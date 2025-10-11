“ริว วชิรวิชญ์” เซ็งเบญจเพส หล่อไร้แฟน ปีหน้าแพลนบวช - เข้ากรม​ (คลิป)

“ริว วชิรวิชญ์” เผยเบญจเพส ใช้ชีวิตไม่ประมาท ปีหน้าแพลนบวช เข้ากรม ทำหน้าที่ลูกผู้ชาย ปลายปีทำเพลงอีกครั้ง โอดโสด อยากมีความรัก ชัวร์แล้วจะเปิดตัว
อายุ 25 ปี เข้าช่วงเบญจเพส งานนี้นักแสดงหนุ่ม “ริว วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล”เผยใช้ชีวิตไม่ประมาท พร้อมเปิดใจแพลนทำหน้าที่ลูกผู้ชายปีหน้า
“คือจริงๆ จะเชื่อแบบนั้นก็ได้ แต่เราก็ได้วางกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้ว คือปกติ 25 เขาจะบอกว่าเป็นเบญจเพสใช่ไหม ต้องไปบวชเรียน ก็เลยขอถัดไปสักปีหน้าครับ เพราะว่าตอนนี้ต้องรีบเคลียร์งานตอนช่วงปีหน้าที่เรารับไว้แล้ว และช่วงปลายปีก็จะไปทำภารกิจ คือช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท เพราะว่าเรื่องเบญจเพสริวก็เชื่อเหมือนคนส่วนใหญ่ แล้วมันก็คือความสบายใจที่เรารู้สึกว่าอะไรที่ควรกันไว้ พ่อแม่เราเขาก็จะคิดเหมือนกัน ริวว่าของริวมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างทั่วไปปกติแต่เราก็อยู่กับมัน คือว่าถ้าเราไปเจอเรื่องอะไรที่เราเครียดก็ต้องอยู่กับมัน แล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นเวลาที่พาเราผ่านไป”
ปีหน้าแพลนบวช ก่อนเข้ากรมรับใช้ชาติ ทำหน้าที่ลูกผู้ชาย
“ใช่ เพราะว่าเคยแต่บวชหน้าไฟยังไม่เคยบวชจริงๆ คือมันก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจทำ ก็จะโกนหัว เสร็จแล้วก็เข้ากรม หน้าที่ลูกผู้ชายก็ต้องทำครับ เพราะว่าเราคุยกับผู้ใหญ่มา 2-3 ปีแล้วว่าถ้าริวอายุ 25 จะต้องมีอะไรต้องทำบางตามที่เราแพลนไว้
ใครติดตามก็รีบติดตามในช่วงนี้นะครับ ก่อนที่ช่วงปีหน้าเดี๋ยวจะหายไป อย่างล่าสุดนี้ก็คือลักกันจนวันตาย 14 ตุลานี้ครับที่จับต้องได้เร็วที่สุด ตอนนี้ถ้าตามแผนจริงๆ ริวก็มีงานที่จะต้องทำอยู่แล้ว แต่ก็จะอยู่ที่โปรเจกต์อื่นๆ ว่าเราจะไปทำอะไรต่อ แต่ถ้าเร็วที่สุด พูดวันนี้เลยแล้วกัน คือก็จะกลับไปทำเพลง แล้วก็จะปล่อยช่วงปลายปีนี้ตอนนี้ทำเสร็จแล้วเหลือรอถ่ายเอ็มวี ก็จะเป็นอะไรใหม่ๆ เพราะว่าล่าสุดที่ทำเพลงก็น่าจะเป็นตอน NINE BY NINE คือริวรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่เราอยากจะมาเล่าในเรื่องของเรา เรื่องที่อยากตั้งคำถามก็ไปตั้งในเพลงที่เราจะทำ”
ไม่เต้น ไม่ใช่ทาง
“ริวไม่เต้นแล้วครับ คือไม่เต้นแล้วไม่ทำแล้ว คือเคยทำแล้ว ริวว่าทางนั้นได้ทำไปแล้วก็เลยรู้ว่าอาจจะยังนะ (หัวเราะ)ให้รุ่นน้องๆ หรือพี่ๆ ทุกคนที่เขาถนัดจริงๆ ดีกว่า เราก็มาสายนักแสดง”
อยากมีแฟน ชัวร์แล้วจะเปิดตัว
“ยังไม่มีครับ ถามว่าอยากมีไหม ก็อยากมี แต่ก็ได้แค่คิดอยู่ครับ ก็มองว่าถ้าวันนึงจะมีก็ไม่ได้แปลก ริวว่าริวก็ 25 แล้ว คิดว่าทำงานอีกสักพักนึงก็จะมี บอกไปแล้วว่าถ้ามีมาบอกแน่นอน ถ้าเราจะไปคุยกับใครหรือว่าจะมีแฟนมันก็ไม่ได้ผิด มันก็เรื่องปกติ
คือวันนึงถ้าริวรู้สึกว่าถ้าเรามีใครสักคน แล้วทุกอย่างเราพร้อมเปิดตัว เราก็อยากทีเดียว เพราะถ้าสมมติว่าริว 25 และความรักมันมีอายุไม่ตายตัว แล้วถ้าเกิดวันนึงเราเปิดตัวไปก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แล้วเราจะไปเปิดตัวอีกคนนึงก็รู้สึกว่า มีก็ชัวร์ทีเดียวค่อยเปิด ตอนนี้ก็ดูผลงานกันไปก่อน ความรักก็ไม่ต้องห่วงครับ ริวว่าเกิดมารอบนี้น่าจะได้มีความรักแน่นอนครับ”