“เจนี่” ยับยั้งชั่งใจพักก่อนกับการมีความรัก อยากให้เกียรติลูกสาว

ไปโกนหัวบวชชีก็แล้ว แต่ดรามาไม่เคยหลุดออกจากตัวดาราสาว “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ได้เลยสักที จะต้องมีไม่เรื่องเล็กก็เรื่องใหญ่ ขณะบวชก็ยังเจอ สึกออกมาแล้วดรามาก็ไม่ได้น้อยลง อาทิ บวชแล้วไม่ช่วยอะไร สึกปุ๊บดรามาทันที สึกแล้วก็มีความรักเลย เจนี่ขอเคลียร์ ในรายการคุยแซบ Show กับทุกดรามา
ปาร์ตี้งานวันเกิด?
เจนี่ : สนุกดีค่ะ ตอนแรกไม่คิดว่าจะมาจัดด้วยวัย แต่เห็นเพื่อนๆ นานๆ จะเจอกันสักทีนึง ไม่ต้องมีของขวัญแค่ได้เห็นหน้าเพื่อนก็มีความสุขแล้วค่ะ
มีคนส่งดอกไม้มาให้ ลงสตอรี่?
เจนี่ : เขาเป็นน้องๆ ที่เป็นดีไซเนอร์ ส่งดอกไม้ให้ย้อนวันเกิดเจนี่เอง
วันเกิดมีหนุ่มๆ ส่งดอกไม้มาให้บ้างมั้ย?
เจนี่ : ไม่มีค่ะ เปลืองเงิน ไม่มีเลย พอมีโนล่าแล้วการที่เจนจะพูดอะไรต้องให้เกียรติลูกสาว ไม่ใช่ว่าอยากจะพูดหรือไม่พูด ท้ายที่สุดแล้วลูกคือคนที่สำคัญในชีวิต เราควรปฏิบัติตัวยังไง และควรจะระวังตรงไหนบ้าง เพื่อชีวิตของลูกสาว เขาคือหัวใจของเราค่ะ การที่เราจะทำอะไรจะพูดอะไรไม่ใช่แค่กรอง เขาคือชีวิตของเราอีกคนนึง เราต้องแคร์ในสิ่งที่เราทำทุกวินาที
ทำอะไรต้องโดนดรามาตลอด?
เจนี่ : เข้าใจมากค่ะ เข้าใจวัฎจักรของความเป็นข่าว เข้าใจวัฏจักรของดรามา เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมชาติ ถ้ามันไม่เกิดก็เป็นเราจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้ เราจะอยู่กับตรงนั้นยังไง เราจะมีวิธีการรับมือเพื่อที่จะเป็นเจนี่ทุกวันนี้ยังไง
ดรามาสึกปุ๊ปปาร์ตี้ปั๊บ?
เจนี่ : เจนว่าทุกคนต้องแยกแยะบวชส่วนบวช ปาร์ตี้ส่วนปาร์ตี้ พาร์ตบวชจบไปแล้ว ไม่ใช่ว่าใส่จีวรมาปาร์ตี้ การนอนดึกมันก็มีบ้างที่เราปาร์ตี้ ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือนร้อน อายุขนาดนี้แล้วคงไม่ต้องมานั่งบอกกล่าวทุกคนในเรื่องของการนอน ในเรื่องของการปาร์ตี้ การบวช
โสดแล้วแซบ หลายคนเชียร์ให้เจอความรักที่ดี?
เจนี่ : อย่าเพิ่งค่ะ พักก่อนนะคะ
มุมมองความรักตอนนี้เป็นยังไง?
เจนี่ : เจนรู้สึกว่าความรักการที่มีก็คือเรื่องที่ดี ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลย แต่ต้องอยู่บนความมีสติด้วยค่ะ เราต้องรู้ตัวว่าเราผ่านเรื่องราวแบบไหนมาบ้าง เรามีประสบการณ์และการเรียนรู้มาเยอะ การที่เรามีความรักไม่ใช่เรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่มีความสุข แต่เราต้องคิดรักยังไงให้อยู่บนความมีสติมองเห็นว่าไม่ใช่รักฉาบฉวย ไม่ใช่มองเห็นวันสุขแค่วันนี้ ยับยั้งชั่งใจหลายๆ อย่างบวกกับสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยตอนนี้เรายังสบายตัวกับความเป็นเจนี่ทุกวันนี้ มีลูกสาวแบบนี้
บทบาทใหม่การเป็นดีเจ จะไปเวทีระดับโลก?
