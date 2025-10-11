ประกวดภาพถ่ายวันดินโลก 'Healthy Soils for Healthy Cities' ชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “Healthy Soils for Healthy Cities ดินที่สมบูรณ์ สู่เมืองที่สมดุล เกื้อกูลชีวิต” เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2568 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2568 โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อถึงถึงการบริหารจัดการที่ดินและวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่สมดุลระหว่าง คน เมือง และสิ่งแวดล้อม
โดยการเจริญเติบโตของเมืองต้องควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนและสิ่งแวดล้อมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน สร้างการรับรู้ถึงความสำคัญและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก World Soil Day หรือ กรมพัฒนาที่ดิน