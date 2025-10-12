“แอ๊ด คาราบาว” ลั่นผมพลาดไปแล้ว ประกาศเลิกโพสต์การเมือง

เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิง ที่มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอยู่บ่อยๆ สำหรับ “แอ๊ด คาราบาว” หรือ “แอ๊ด ยืนยง โอภากุล” ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดัง และศิลปินแห่งชาติ แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ (11 ต.ค.) อยู่ๆ เจ้าตัวก็ออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊ก ว่าจะเลิกโพสต์เรื่องการเมืองแล้ว
โดยได้โพสต์รูปตนเอง พร้อมใส่ข้อความว่า “#ผมพลาดไปแล้วที่ไปโพสต์เรื่องการเมือง ขอลงโทษตัวเอง ลบโพสต์ และเลิกโพสต์ครับ...พี่น้อง” ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหลายคนแอบสงสัยไม่น้อย ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ทำไมอยู่ๆ เจ้าถึงออกมาโพสต์แบบนี้