เจนี่ : เรียกว่าน้องใหม่ดีกว่าค่ะ เจนเปิดแผ่นมาเป็น 10 ปี แต่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้ให้คนเห็นในโซเชียลของเราด้วยความที่มันยังไม่ถึงเวลา มันเป็นงานอดิเรกของเราไปแล้ว แต่ที่ไปคือวอชิงตันดีซี มันเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต เป็นการเปิดตัวเราจริงๆ กับการมิกซ์เพลงให้คนอื่นฟังมันคงถึงเวลาแล้ววันนี้อายุเท่านี้ ไปร่วมแจมกับเวย์ เจนไม่ใช่คนที่ไนท์ไลฟ์เลย พอไปแบบนั้นเหนื่อยมาก
ถ้าในเมืองไทยมีโอกาสได้ดูมั้ย?
เจนี่ : มีค่ะ มีติดต่อมาพอสมควร แต่เจนอยากจะบอกว่าเราไม่สู้ชีวิตกลางคืน แต่ถ้าจะไปเดี๋ยวโด๊ปได้ เพื่อไปทำงานช่วงกลางคืน
มีโอกาสจะไปทำธุรกิจที่อเมริกา?
เจนี่ : ใช่ค่ะ ตอนนี้ไปรู้จักกับรุ่นพี่คนนึง อยากจะทำอะไรที่ไปอีกสายอาชีพนึง บวกด้วยประสบการณ์ชีวิต เจนอยากไปในหลายๆ ทางที่ไปได้ รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์อีกแบบนึงค่ะ ยังไปกลับที่ไทย
ที่งานดีเจ มีคนอื่นไปด้วยมั้ย?
เจนี่ : ไม่มี เวย์เขาเป็นพี่ชายเจนมาก เวย์เขาดุมากนะ เขาวัฒนธรรมไทยมากนะ การที่เราจะพูดอะไรโฉงฉางยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิด จะมีคนนั้นคนโน้น
ตอนบวชมีข่าวลือตลอด?
เจนี่ : ไม่เคยคิดจะออกมาพูดเลย เพราะว่ามันคือช่วงที่เราสงบจริงๆ และการที่เราต้องออกมาพูดอะไรมันไม่ใช่เวย์ของเจนี่ เรารู้ว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่ ถ้าหัวใจเราแข็งแรงมันไม่ต้องพูดอะไรออกไปแล้ว มันคือการโชว์ออกทางพลังงานทางความรู้สึกมากกว่า
จุดเริ่มต้นของการตัดสินใจบวช?
เจนี่ : อยากบวชตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว แต่ยังไม่มีโอกาส ผัดวันประกันพรุ่งมาเรื่อยๆ จนรู้สึกว่าวันนี้ถึงเวลาแล้ว แต่ตอนบวชกำลังทำหนังอยู่เปิดเรียบร้อยหมดแล้ว ถ้าวันนี้เจนไม่บวชจะผลัดไปเรื่อยๆ อีก เลยตัดสินใจเอาวันนี้แหละ คนคิดว่าเจนี่บวชอยากจะแก้กรรมหรือเพื่อให้โน่นนี่ สิ่งที่เจนทำชอบสวดมนต์ ปฏิบัติ นั่งสมาธิอยู่แล้ว เวลาเจนบวชเจนอยากเสริมกับสิ่งที่เจนปฏิบัติให้มันมีพลังงานมากขึ้นไปอีก
ห่วงลูก ลูกมีผลต่อการตัดสินใจมั้ย?
เจนี่ : มีผลค่ะ ตอนนั้นตื่นเต้นนอนหลับบ้างไม่หลับบ้าง เพราะเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับชีวิตจริงๆ เป็นก้าวสำคัญของชีวิตจริงๆ เจนบอกโนล่าทุกวันเดี๋ยวหม่ามี้จะบวชนะลูก การบวชคืออย่างนี้นะคะ อย่างเดียวที่โนล่าไม่เข้าใจคือเรื่องของการโกนผม เราบอกเหมือนกับการเป็นนักเรียนต้องอยู่ในระเบียบวินัยเท่านั้นเอง อธิบายอะไรที่เข้าใจได้ง่าย แต่พอถึงวันจริงเราเห็นสายตาของเด็กเขาจะไม่เข้าใจ หม่ามี้โกนผมเพราะโดนทำโทษหรือเปล่า แต่สิ่งที่เจนเชื่อเจนปฏิบัติเจนอยากสอนลูก ธรรมะคืออะไร ไม่ได้เป็นอะไรที่ไกลตัว มันใกล้ตัวทุกคนมาก
ตอนลูกก้มไปกราบ พูดอะไรกับลูก?
