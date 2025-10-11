ชุดรัดติ้ว “ใหม่ ดาวิกา” โดนสับเละ เน้น...เกินไป ไม่มองหน้าเลย!

เป็นคนที่สารพัดจะดรามาจริงๆ สำหรับ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ล่าสุดควงหวานใจ “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ไปร่วมงานแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ “แบมแบม กันต์พิมุก ภูวกุล” หรือ “แบมแบม GOT7” ก็โดนโฟกัสชุดรัดติ้ว ที่ทำให้ชาวเน็ตโฟกัสไม่ตรงจุด วิจารณ์สนั่น อาทิ ใส่ชุดอะไรของมันวะ, มองเห็น...ก่อนเลย, นึกว่าใส่แพมเพิส, หรือตาเราไม่ถึง มองไม่สวย, ชุดไม่ได้เลย , ไม่ได้ดูหน้าเลยว่าใครเดินหน้า, สวยอ่ะยอมรับ แต่ชุดที่ใส่..., อยากรู้หายใจออกไหม ฯลฯ
ขณะที่ชุดดังกล่าวก็ทำชาวเน็ตเสียงแตก มีคนปกป้องดาวิกา ถ้าหุ่นไม่ดีจริง คงดับอนาถ แต่ใหม่ถ่ายรูปออกมาสวยทุกมุม เรียกว่าซ้ายขวาหน้าหลังส่งให้ใหม่ ดาวิกา สวยจึ้ง