"ณวัฒน์" แนะ "อนุทิน" เอาเวลาไปช่วยประชาชน หลังศาลยกฟ้องคดีหมิ่นฯ ปมวิจารณ์โควิด แต่นายกฯ สั่งอุทธรณ์

วันนี้ (12 ตุลาคม 2568) นักธุรกิจนางงามชื่อดัง "ณวัฒน์ อิสรไกรศีล" ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้มีการฟ้องตนเองข้อหาหมิ่นประมาทกรณีวิจารณ์เรื่องโควิดในช่วงที่อีกฝ่ายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุว่า... "นายกอนุทินฟ้องหมิ่นประมาทผมเรื่องวิจารณ์โควิด ศาลยกฟ้องแต่นายกอุทธรณ์ต่อ"
นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้มีการแสดงความเห็นด้วยว่า... "คนสาธารณะวิจารณ์ก็ไม่ได้ศาลบอกมูลเหตุไม่เพียงพอท่านนายกก็สั่งให้ทีมอุทธรณ์ จนศาลรับเข้าสู่ขบวนการสืบสวน เรื่องแค่นี้เองอยากให้ท่านเอาเวลาไปช่วยประชาชนให้มากที่สุดดีกว่าครับ"
ขณะที่ความเห็นส่วนใหญ่ต่างก็เห็นด้วยและเข้ามาให้กำลังใจเจ้าตัวกันอย่างมากมาย