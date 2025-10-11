ชาวนนทบุรีห้ามพลาด!! 18 ตุลาคมนี้ พบกับร้านอาหาร “Let’s Chill New Cool” พร้อมชมฟรีมินิคอนเสิร์ตจาก “โดม ปกรณ์ ลัม, Y2Z และ EMPRESS

ข่าวดีสำหรับสายกินย่านปากเกร็ดนนทบุรี เพราะตอนนี้มีร้านอาหารสไตล์โมเดิร์น Let’s Chill New Cool ที่เพิ่ง รีโนเวทโฉมใหม่ มีห้องแอร์ และดนตรีสด พร้อมห้องคาราโอเกะ มาไว้บริการ เหมาะกับทุกวัย ตั้งแต่วัยเด็ก ไปจนผู้ใหญ่ จะสายปาร์ตี้ หรือนัดคุยงาน ก็มีห้องหลากหลายไว้ให้พร้อม รวมถึงยังมี ห้อง Kids Club สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ที่จะพาลูกๆมาสนุกกับเครื่องเล่น พร้อมอิ่มอร่อยไปกับอาหารหลากหลายเมนูที่น้องๆหนูๆ ทานได้
โดยเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านที่หลายๆ คนการันตีว่ามาแล้วต้องทาน เพราะรสชาติอร่อย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่ ซี่โครงหมูอบซอสบาบีคิว,พิซซ่าเลทซ์ชิลล์, ขาหมูฮ่องกง, ทีโบนสเต็กซอสครีมมัสตาร์ดและซอสพริกไทย, แกงส้มปูไข่ผักรวมหม้อไฟ และปลากะพงฟู่ฟ่า ฯลฯ
ซี่โครงชิ้นใหญ่อบมากำลังดี จนเนื้อร่อนออกจากกระดูก นุ่มละลายในปาก หอมกลิ่นซอสบาร์บีคิวสุดเข้มข้น บอกเลยจานนี้เด็ดมาก ใครได้ทานต้องติดใจจนกลับมาทานซ้ำแน่นอน
พิซซ่าเลทซ์ชิลล์ พิซซ่าแผ่นบางกรอบ โรยด้วยชีสแน่นๆ อร่อยครบรสด้วย หน้าเป็ดกรอบ ลาบไก่ และซอสเผ็ดกุ้ง
ขาหมูฮ่องกง ขาหมูไซส์กำลังดี ตุ๋นโดยใช้เทคนิคเฉพาะของเลทซ์ชิลล์ ทำให้ตัวหนังยังตึงไม่เละ แต่ให้สัมผัสนุ่มละลายในปาก มีกลิ่นหอมของเครื่องสมุนไพรยาจีน รสชาติเค็มนัว เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มและเครื่องเคียง
ทีโบนสเต็กซอสครีมมัสตาร์ดและซอสพริกไทย ที่สามารถเลือกระดับความสุกได้ ทานคู่กับตัวซอสของทางร้านช่วยตัดเลี่ยน และชูรสชาติเนื้อได้อย่างดีเยี่ยม
แกงส้มปูไข่ผักรวมหม้อไฟ รสจัดจ้าน รับประกันไข่ปูเน้นๆ เสิร์ฟในหม้อไฟร้อนๆ รับรองเปรี้ยวแซ่บถึงใจ
ปลากะพงฟู่ฟ่า ปลากะพงสดๆ ตัวเป็นๆ ทอดในน้ำมันร้อนๆ จนให้สัมผัสกรอบฟู เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดสุดจี๊ดจ๊าด
โดยร้านจะเปิดตัวโฉมใหม่ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคมนี้ ซึ่งไฮไลท์ของงานตั้งแต่เวลา 21.00 น เป็นต้นไป พบกับฟรีมินิคอนเสิร์ตของศิลปินทั้ง 3 วง ได้แก่วง “Y2Z” แห่งค่าย “A BEAR DAY” ในเครือ Khaosan Entertainment, วง “Empress” แห่งค่าย “Rising Entertainment” และนักร้องยุค 90 อย่าง “โดม-ปกรณ์ ลัม” ที่ขนเพลงฮิตในอดีตอย่างเพลง ยิ่งรักเธอ, สมมุติ, เวลา และอย่ารักเขาได้มั้ย ฯลฯ
พิเศษ!! โปรชั่นสุดว้าว...เฉพาะเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น (เงื่อนไขเป็นตามที่ร้านกำหนด)
-ส่วนลดค่าอาหาร 10% เมื่อมาทานอาหารช่วงกลางวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 11.00 น. - 16.00 น.
-ส่วนลดค่าห้องคาราโอเกะ 50% (1 ต.ค. - 30 พ.ย.68)
-เทศกาลกินปลา Fresh Fish Fest ทุกเมนูราคาเพียง 299.- เฉพาะเมนูที่ร่วมโปร (1 - 30 ต.ค.68)
-โปรเลี้ยงวันเกิด(ตรงวัน) / รับปริญญา / เกษียณ รับส่วนลดค่าอาหาร 10-15% (ลด 15% เมื่อ
ชำระเงินสด และ 10% เมื่อชำระเป็นบัตรเครดิต)
Let’s Chill New Cool เปิดให้บริการทุกวัน จ.-พฤ. 16.00 น. - 24.00 น. และ ศ.-อา. 11.00 น. - 24.00 น. ร้านตั้งอยู่ ถนนชัยพฤกษ์ ปากเกร็ดนนทบุรี หรือมาตามโลเคชั่นที่ปักหมุดด้านล่างนี้ได้เลย
https://maps.app.goo.gl/7Wx7zbGGXYBbe82x5?g_st=ipc
สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Tel: 098-555-8888 หรือ 098-333-8888 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage https://www.facebook.com/letschill.mr?mibextid=LQQJ4d