เจนี่ : เจนบอกว่าดูแลตัวเองดีๆ นะลูก เจนก็เหมือนหัวใจแตกสลาย สิ่งที่รู้สึกตอนนั้นคือมันทรมานมันบีบหัวใจมาก ลูกกลัวหม่ามี้จะบวชตลอดไป ลูกคือหัวใจของเรา แต่เจนต้องแยกให้ได้ว่าวันนี้เจนทำอะไร
พอสึกมาแล้วลูกเป็นยังไง?
เจนี่ : โนล่าขอสวดมนต์ทุกคืน เขาก็ทำได้ดี
ก่อนบวชมีมารผจญมั้ย?
เจนี่ : ไม่เจอ เพราะเจนไม่พูดอะไรเลย ไม่บอกใครเลย ไม่มีใครรู้อะไรเลย สิ่งที่เจนรู้สึกคือไม่รู้ว่าจะมีอะไรมั้ย เจนเลยอยากป้องกันตัวเองไว้ก่อนจะถึงวันบวช เพื่อนจะบอกนานา ไม่มีใครเชื่ออะไรเจนี่เลยจนวันที่เจนโกนผม ยังไม่ช็อกเท่ากับที่บวชไปแล้ว 9 วัน บอกเพื่อนเดี๋ยวอยู่ต่อนะ ทุกคนกลัวว่าจะไม่สึก
บวช 9 วันแรกได้อะไรบ้าง?
เจนี่ : ได้สิ่งที่เราตั้งใจไว้เลย ความสงบ เราได้ตั้งใจปฏิบัติ เรามีความสุขมากจนเราไม่รู้จะทำอะไรจนแผ่เมตตา รู้สึกว่าถึงแม้เจนจะเจออะไรก็ตาม เจนมีความสุขมากเลย
วันสึกร้องไห้หนักมาก?
เจนี่ : ตอนนั้นยอมรับว่าใจเจนไปแล้วจริงๆ เวลาทำก็อยากทำให้ถึงที่สุดจริงๆ ด้วยความห่วง เราต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่บนโลกใบนี้ มันต้องกลับ เราร้องไห้คนที่บวชจะรู้ ไม่สามารถเป็นคำพูดได้เราต้องออกมาเผชิญกับโลกนี้มันหนักขนาดไหน เวลาเราอยู่ข้างในหัวใจมันเบามาก มันมีความสุขแบบไม่มีคำไหนมาบอกได้เลย มีเงิน 100 ล้านก็ซื้อความสุขวันบวชไม่ได้
รู้มั้ยมีดรามาตอนบวช?
เจนี่ : รู้ค่ะ วันนั้นไปเช้าเย็นกลับ ไปหาหลวงปู่ศิลา เจนไม่เคยเอาเรื่องพวกนี้มาลงสื่อ รู้สึกเป็นเรื่องเซนซิทีฟ เจนเคยพบท่านหลายครั้งแล้ว ก่อนบวชไปขอคำอวยพรจากท่าน บอกท่านว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ใส่จีวร อยากจะเข้าไปกราบท่านอีกสักครั้ง วันนั้นมีโอกาสได้ไป ครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่ได้มาปฏิบัติแบบนี้บ่อยๆ เราได้ไปกราบเกจิตรงนั้นกับสิ่งที่เราได้กระทำด้วยหัวใจตีมูลค่าไม่ได้จริงๆ ค่ะดรามาเจนไม่ได้เก็บเข้ามาในหัวใจ เจนไม่คิดอะไรเลย คนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรบางอย่าง เจนก็ยังไม่ได้ออกมาพูด การที่คนคิดไปตามภาพที่เขาเห็นได้แค่นั้นก็คือได้แค่นั้น ขณะนั้นเจนกำลังปฏิบัติหน้าที่ไม่มีโอกาสได้ออกมาพูด ก็รู้สึกว่าวางไว้ตรงนั้น
ตอนนี้มีแต่คนอยากให้เป็นทอม?
เจนี่ : จริงค่ะ คือเราไม่ได้คาดคิดว่าลุคทอมๆ จะเหมาะกับลุคเรา ซีรีส์อะไรลุคนี้เจนรับได้หมด แต่คนจะชอบมั้ย ก็ต้องดูบทด้วย
ตอนนี้เป็นผู้จัดซีรีส์?
เจนี่ : เราชอบลงดีเทลทุกอย่าง ชอบที่จะดูแลเทคแคร์ เด็กยกน้ำก็ต้องเป็น เรื่อง “ตะ ถะ ตา” ตั้งไว้หลายชื่อ แต่เราชอบชื่อไทยๆ แนวดราม่า มีปัญหาเราก็แก้ไปตามจุด มีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอ
