สรุปประเด็น หลวงปู่ทวดรุ่นกังขา ตอกหน้าเซียนพระ ประชุมเพลิงพันทิพย์

หลังจากถกเถียงกันมาหลายวัน ระหว่าง “บอย ท่าพระจันทร์” อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย กับ “โอ๊ต บางแพ” ประเด็น เหรียญหลวงปู่ทวดทองคำ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ที่จู่ๆ เหรียญนี้ก็โผล่เข้ามาในตลาดและกำลังไต่ราคาไป 5 ล้าน โดยเหรียญนี้มาอยู่ในมือบอย ท่าพระจันทร์ พอโอ๊ต บางแพ เห็น ก็ออกมาสวดว่า เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 นี้มันไม่คม มันบวม และไม่มีรอยผ่าปาก ยืนยันว่าต้องมีรอยผ่าปากถึงจะแท้
ด้านฝั่งบอยบอกว่า แท้ ต้องดูที่การตัดขอบของเหรียญ แล้วก็ใส่ยับว่า สันขวาน เป็นวาทกรรมที่ฟาดกันมันหยด จากนั้นมีตัวใหญ่ในวงการพระ ดาหน้าออกมายืนข้างบอย ท่าพระจันทร์ ไม่ว่าจะเป็น โทน บางแค, อ.รักษ์ ศรีเกตุ, อุ๊ กรุงสยาม, ป๋อง สุพรรณ ยืนยันว่า แท้และต้องดูตัดขอบ แม้แต่ พยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ก็บอกว่า ต้องดูที่ตัดขอบ
จนนำไปสู่การมาดีเบตในรายการโหนกระแส โอ๊ตลากเรื่องการสร้างพระออกมาอธิบายว่า เนื้อทองต้องปั๊มก่อนเนื้ออื่นๆ เพราะมันอ่อน และเมื่อปั๊มมาแล้วจะต้องคม เพราะเนื้อทองมันอ่อนจึงทำให้เกิดความคมชัด เป็นไปไม่ได้ที่จะมาปั๊มทองเป็นเนื้อสุดท้าย ทำให้เหรียญออกมาบวมไม่ชัด ตรงกันข้ามกับบอยที่เคยออกมาบอกว่า อาจจะมีการปั๊มเหรียญทองสุดท้าย ต้องดูที่การตัดขอบ เหตุการณ์ในรายการจบไปแบบไม่เคลียร์ ไม่รู้แท้หรือเก๊ แต่เสียงส่วนใหญ่คนดูและคอมเมนต์ต่างเอนไปที่บอย ท่าพระจันทร์
กระทั่งวันถัดมาที่ “นรบดี คณานุรักษ์” ทายาทรุ่นเหลนของ “ท่านอนันต์ คณานุรักษ์” ผู้ที่เป็นผู้นิมิตเห็นหน้าหลวงปู่ทวด และได้นำมาปรึกษากับหลวงปู่ทิม วัดช้างไห้ เพื่อขออนุญาตสร้างพระหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ เรียกว่า เป็นต้นตำรับ การสร้างพระหลวงปู่ทวดเพราะเป็นผู้นิมิตเห็นหน้าหลวงปู่ทวด และเป็นการสร้างหลวงปู่ทวดที่ดังที่สุด ถ้าเป็นพระหลวงปู่ทวดที่ดังที่สุด ที่เป็นต้นตำรับ ต้องเป็นรุ่นของตระกูลคณานุรักษ์ วัดช้างไห้
ดังนั้นเมื่อทายาทของตระกูลคณานุรักษ์ ออกโรงจึงเป็นอะไรที่ ทุกคนต้องเบิ่งตาดู เถียงกันไม่ออก ซึ่งคุณนรบดี ได้นำเอาบันทึกของท่านอนันต์มาเปิดในรายการให้เห็นจะจะ สรุปรวบรัดให้เข้าใจง่ายๆ ตรงนี้เลยว่า เหรียญหลวงปู่ทวดทองคำ ปี 2508 รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์ วัดช้างไห้ ตระกูลคณานุรักษ์ไม่มีการจดบันทึกไว้ “ไม่มีการสร้างว่างั้นเถอะ” แต่ในปี 2508 นั้นมีการสร้างพระกริ่งหลวงปู่ทวดบัวรอบ 5000 องค์ โดยมีการหล่อมาจากกรุงเทพ และนำมาปลุกเสกวันที่วัดช้างไห้วันที่ 14-16 เม.ย. 2508
เหรียญหลวงปู่ทวดทองคำ เลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ณ ตอนนี้จึงเป็นเหรียญที่ไม่มีประวัติการสร้าง แต่ทายาทคณานุรักษ์ก็บอกว่า อาจจะเป็นผู้อื่นสร้างก็ได้ อย่างไรก็ตาม หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการ ได้ให้ความรู้ว่า เท่าที่เคยได้ยินมา ในการสร้างพระสมัยโบราณ จะสร้างตามฤกษ์ยาม และใน 1 ปี จะสร้างแค่ครั้งเดียว ดังนั้นจึงเป็นไปได้น้อยมากที่วัดช้างไห้จะสร้างรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ในปี 2508 ซ้ำในปีเดียวกัน
