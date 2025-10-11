“พิม พิมประภา” นอยด์ เป็นเจ้าของ RAD 100% ในตำแหน่ง co-ceo ร้องไห้ตั้งใจทำแทบตายแต่ถูกมองไม่ได้ทำ

“พิม พิมประภา” นอยด์แบรนด์ RAD Cosmetics ถูกเอาไปเอี่ยวดรามา fleen beauty ของ “ออม สุชาร์” ยันประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงว่าตนจะถูก ceo เอาเปรียบ ลั่นไม่มีทางเอาตัวเองไปเสียเปรียบอยู่แล้ว ยันเป็นเจ้าของ RAD 100% ในตำแหน่ง co-ceo
สร้างความเสียหายกับธุรกิจคอสเมติกที่ “พิม พิมประภา ตั้งประภาพร” ตั้งใจลงมือทำแบรนด์ RAD Cosmetics มากๆ เพราะ มีเรื่องราวไปเกี่ยวข้องพัวพันกับดรามา fleen beauty ทำประชาชนเป็นห่วงพิมจะถูกหลอกเหมือนดาราที่เป็นหุ้นส่วนทั้ง “น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์” และ “ออม สุชาร์ มานะยิ่ง”
ที่งาน LABX Shine Within: The Lifting Experience ฉลองเปิด LABX Clinic ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต พิม พิมประภา ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่า…
“ความรู้สึกแรกเลยนะ ทำไมต้องมาเกี่ยวอะไรกับเราด้วยนะ พูดตรงๆ ว่านอยด์ RAD เป็นแบรนด์ที่พิมตั้งใจทำตั้งแต่แรก สูตร การพัฒนาสินค้าของลิปมาจากสิ่งที่พิมชอบ พิมลงทั้งแรง ทั้งใจ ทั้งแพสชั่นทุกอย่าง ลงไปในแบรนด์ทั้งหมดเลย เรารักแบรนด์มากๆ พอแบรนด์มาถูกเมนชั่นแบบนี้ ในฐานะที่เราเห็นเขามาตั้งแต่คลอดเราเสียใจมากๆ
พิมพูดมาตลอดว่าพิมเป็นเจ้าของ ความรู้สึกนะ ทำไมพิมต้องออกมาพูดด้วยว่าตัวเองเป็นเจ้าของทั้งๆ ที่พิมบอกมาตั้งแต่ต้น ทำไมถึงมาตั้งคำถามกัน พิมเห็นทุกคอมเมนต์นะคะ แต่พิมไม่อยากตอบโต้ พิมรู้สึกว่าทำไมเราต้องมาตอบคำถามนี้นะ ฉันอยู่ตั้งแต่วันแรก วันที่ลิปยังสีเพี้ยนอยู่เลย มาบอกพิมไม่ได้ทำเอง คือพิมไปนั่งกวนถึงโรงงาน เลือกสี เลือกสูตรเอง พัฒนาตั้งแต่สูตรที่ 1 ยันสูตรที่ 100 เท่าไหร่ก็ไม่รู้
แล้ววันนึงคนเอาความตั้งใจของเราไปพูดว่า เธอไม่ได้ทำเอง เธอไม่ใช่เจ้าของ มันก็เสียใจ ต้องบอกว่าการทำธุรกิจมันมีหลายรูปแบบเนอะ พิมเลือกที่จะมีพาร์ตเนอร์ พิมทำด้วยความโปร่งใสทุกอย่าง มีการตกลงกันอย่างชัดเจนว่าเราจะแบ่งผลประโยชน์กันยังไงบ้าง พิมเป็น co-ceo พี่แพรวเป็น ceo เราชัดเจนมาตั้งแต่ต้น พิมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงสถานการณ์ของพิมกับแบรนด์ อยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลย เราทำธุรกิจเราไม่อยากจะล้มอยู่แล้ว เราทำเต็มที่ เราต้องทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วค่ะ”
