธนา ไลฟ์มาราธอน จนยอดพุ่งฉิวเกือบ 4 ล้าน ทำเจ้าตัวน้ำตาแตกอีกรอบ บอกการที่เจนนี่ช่วยขายเป็นปาฏิหาริย์มาก กลับมาต่อลมหายใจ ดีใจมาก และขอบคุณพลังโซเชียลที่เรียกร้องให้ตนได้เข้าไลฟ์กับเจนนี่ด้วย