หากจะมีผู้อื่นมาสร้างพระในวัดช้างไห้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย และสมัยก่อนผู้ที่จะสร้างพระไม่ใช่ใครก็ได้เหมือนทุกวันนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีฐานะดี มีเกียรติมียศ เป็นที่ยอมรับ มีจุดประสงค์ในการสร้างที่ชัดเจน
แม้แต่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร หรือ พระองค์ชายกลาง ยังให้ราชเลขา ติดต่อมาที่ท่านอนันต์ เพื่อปรึกษาเรื่องการสร้าง เหรียญหลวงปู่ทวด หลังเตารีด ปี 2505 วัดช้างไห้ ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุด และดังที่สุด หากสร้างหลังปี 2512 ที่หลวงปู่ทิมสิ้นไปแล้ว ก็จะเป็นรุ่นที่ไม่ได้รับการปลุกเสกจากหลวงปู่ทิมเหมือนรุ่นของตระกูลคณานุรักษ์
สำหรับประวัติการสร้างเหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ ของ ท่านอนันต์ คณานุรักษ์ ทางทายาทได้เปิดหนังสือที่ท่านอนันต์ได้บันทึกไว้ ให้ได้เห็นกันในรายการโหนกระแส โดยสรุปรายละเอียดดังนี้
-ตระกูลคณานุรักษ์นิมิตถึงหน้าหลวงปู่ทวด จึงได้มาปรึกษากับหลวงปู่ทิม วัดช้างไห้ จะสร้างพระหลวงปู่ทวด ตามหน้าตาที่เห็นในนิมิต โดยจะสร้าง 84,000 องค์ เท่ากับพระธรรมขันธ์ แต่เนื่องจากการมีฤกษ์ทำให้สร้างไม่ทันได้ 64,000 องค์
-รุ่นที่ 1 ปี 2497 พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง และพิมพ์เล็กพระรอด โดยเป็นพิมพ์ใหญ่ 12 พิมพ์ และพิมพ์เล็ก 4 พิมพ์ รวมทั้งหมด 16 พิมพ์(แต่เซียนหลายสำนักบอกว่า มีพิมพ์ใหญ่แค่ 2-3 พิมพ์) เหตุที่ต้องสร้าง 16 พิมพ์ มาจากคาถาบูชาหลวงปู่ทวดที่มี 16 คำ
-รุ่นที่ 2 ปี 2500 เหรียญหัวโต
-รุ่นที่ 3 ปี 2505 หลวงปู่ทวดเตารีด พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร หรือ พระองค์ชายกลาง ให้ราชเลขาติดต่อมาให้ท่านอนันต์ไปพบ เพราะอยากสร้างหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ สร้างพระโลหะ โดยสร้างเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2505 หลวงปู่ทวดหลังเตารีด มีการสร้างพิมใหญ่เตารีดทองคำ มีแค่ 2 องค์ที่เป็นทองคำ องค์แรกพิมพ์ใหญ่ท่านอนันต์ถอดให้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น อีกองค์หนึ่งพิมกลางปัจจุบันอยู่กับน้าของคุณนรบดี คณานุรักษ์ เท่านั้น
-รุ่นที่ 4 ปี 2508 มีบันทึกว่า 27 ธ.ค 2507 มีการสร้างพระหลวงปู่ทวดรุ่นพระกริ่งบัวรอบ โดยมีการหล่อ 5000 องค์ จาก กรุงเทพ และมาปลุกเสกที่วัดช้างไห้ วันที่ 14-16 เม.ย. 2508 บูชา 150 บาท สร้างเพื่อนำเงินไปสร้างโรงเรียน ราคาปัจจุบัน 100,000-400,000 ไม่มีการสร้างหลวงปู่ทวดทองคำเลื่อนสมณศักดิ์
เมื่อไม่มีประวัติการสร้างที่ชัดเจน เหล่าเซียนพระทั้งหลายที่ออกมาการันตีต่างถูกตั้งคำถามมากมาย สั่นคลอนความน่าเชื่อถือ สะเทือนทั้งห้างพันธ์ทิพย์ เหมือนเป็นการจุดไฟประชุมเพลิง เหรียญหลวงปู่ทวดทองคำเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 กลายเป็นเหรียญที่มีข้อกังขา ไปต่อได้ยาก