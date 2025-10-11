xs
ชุดรัดติ้ว “ใหม่ ดาวิกา” โดนสับเละ เน้น...เกินไป ไม่มองหน้าเลย!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นคนที่สารพัดจะดรามาจริงๆ สำหรับ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ล่าสุดควงหวานใจ “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ไปร่วมงานแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ “แบมแบม กันต์พิมุก ภูวกุล” หรือ “แบมแบม GOT7” ก็โดนโฟกัสชุดรัดติ้ว ที่ทำให้ชาวเน็ตโฟกัสไม่ตรงจุด วิจารณ์สนั่น อาทิ ใส่ชุดอะไรของมันวะ, มองเห็น...ก่อนเลย, นึกว่าใส่แพมเพิส, หรือตาเราไม่ถึง มองไม่สวย, ชุดไม่ได้เลย , ไม่ได้ดูหน้าเลยว่าใครเดินหน้า, สวยอ่ะยอมรับ แต่ชุดที่ใส่..., อยากรู้หายใจออกไหม ฯลฯ

ขณะที่ชุดดังกล่าวก็ทำชาวเน็ตเสียงแตก มีคนปกป้องดาวิกา ถ้าหุ่นไม่ดีจริง คงดับอนาถ แต่ใหม่ถ่ายรูปออกมาสวยทุกมุม เรียกว่าซ้ายขวาหน้าหลังส่งให้ใหม่ ดาวิกา สวยจึ้ง
