อยากจะลั่นเกิดแต่กับ… ตั้งแต่มีเรื่องแบรนด์ได้รับผลกระทบมาก ยอดขายตกฮวบ ไม่เคยมองแบรนด์ล้ม มองแบรนด์เพิ่งเกิดใหม่ในชื่อเดิม
“พิมไม่ทราบประเด็นก่อนหน้านี้ อันนี้เป็นการรีแบรนด์ใหม่ เราใช้ชื่อเดิมเพราะตัว ceo เขารักแบรนด์นี้ เรามีคุยเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนชื่อ แต่ RAD ชื่อมันมีความแข็งแรง ภาพมันชัดในตัวของมันอยู่แล้ว ก็เลยใช้ชื่อนี้ เป็น RAD ภาพใหม่ แบบใหม่ ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลย เป็นพิมเข้ามา 100% ภาพของ RAD ตอนนี้คือสิ่งที่พิมเลือกทั้งหมดและพิมลงมือทำเองจริงๆ ตั้งแต่ต้น
พิมไม่เคยมองว่า RAD เคยล้มหรือเคยมีปัญหา พิมมองว่า RAD เพิ่งเกิดใหม่ พิมสร้างเขา เหมือนพิมคลอดลูกออกมาคนนึง พิมไม่ได้มองว่าพิมเอาของเก่ามาทำใหม่ ในมุมพิมคือการทำแบรนด์ใหม่ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนั้นเลย พอมาเจอแบบนี้มันก็กระทบมาก ทำให้เรามาถามตัวเอง เออ…เกิดแต่กับ..เนอะ เราขายของเราอยู่ดีๆ วันนึงยอดมาตกฮวบ สิ่งที่เฮิร์ตมากๆ เวลาเราวางแผนแบรนด์ มันจะมีไทม์ไลน์แต่ละปีเราจะออกสินค้าเดือนไหนบ้าง
แล้วช่วงที่มันมีประเด็นมันเป็นช่วงที่พิมจะออกสินค้าใหม่ที่พิมพัฒนามาเป็นปี พิมเหนื่อยมากกับตัวนี้ และตื่นเต้นตั้งตารอคอยการเตรียมตัวจะออกมามาก แล้วมันก็มีประเด็นพอดี ทำให้พิมไม่สามารถเปิดตัวสินค้าได้ เพราะแบรนด์กำลังได้รับผลกระทบ บอกตรงนี้ RAD ก็คือ RAD ไม่มีแบรนด์พี่แบรนด์น้อง แล้วพิมก็เป็นเจ้าของ RAD จริงๆ เป็น co-ceo ตัวจริง พิมทุ่มแรงทุ่มใจไปกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ ประเด็นเก่า ประเด็นใหม่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับตัวพิมเลย ให้เป็นในส่วนของทางนั้นแล้วกัน พิมเฮิร์ตนะกับหลายๆ คอมเมนต์ มาบอกไม่ซื้อแล้ว จะไม่ซัปพอร์ต”
ร้องไห้ตั้งใจแทบตาย กลับถูกมองว่าไม่ได้ทำมัน ทราบดีคนเป็นห่วงกลัวจะเสียเปรียบ แต่ไม่ต้องกังวลทำธุรกิจไม่มีทางเอาตัวเองไปเสียเปรียบอยู่แล้ว
“พิมไม่ได้ร้องไห้กับประเด็นที่มันเกิดขึ้น แต่พิมร้องไห้กับความเสียดายที่ความตั้งใจของเราถูกมองเป็นอย่างอื่น เราตั้งใจแทบตาย คนกลับมองว่าเราไม่ได้ทำมัน พิมว่าผู้บริโภคแยกแยะออก เขาต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและดีจริงๆ ไม่อยากให้มองที่ดรามา ถ้าสินค้าพิมไม่ดี ไม่ต้องซื้อก็ได้ ถ้าสินค้าพิมดี ก็อยากจะให้อุดหนุนกัน คอยเป็นกำลังใจและซัปพอร์ตแบรนด์ค่ะ
พิมเข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงกลัวพิมจะเสียเปรียบ พิมขอบอกว่าพิมทำธุรกิจพิมไม่มีทางเอาตัวเองไปเสียเปรียบแน่นอน ไม่ต้องกังวลค่ะ”