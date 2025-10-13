“แม่เกตุ” ยันไม่เคยด่าลูกเขย ไอ้เหี้xยิว ไม่เคยขู่ฆ่าใคร ขอทำงานใช้หนี้ (คลิป)

หลังก่อนหน้านี้หนุ่ม “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” สามีของสาว “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ได้ออกมาไลฟ์แฉว่า “แม่เกตุ” แม่ของเจนนี่ ได้โทร.ไปหาแม่ของตน เพื่อบอกให้ตนเลิกกับเจนนี่ซะ และให้แม่มาเอาตนกลับบ้านไป พร้อมเรียกจิกด้วยถ้อยคำหยาบคายว่า “ไอ้เหี้xยิว”
โดยบอกว่าเพราะยิวทำให้เจนนี่เปลี่ยนไป ปั่นหัวให้เจนนี่เกลียดครอบครัว ซึ่งตนฟังแล้วโคตรแค้น เพราะแม่ยังถูกขู่อีกว่า ถ้าไม่มาเอายิวกลับบ้าน จะสั่งเก็บยิว
แต่ล่าสุดงานนี้ “แม่เกตุ” ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้ว หลังมีคอมเมนต์ถามถึงประเด็นดังกล่าว ขณะไลฟ์ขายของ โดยคุณแม่ยืนยันว่า ไม่เคยขู่ฆ่าใคร และไม่เคยด่าใครด้วยคำหยาบคำนั้น บางอย่างไม่ได้ทำ ก็ต้องยืนยันว่าไม่ได้ทำจริงๆ แม่พูดไม่เก่ง แต่ขอยืนยันว่าไม่เคยทำ หลังจากนี้ขออนุญาตทำงาน เพื่อใช้หนี้ดีกว่า